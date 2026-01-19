Probé el nuevo robotaxi totalmente autónomo de Hyundai, y es sorprendentemente bueno para circular por las caóticas calles de Las Vegas

Si paseas por un estacionamiento en Las Vegas, seguro que te topas con alguna empresa a punto de lograr un gran avance en la conducción autónoma. Sin embargo, no muchas logran sobrevivir a los difíciles primeros años y salir airosas con un negocio exitoso.

Afortunadamente, la CES 2026 de este año fue el escenario perfecto para que Hyundai y Motional celebraran el fruto de su colaboración y anunciaran que tienen previsto poner en marcha un servicio sin conductor en Las Vegas a finales de este año.

Sin embargo, no ha sido un camino fácil, ya que Motional (antes una empresa conjunta con la empresa de tecnología automotriz Aptiv) detuvo sus operaciones en 2024 para hacer balance tras seis años perfeccionando su receta de conducción autónoma.

"Hemos realizado 130 000 viajes para el público en la red de Lyft y Uber, incluyendo la entrega de comida a través de Uber Eats, y hemos recorrido más de dos millones de kilómetros autónomos sin ningún incidente", explica Laura Major, directora ejecutiva de Motional, en el centro neurálgico de la empresa en Las Vegas.

"Pero han cambiado muchas cosas en el ámbito de la IA en los últimos años y queríamos centrarnos en acelerar nuestro camino hacia la tecnología avanzada de IA", afirma.

(Image credit: Hyundai/Motional)

El director ejecutivo de Motional afirma que, durante este periodo de inactividad, la empresa ha podido pasar de soluciones robóticas más clásicas, que requieren mucho tiempo y son costosas, al aprovechamiento de redes neuronales, grandes modelos de lenguaje y modelos de visión-lenguaje-acción que ayudan a generalizar nuevas ciudades, entornos y escenarios para reducir costos y acelerar la implementación.

Además, Hyundai aumentó su participación en el negocio en 2020, convirtiéndose en el propietario mayoritario de Motional, inyectando fondos adicionales y comprometiéndose a suministrar su Ioniq 5 Robotaxi, diseñado específicamente para este fin, a la flota para su prueba y despliegue.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Las estrellas se alinearon y ahora Motional se siente preparada para enfrentarse al poderío de Waymo, Tesla y Zoox, que también cuenta con un puñado de sus cápsulas autónomas circulando por el famoso Strip de Las Vegas.

Johnny Cab, diseñado específicamente para este fin

(Image credit: Hyundai/Motional)

El robotaxi Ioniq 5 de Hyundai se ensambla en su moderna fábrica inteligente de Singapur, donde los perros robóticos Spot de Boston Dynamics supervisan el control de calidad. La diferencia clave con respecto a muchos competidores es que el vehículo, equipado con un enorme conjunto de sensores y Lidar, se fabrica en una línea de producción a gran escala.

Waymo está a punto de incorporar el Ioniq 5 a su flota para sustituir sus antiguos Jaguar I-Pace, pero Motional será la primera en salir a la calle con el galardonado vehículo eléctrico de Hyundai.

Al igual que los automóviles de pasajeros normales, el Ioniq 5, totalmente autónomo, cuenta con un volante y espacio en el interior para que cuatro pasajeros puedan sentarse cómodamente. Las únicas diferencias reales son las puertas que se abren y cierran automáticamente, las pantallas para que los pasajeros traseros puedan seguir sus viajes autónomos y una serie de botones repartidos por el habitáculo y la carrocería exterior que permiten a los clientes llamar a un centro de atención telefónica si necesitan ayuda.

(Image credit: Hyundai/Motional)

Mi prueba de manejo comenzó en un tranquilo distrito comercial cerca del Aeropuerto Internacional Harry Reid y, a pesar de que había un agente de seguridad en el asiento del conductor, me animaron a comenzar el viaje como lo haría un cliente. Así que toqué la pantalla para iniciar el viaje y las puertas se cerraron silenciosamente.

La ruta hacia el Strip de Las Vegas es relativamente sencilla, pero el Motional Ioniq 5 no se quedó atrás. Se incorporó al tráfico y mantuvo la velocidad, incluso realizando una maniobra bastante agresiva para colocarse en el carril correcto y girar a la derecha.

Pero lo realmente impresionante tuvo lugar en el Strip de Las Vegas, una zona muy transitada y llena de comportamientos impredecibles. El Ioniq 5 lo recorrió con facilidad e incluso se detuvo en el estacionamiento de un hotel solo para demostrar sus habilidades.

Anteriormente, cuando Motional realizaba sus primeros viajes con Lyft, el conductor de seguridad intervenía en este punto y ayudaba a conducir el vehículo en las partes más complejas, como un piloto que aterriza manualmente un avión.

Esta vez, se dejó que el coche se las arreglara por sí solo, permitiendo que otros coches se incorporaran e incluso deteniéndose de forma segura para dejar pasar a un botones y a un peatón. Por encima de todo, el frenado fue suave y no realizó ningún movimiento brusco que pudiera causar preocupación.

(Image credit: Hyundai/Motional)

El viaje fue casi perfecto, pero sí que se produjo un desenganche, en el que el operador de seguridad tuvo que tomar el control. De regreso a la sede de Motional, un vehículo adelantó por la izquierda al coche y luego se le cruzó en un semáforo.

El robotaxi de Motional decidió entonces adelantar por la derecha al coche, que ahora estaba parado, pero eso nos habría obligado a entrar en un carril en el que solo se podía girar a la derecha. Nuestro conductor de seguridad tuvo que tomar el control por un segundo para asegurarse de que no lo hiciera.

Para casos como este, Motional cuenta con una bulliciosa sala de operaciones en su sede de Las Vegas que permite a un teleoperador tomar decisiones y enviarlas de forma remota al coche.

Pero Adam Griffin, vicepresidente de operaciones y jefe de seguridad de Motional, afirma que cada vez son menos las circunstancias en las que el equipo tiene que intervenir.

La IA acelera el ritmo

(Image credit: Hyundai/Motional)

Son precisamente este tipo de "casos extremos difíciles" los que, según Laura Major, la IA ha ayudado a la empresa a abordar en los últimos años.

Parte del trabajo ha consistido en crear lo que la empresa denomina un proceso "Omni Tag", que utiliza grandes modelos de lenguaje y modelos de visión-lenguaje para buscar entre las ingentes cantidades de material de vídeo que ha capturado la flota de Motional.

"Podemos encontrar aquellos escenarios críticos en los que podemos entrenarnos y mejorar nuestro rendimiento en esas tareas especializadas", explica Major. El ejemplo que pone es el de un coche que se encuentra con un rickshaw por primera vez y no sabe muy bien cómo comportarse. Ahora, los ingenieros de Motional pueden recuperar fácilmente ejemplos de encuentros con rickshaws y entrenar el modelo en consecuencia.

"Omni Tag nos permite pasar de lo que antes requería grandes equipos de científicos de datos para seleccionar y encontrar estos valiosos conjuntos de datos. Ahora podemos hacerlo automáticamente. Antes nos llevaba meses seleccionar estos conjuntos de datos. Ahora podemos hacerlo en horas y minutos", añade Major.

(Image credit: Hyundai/Motional)

Es esta combinación única de experiencia en robótica clásica y un enfoque avanzado de inteligencia artificial lo que, en opinión de Major, coloca a Motional en una posición privilegiada para triunfar en el creciente panorama de los robotaxis.

Pero la empresa no quiere limitarse a poner en marcha una flota de taxis autónomos con un socio de transporte compartido aún por determinar, ya que Major admite que el objetivo final es perfeccionar esta tecnología para que pueda estar disponible para los vehículos de pasajeros y el consumo público.

Teniendo en cuenta que Hyundai aún no cuenta con una tecnología de conducción autónoma que pueda igualar los sistemas Full Self-Driving de Tesla o BlueCruise Level 2 de Ford, la enorme inversión en Motional podría dar pronto sus frutos, ya que podría acabar saltando directamente al nivel 4.