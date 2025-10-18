JETOUR SOUEAST presenta sus planes de expansión y nuevos modelos para 2026 en México

¡Hay Jetour Soueast para rato en México! La firma automotriz realizó recientemente una reunión con sus distribuidores en el país, donde presentó sus planes de negocio para el próximo año. Por si fuera poco, adelanto los nuevos modelos de la marca.

"Aprovechamos para dirigirnos personalmente con nuestros distribuidores y fortalecer las relaciones de negocios que iniciamos directamente con ellos a partir de este año, brindarles certeza de nuestras iniciativas de negocio y extender el mensaje corporativo desde nuestras oficinas centrales en China, que se fundamenta en la confianza que tenemos en México. Seguiremos importando los modelos de autos que presentamos en este 2025 y ya anunciamos la nueva gama que complementará nuestra oferta en el mercado nacional", explicó Johnny Fang, CEO de la empresa en nuestro país.

Al evento asistieron representantes de las agencias que JETOUR SOUEAST tiene en la República Mexicana, y que con próximas aperturas llegarán a 32, quienes escucharon los resultados que la marca prevé alcanzar a finales de este año, e igualmente conocieron los planes y estrategias de ventas y mercadotecnia que se aplicarán a partir del 2026 para lograr un mejor posicionamiento en el mercado nacional, considerando incluso la situación macroeconómica del país.

"La calidad de nuestros automóviles, y el servicio post venta que hemos configurado, nos brinda la certeza de alcanzar mejores números el año próximo, en el que incluso creceremos en el número de distribuidores. Proyectamos agregar más en lo que resta del 2025, con la meta de alcanzar decididamente la cantidad de 40 agencias", indicó por su parte Saúl Espinosa, vicepresidente de JETOUR SOUEAST.

(Image credit: Jetour)

Como parte de la reunión de trabajo, se confirmó el arribo de dos nuevos vehículos que se sumarán a la oferta de la marca en nuestro país. Con el primero de ellos, T1 i-DM, la tecnología híbrida enchufable del grupo llega a la línea T1 de acceso a la gama JETOUR.

Gracias a que la arquitectura de su plataforma Kunlun fue diseñada desde cero para acomodar trenes motrices electrificados, T1 i-DM conserva sus dimensiones compactas sin renunciar a la habitabilidad del espacio interior que lo caracteriza, con 4.7 metros de largo y una capacidad de cajuela que se mantiene con 574 litros.

El conjunto mecánico que lo impulsará está compuesto por un motor térmico de cuatro cilindros y 1.5 litros capaz de producir 141 HP y 159 lb-pie de torque, y dos eléctricos que generan 201 HP y 229 lb-pie. En total, el sistema entregará una potencia combinada de 342 HP, y 388 lb-pie de par, dirigida al eje delantero mediante una transmisión 1DHT dedicada para esquemas híbridos. Se espera que debute en el mercado nacional antes que finalice el año en curso.

JETOUR también oficializó la llegada a México de su nuevo buque insignia: el G700 híbrido enchufable. Este SUV incorpora el sistema híbrido enchufable, que combina un motor turboalimentado con dos eléctricos y una transmisión DHT de dos velocidades para optimizar el rendimiento en carretera y condiciones todoterreno. Su batería de última generación permitirá carga rápida y una autonomía extendida para viajes largos sin comprometer eficiencia.

G700 destaca por su arquitectura robusta y capacidades técnicas superiores, como una altura libre al suelo de 320 mm y capacidad de vadeo de hasta 970 mm. Además, incorpora el sistema Falcon 500, una plataforma de asistencia avanzada que posibilita conducción semiautónoma, estacionamiento automático y navegación inteligente en entornos urbanos y rurales. Con pantallas digitales envolventes y funciones de confort premium, JETOUR posicionará a G700 como su propuesta más avanzada en el mercado mexicano.

De acuerdo con Matthieu Sion, de Grupo CHELEM, JETOUR SOUEAST México tiene una estrategia integral enfocada en productos a la medida para sus clientes. "Actualmente ofrece dos modelos PHEV innovadores -los más solicitados- y lanzará un tercero antes de fin de año, con más previstos para 2026. Como distribuidor e inversionista, vemos una sólida oportunidad de crecimiento con ambas gamas y estamos decididos a aprovecharla al máximo".