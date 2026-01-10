He probado el último sistema iDrive de BMW, y su asistente de voz Amazon Alexa Plus supone una auténtica revolución

El nuevo sistema iDrive de BMW fue recibido con cierto escepticismo cuando se presentó por primera vez en el CES el año pasado, y yo me cuento entre los que tenían algunas dudas.

Para empezar, el sistema prescinde del famoso dial giratorio físico de la marca alemana, que era una de las formas más intuitivas y sencillas de interactuar con el vehículo mientras se conducía.

En su lugar, hay una pantalla táctil central de 17,9 pulgadas ligeramente inclinada hacia el conductor. Además, un sistema de visión panorámica proyecta varios widgets en una franja negra específica que recorre todo el ancho del parabrisas.

(Image credit: BMW)

Estos widgets son totalmente personalizables y se complementan con un nuevo volante multifunción repleto de botones táctiles hápticos.

"Este es, con diferencia, el sistema de infoentretenimiento más avanzado que hemos creado nunca", explica Stephan Durach, vicepresidente sénior de desarrollo de UI/UX del Grupo BMW, mientras me ofrece una visita guiada por la nueva tecnología en el estacionamiento del Centro de Convenciones de Las Vegas.

"Después de utilizar la tecnología, nadie ha pedido que volvamos al dial físico. A esto contribuye el hecho de que ahora contamos con Amazon Alexa Plus integrado en iDrive", explica.

Esta es la gran novedad de BMW y el motivo por el que ha asistido a la CES 2026 este año, ya que se convierte en la primera marca de automóviles en integrar el asistente de voz superpotente de Amazon en un vehículo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Persuasivo

(Image credit: BMW)

BMW quería mejorar su asistente de voz actual, que ha tenido resultados dispares en pruebas anteriores, con algo mucho más capaz: entra en escena Amazon Alexa Plus.

Todo es muy sencillo e intuitivo. A finales de este año, al decir "hey BMW" dentro del próximo iX3 (inicialmente en Alemania y Estados Unidos), se activará la familiar voz de Alexa, que será capaz de entender conversaciones naturales y coloquiales y ayudar con cualquier solicitud.

Ya no requiere múltiples frases de activación, sino que sigue escuchando al conductor o a los pasajeros para que puedan hacer preguntas de seguimiento.

Durante la demostración, fue capaz de comprobar si una estación de esquí cercana estaba abierta, determinar si había nieve en las cimas y si se podía alquilar equipo.

Del mismo modo, Alexa Plus podía recomendar buenos restaurantes en el camino e incluso localizar un lugar donde comprar protector solar.

"Elegimos la tecnología de Amazon porque queríamos algo que pudiera manejar tareas y solicitudes complejas, pero que también hiciera algo al respecto", dice Durach.

Señala que, aunque ChatGPT y otros chatbots basados en LLM son excelentes para responder a consultas generales, a menudo no logran dar seguimiento con la navegación directa a una ubicación, por ejemplo, o configurar el vehículo en modo deportivo porque sabe que la ruta que se avecina parece divertida.

El sistema de BMW puede hacerlo y, según Durach, esto añade valor para el cliente al tiempo que mejora drásticamente la seguridad al eliminar la distracción de un complejo menú táctil.

Si hablar al aire te resulta extraño, el asistente personal inteligente de BMW se puede colocar como un widget en el centro de la fantástica y nítida pantalla Panoramic Vision. Tiene la forma de una bola entusiasta que abre los ojos y mueve las cejas mientras habla.

Margen de mejora

Aunque la demostración fue indudablemente impresionante, capaz incluso de entender acentos difíciles y errores al hablar, no fue perfecta al 100 %. Hubo momentos en los que parecía atascarse mientras calculaba una respuesta y otros en los que necesitaba indicaciones adicionales antes de entender la solicitud.

Las recomendaciones de restaurantes locales procedían de Yelp, en lugar de Google Reviews, y, como resultado, algunos de los lugares sugeridos no se podían reservar directamente a través de la plataforma, pero muchos sí.

Además, todavía hay algunos datos que BMW tiene que conectar con los sistemas de Amazon, como la información de vuelos en tiempo real. Durach afirma que esto estará disponible próximamente.

(Image credit: BMW)

"Elegimos Amazon porque sabemos que la empresa ha invertido mucho tiempo y dinero en desarrollar sus modelos lingüísticos. También sabemos que seguirá desarrollándolos, lo que solo puede significar que nuestra tecnología mejorará con el tiempo", afirma.

Y lo que es más importante, Durach reitera que este sistema se encarga de prácticamente todo en el coche, incluyendo Spotify y otras aplicaciones que se pueden instalar en el sistema operativo Android.

De hecho, la pantalla central está diseñada para el entretenimiento y Durach afirma que, aunque actualmente se puede disfrutar de Amazon Prime cuando el coche está estacionado, prevé que en un futuro no muy lejano los niveles avanzados de conducción autónoma permitirán ver la televisión mientras se conduce.

Después de todo, el próximo iX3 será capaz de conducir sin manos a velocidades de hasta 130 km/h (81 mph).

Y sí, si inicias sesión en tu cuenta de Amazon, puedes pedirle al alegre asistente de voz que haga pedidos de papel higiénico y otros productos importantes mientras te desplazas. Sin duda, es el futuro.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.