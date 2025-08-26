El Zeekr X EV ofrece una experiencia de conducción premium sin el alto costo, pero demasiados pequeños problemas socavan su atractivo

En la actualidad, se está produciendo un cambio radical en la industria automotriz, con el auge de alternativas chinas de calidad y rentables a lo que ofrecen los fabricantes europeos, estadounidenses, coreanos y japoneses consolidados. Marcas que antes se consideraban «económicas», como Hyundai y Kia, han decidido subir de categoría para adaptarse a los menores volúmenes y las mayores expectativas del mercado de los vehículos eléctricos, lo que ha dejado espacio para que los fabricantes de automóviles chinos superen prácticamente a todos.

Pero los fabricantes de automóviles chinos ahora también están buscando el mercado premium, y este es el espacio en el que Zeekr X (juego de palabras intencionado) busca posicionarse. Es un automóvil que a menudo puede competir con alternativas mucho más caras, o lo haría, si no fuera por una serie de problemas menores pero molestos que se suman para socavar gran parte de su atractivo.

Zeekr es un fabricante de automóviles chino que comparte ADN con sus marcas hermanas Smart, Volvo y Polestar. Todas estas empresas son propiedad de Geely, un gigante automovilístico chino. La arquitectura subyacente sobre la que se basa el Zeekr X, incluido su diseño eléctrico y mecánico, es la misma que la del Volvo EX30, que revisé a finales de 2024, por lo que, al menos sobre el papel, ambos deberían ser muy similares.

Tenía mucho interés en ver cómo sería un coche de otra empresa con la misma plataforma, sobre todo uno que apuntara a un precio más accesible, pero me han decepcionado una serie de problemas desconcertantes.

(Image credit: Zachariah Kelly / Future)

El Zeekr X sufre en última instancia muchos de los mismos problemas que el EX30, pero además añade otros propios. El EV básico de Volvo se ve perjudicado por su minimalismo, con palancas poco convencionales detrás del volante y una experiencia de conducción que depende en gran medida del sistema de infoentretenimiento, rematado con un diseño inspirado en Tesla que elimina imprudentemente el cuadro de instrumentos.

Aunque, afortunadamente, el Zeekr X recupera el cuadro de instrumentos (y, de hecho, la mayoría de los ajustes del control de crucero se pueden modificar desde el volante), el sistema de infoentretenimiento resulta un poco complicado de manejar. Por muy intuitiva que sea la disposición de su pantalla de inicio, el escaso contraste de su aplicación de navegación nativa y los submenús con diseños poco impresionantes hacen que la versión de Zeekr del Volvo EX30 sea un poco fallida.

Y eso sin entrar en los problemas físicos del coche. En primer lugar, me vi obligado a reiniciar el coche varias veces al día (lo que implicaba pulsar una combinación de botones en lugar de simplemente apagarlo y encenderlo) para que el sistema de infoentretenimiento funcionara correctamente; de lo contrario, Android Auto simplemente se ralentizaba demasiado como para poder confiar en él.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Además, el control remoto del coche tiene un problema muy preocupante. La batería CR-2450 del control remoto se agota a un ritmo alarmante, y muchos usuarios informan de que se queda sin batería a los pocos meses de la compra. Un control remoto debe conservar la batería durante años, no tener que cambiarla varias veces al año.

La suma de todos estos factores me dejó con la sensación de que el Zeekr X simplemente carece del refinamiento necesario para ser un coche premium fiable. Es decepcionante tener que decir esto, porque sobre el papel el X es un vehículo eléctrico bastante competitivo, con una autonomía y una velocidad de recarga de CC decentes, además de una aceleración que te deja sin aliento, pero hay demasiados aspectos de la experiencia que causan irritación.

Características del Zeekr X

Swipe to scroll horizontally Características Zeekr X País de fabricación China Precio Zeekr X RWD: AU$49 900 ≈ 603 790 MXN Zeekr X AWD: AU$62 900 ≈ 761 090 MXN Aún se desconoce los países a los que llegará este modelo. Rango Zeekr X RWD: 446km (WLTP) / 277mi (WLTP) Zeekr X AWD: 400km (WLTP) / 248mi (WLTP) Capacidad de batería 66kWh Potencia / par motor Zeekr X RWD: 200kW / 343Nm Zeekr X AWD: 315kW / 543Nm Capacidad máxima de carga 7kW (RWD/AC) / 11kW (AWD/AC) / 150kW (DC) Velocidad de recarga indicada (CC) 10% - 80% in less than 30 minutes Tren motriz Zeekr X RWD: RWD Zeekr X AWD: AWD Dimensiones 4,432 L x 2,025 W x 1,572 H Capacidad del maletero 362 l, 1182 l (incluidos los asientos traseros)

Pero primero, lo bueno

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Tendremos tiempo de sobra para hablar de mis problemas con el Zeekr X en la siguiente sección, pero no creo que el coche sea un desastre total. Todos los problemas que tengo con el X, en teoría, están dentro de la capacidad de Zeekr para cambiarlos: no hay nada sistémico que fallar aquí y, de hecho, la empresa está trabajando con una buena plataforma base.

Estéticamente, me encanta lo que está haciendo el X. Basta con ver las fotos de ambos autos para darse cuenta de su parecido con el Volvo EX30: ambos comparten un diseño con una columna trasera prominente y una carrocería tipo hatchback-SUV, pero el X también da un paso adelante para demostrar su singularidad.

Tanto la versión con tracción trasera como la versión con tracción total del Zeekr X presentan una combinación de colores en dos tonos, con unos faros que yo diría que son totalmente únicos... si no compartieran rasgos con los coches de otra marca hermana de Geely, Lynk & Co. También hay una sutilidad satisfactoria en todo el coche, sin mucha marca, salvo «Zeekr» escrito en la parte trasera y «X» en la esquina del maletero, muy lejos de las excesivas insignias de BYD en todos los lados de sus vehículos rivales.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

El X no está muy elevado del suelo, pero es cómodo para entrar y salir, y aunque ofrece una capacidad de maletero bastante decente, sigue siendo un coche bastante ágil, capaz de aparcar fácilmente en espacios reducidos.

El interior también es bastante satisfactorio y tiene algunos detalles encantadores que realmente hacen que el coche parezca de gama alta, como una barra de luces RGB en el tablero. Al igual que en los Volvo EX30 y EX40, las ventanas traseras son bastante pequeñas, mientras que un enorme techo corredizo abarca toda la zona de los asientos. Los asientos delanteros son cómodos, con una pantalla de infoentretenimiento de tamaño decente y un cuadro de instrumentos eficaz situado en la columna de dirección.

De vez en cuando, el X revela algunos trucos inesperados, aunque la mayoría rozan el terreno de los artificios. Un buen ejemplo es una pantalla LED en el exterior de la columna del lado del conductor que muestra información sobre la carga y la batería de un vistazo, sin necesidad de abrir el coche. Me gusta la idea, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes de automóviles se las arreglan para comunicar esta información a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, entiendo por qué una pantalla en la columna no es más común.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

En el lado aún más llamativo, el coche puede reproducir efectos de sonido. Hay una aplicación instalada desde el principio que puede reproducir ruidos desde los altavoces exteriores del coche, incluyendo sonidos de animales y coches deportivos, pero también frases para otros conductores y peatones, como «gracias por ceder el paso» y «por favor, ábranme paso», por ejemplo. Si lo deseas, puedes utilizar el coche como megáfono y simplemente hablar por los altavoces exteriores.

Es algo extraño para poner en un coche y anima a la gente a hacer tonterías, pero al mismo tiempo es bastante chido. La utilidad está mal implementada, ya que solo se puede acceder a estos efectos de sonido a través de una aplicación a pantalla completa, pero entiendo la idea, aunque personalmente nunca utilizaría ninguno de estos efectos de sonido a menos que quisiera hacer reír a mi sobrina.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

En carretera, el Zeekr X se conduce bien, sin mucho ruido y con un manejo agradable. El coche parece estar bien ajustado para ofrecer comodidad y su control de crucero es fácil de usar, aunque, sinceramente, recomendaría desactivar el sistema de supervisión del conductor, ya que es demasiado molesto y emite pitidos por cualquier cosa (por ejemplo, si detecta que apartas la vista de la carretera o si te desvías ligeramente del centro de la calzada). Su velocidad de recarga es respetable en comparación con sus rivales de precio similar, y es más o menos lo que esperaría por el precio. El coche también incluye un cargador de 2,4 kW.

La aceleración es potente y los botones del volante están bien distribuidos: el X muestra la información justa en su cuadro de instrumentos y, en general, el habitáculo resulta lujoso para viajar por carretera.

Así que, en general, hay muchas cosas buenas que decir sobre el Zeekr X y, a primera vista, es un vehículo eléctrico competente.

Por desgracia, después de pasar una semana con él, mis primeras impresiones empezaron a agriarse.

Todo suma

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

I encountered a lot of issues with the Zeekr X. Having tested more than 30 electric vehicles over the years, I’m used to finding one or two odd things that might turn buyers off. Sometimes these are specific settings, other times related to the setup of the car. The Zeekr X’s problems aren’t deeply rooted, but they are both numerous and pervasive enough to add up.

I’ll start with the most troubling – the key fob that’s provided for locking/unlocking and boot controls. As I already mentioned above, a car fob powered by a CR2450 button cell battery should not be draining as fast as I observed when testing with a multimeter. By my estimate, the fresh button cell battery that I put into the fob would go flat within two to three months, considering the power it was consuming when hooked up to a multimeter.

This is, without mincing words, bad. It adds both additional costs and annoyance for something that’s simply a non-issue for other car brands. It also appears to be a widespread problem, if the Zeekr Australia owners group on Facebook is any indication. While a flat fob battery thankfully won’t immobilise the car, as the RFID chip will function without power (so you can place the fob against the steering column to unlock and against an RFID reader on the arm rest to power the car) it’s finicky and far from ideal, and may leave you tapping your fob against the car trim trying to get it to work. It also doesn’t help that the fob feels cheap and, given that it’s painted plastic, scratches easily.

We relayed the problems we had with the fob to Zeekr, and in a statement to TechRadar the company wrote: “We’re aware of isolated reports regarding key fob battery life in certain markets and are actively investigating this to determine if an adjustment is needed. As a tech-focused brand, we’re also working to promote and enhance the operation of our smartphone app as a key solution.”

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Transmitimos los problemas que tuvimos con el control a Zeekr, y en una declaración a TechRadar la compañía escribió:

“Estamos al tanto de reportes aislados sobre la duración de la batería de los controles en ciertos mercados y estamos investigando activamente para determinar si se necesita un ajuste. Como marca enfocada en la tecnología, también estamos trabajando para promover y mejorar la operación de nuestra app de smartphone como una solución clave.”

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

El sistema de infoentretenimiento también es bastante irregular en términos de calidad. Su control de volumen está dividido en varias categorías de sonido (medios, asistente, notificaciones, etc.) y, en ocasiones, durante mis pruebas no tenía claro cuál estaba subiendo o bajando. Resulta molesto que, incluso cuando las advertencias estaban silenciadas, los pitidos del sistema, como el aviso de exceso de velocidad, bajaban el volumen de la música, lo que resultaba muy molesto en la carretera. Incluso detecté errores gramaticales cuando el coche me preguntó por la configuración de los altavoces. En respuesta a nuestras preguntas, Zeekr dijo a TechRadar Australia que está trabajando para mejorar la capacidad de respuesta basándose en los comentarios de los conductores.

Hay un par de cosas más que me molestaron de un vehículo eléctrico supuestamente de gama alta. Por ejemplo, los botones internos de las puertas a veces requerían pulsarlos dos veces en lugar de una para que se registraran, y el capó a menudo no se cerraba completamente y, en ocasiones, lo encontraba desbloqueado después de conducir. El HUD también incluye flechas direccionales que a veces son ambiguas y no indican claramente la carretera por la que se está circulando.

La mayoría de estos problemas deberían poder resolverse con actualizaciones de software (durante mi periodo de prueba se implementó una actualización de software, pero no pareció resolver ninguno de los problemas mencionados cuando se aplicó), y el resto con una revisión del Zeekr X en la línea de producción, pero por el momento no me atrevo a recomendar este coche frente a su hermano Volvo EX30, más auténticamente premium, o incluso frente a su competidor más cercano, el BYD Sealion 7. Hay demasiados pequeños problemas que se suman para crear una experiencia general molesta.

Tenía muchas ganas de que me gustara el Zeekr X

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Entré a esta reseña con muchas expectativas. En Australia, el Zeekr X equilibra un rango de autonomía bastante competitivo, velocidad de recarga y precio, con un interior y una estética atractivos. Mi visión era que tomaría lo mejor del Volvo EX30 y lo haría más accesible.

En la realidad, el Zeekr X es un producto decepcionante, que demuestra más una barata disfrazada de lujo que un verdadero compromiso con la calidad premium. Algún día espero que el X sea más impresionante, pero Zeekr necesita atender una larga lista de pequeños detalles antes de que esté listo para competir con marcas de vehículos eléctricos mejor establecidas.

Que un fabricante nuevo en el mercado tenga problemas iniciales no es sorprendente. De hecho, cuando BYD llegó a Australia (en 2022) tuvo que enfrentar numerosas quejas de clientes, y en los últimos tres años este fabricante chino —cada vez más popular— ha logrado un gran progreso. Tengo la esperanza de que Zeekr pueda avanzar de manera similar en los mercados donde venda sus autos, pero hoy por hoy es difícil recomendarlo, especialmente con el problema de la batería del control remoto, que parece ser bastante común.

Si estás buscando algo en el mismo segmento que el Zeekr X, te recomendaría considerar el Volvo EX30, BYD Sealion 7, Xpeng G7 o Volkswagen ID.4.