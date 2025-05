De la ciudad a la montaña: JAECOO 7 PHEV transforma cada viaje en una experiencia única

¿Eres de los que se enfrenta a cualquier terreno sin importar lo difícil que sea? De ser así, la nueva JAECOO 7 PHEV es ideal para ti.

Bajo el lema "Nacido para el off-road, pero que va más allá del off-road", JAECOO 7 PHEV llegará en unos días al mercado mexicano, para revolucionar el estilo de vida outdoor con inteligencia eléctrica y un sistema super híbrido que le otorga un nivel de máxima autonomía que hoy por hoy, no tiene rival en el mercado.

En plena era de la movilidad sustentable, los autos han dejado de ser simples medios de transporte: hoy son una extensión móvil del estilo de vida, una declaración de identidad. JAECOO 7 PHEV, el SUV híbrido enchufable insignia de Grupo Chirey México, es la prueba de esta evolución. Inspirado en la filosofía "Born for off-road, but beyond off-road", este modelo combina libertad y prestaciones "todoterreno" con tecnología de vanguardia, dando forma a una nueva manera de vivir el viaje.

Una de sus innovaciones más sorprendentes es su capacidad para convertirse en una central eléctrica móvil, gracias a su sistema de salida de energía externa de 3.3 kW. Ya sea que estés acampando en el bosque, disfrutando en la playa o explorando la montaña, JAECOO 7 PHEV tiene el poder para alimentar desde cafeteras y estufas portátiles, hasta refrigeradores, sistemas de iluminación, proyectores o altavoces.

Para complementar esta experiencia outdoor premium, la marca ha desarrollado una línea exclusiva de accesorios para camping con diseño propio: mesas y sillas plegables, toldos, lámparas de campamento y una pantalla para proyección personalizada. Todo está pensado no solo para ser funcional, sino para integrarse visualmente con el diseño del vehículo. Así nace el ecosistema JAECOO Outdoor, pensado para jóvenes profesionales, familias modernas y amantes de la naturaleza que buscan aventuras inmersivas sin sacrificar estilo ni comodidad.

Y si bien la potencia externa es protagonista, JAECOO 7 PHEV también es inteligente en movimiento. Su sistema de gestión energética inteligente permite monitorear en tiempo real cuánta energía se está utilizando, qué dispositivos están conectados y cómo optimizar el consumo de forma segura y eficiente. Todo esto se controla desde una pantalla táctil central HD de 14.8 pulgadas, que además ofrece acceso a entretenimiento, navegación, climatización y control por voz, convirtiendo el habitáculo en un auténtico centro de comando digital.

En cuanto a diseño, JAECOO 7 PHEV se inspira en la herencia robusta de Land Rover, pero con una reinterpretación más urbana y contemporánea. Las líneas marcadas de su carrocería, su postura firme y los detalles refinados logran un balance entre elegancia y rudeza, perfecto tanto para la ciudad como para caminos de tierra. Equipado con un paquete de 20 funciones ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor), este SUV ofrece una experiencia de manejo confortable, segura y perfectamente adaptada tanto al entorno urbano como a la aventura.

"Nacido para el off-road, pero va más allá del off-road" no es un simple slogan: es una declaración de principios. El JAECOO 7 PHEV no solo está diseñado para conquistar cualquier terreno, sino para disfrutar el camino con estilo, conectividad y conciencia ecológica. En un mundo que cada vez valora más la libertad, la sostenibilidad y la calidad de vida, este SUV ofrece mucho más que movilidad: ofrece un nuevo estilo de vida. Ya sea que estés persiguiendo atardeceres o preparando un espresso junto al lago, JAECOO es tu cómplice ideal.

Actualmente, este innovador SUV se encuentra en etapa de preventa. Se puede reservar con tan solo $5,000 pesos mexicanos. Esta promoción exclusiva estará vigente hasta el 2 de junio de 2025. Solo tienes que entrar a ESTE ENLACE.