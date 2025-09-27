Hongqi refuerza su expansión global con su llegada a México

¡Atención! Hongqi, la emblemática marca automotriz de China llega oficialmente a México con tres agencias boutique en nuestro país, para ser más exactos, en tres de las plazas más importantes del territorio mexicano: Sendero Santa Fe en Ciudad de México, en Puebla y San Pedro Garza García en Monterrey. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Fundada en 1958, Hongqi llega por legado y permanencia; es la primera marca de lujo en China con más de 60 años de historia, ha sido durante décadas el estandarte de la elegancia y el prestigio en ese país. Hoy, su llegada a México consolida su expansión internacional y la posiciona como la única marca china que une tradición, sofisticación y tecnología de vanguardia en el segmento premium.

La experiencia Hongqi:

Las agencias boutique Hongqi en CDMX, Puebla, Monterrey y próximamente en Guadalajara, representan la apuesta de la marca por brindar a sus clientes mexicanos una experiencia de servicio personalizada y de primer nivel. Con esta apertura, la firma marcó el inicio de “El Nuevo Legado”, un capítulo que conecta su historia con una visión de futuro.

Además, ofrecen una experiencia integral: espacios boutique donde el buen gusto, se vive desde el primer contacto, con atención personalizada, diseño arquitectónico vanguardista y un portafolio de modelos que responden a distintos estilos de vida.

El portafolio del Nuevo Legado:

HS3 – Urban Explorer: Pensado para la vida en movimiento.

H5 – Elegance that trascends. Equilibrio de distinción, confort y tecnología.

H9 – Elegance in motion. El máximo exponente de prestigio. El modelo insignia de la marca. Máxima expresión de lujo y sofisticación.

Un legado con visión…

“México es un mercado estratégico para Hongqi, con la apertura de nuestras agencias boutique, buscamos compartir un legado de lujo con raíces profundas y visión hacia el futuro. Nuestra presencia en CDMX, Puebla y Monterrey marca el inicio de una relación duradera con quienes buscan algo más que movilidad: buscan un símbolo de distinción”, resaltó Mr. Zheng_Jingliang CEO Hongqi México.

Hongqi recorre con fuerza el territorio mexicano y con su llegada, se posiciona como la marca de lujo china con mayor tradición y prestigio, marcando un diferenciador clave frente a otras marcas de origen asiático, asimismo, confirma que el lujo y la tradición, representan el nuevo legado que recorrerá los caminos del territorio mexicano.