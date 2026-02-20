Ford de México acelera la innovación automotriz con prototipos creados en horas

¿Para ti cuál sería la clave de la innovación en la industria automotriz? Para muchos, se reduce simplemente a la capacidad de transformar una idea abstracta en una pieza física.

En este sentido, Ford en México cuenta con un área, llamada Makerspace, dedicada a la fabricación y experimentación. Ubicada al interior del Global Technology and Business Center (GTBC), este es un espacio tecnológico creativo donde cualquier colaborador de Ford, independientemente de su área de especialización, tiene acceso para materializar sus iniciativas con laboratorios de Realidad Aumentada, Realidad Virtual, y Manufactura Aditiva.

El Makerspace está equipado con herramientas y tecnología avanzada, y su propósito es brindar los recursos necesarios para que todo aquel que tenga una idea pueda construirla, probarla y convertirla en un prototipo funcional o una solución real para la compañía.

En 2026, Ford de México da un nuevo paso hacia la autonomía tecnológica y la rapidez en el diseño automotriz al integrar una nueva herramienta tecnológica en el Makerspace que permite reducir los tiempos de fabricación de prototipos de semanas a tan solo unas horas.

Este movimiento estratégico refuerza el papel de México como uno de los cerebros de ingeniería más importantes para la marca fuera de Detroit.

En la industria automotriz, la velocidad de desarrollo es crítica. Anteriormente, si un equipo de diseño necesitaba un soporte específico para probar, por ejemplo, una nueva cámara de visión trasera bajo condiciones extremas de vibración debía solicitar la pieza a un proveedor externo. Este proceso implicaba semanas de espera y costos elevados para una pieza que tal vez requeriría ajustes posteriores.

Con esta nueva tecnología, los ingenieros de Ford de México ahora pueden "esculpir" piezas de metal y plástico con geometrías de alta complejidad y precisión milimétrica internamente. A diferencia de equipos tradicionales que tienen movimientos limitados, esta tecnología se mueve con la libertad de una mano humana, permitiendo crear formas geométricas sumamente complejas que antes eran imposibles de hacer.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Esta tecnología nos permite llevar ideas innovadoras del papel a la realidad en tiempo récord. Lo que antes nos tomaba semanas esperando manufactura externa, hoy se resuelve en el laboratorio en cuestión de horas, permitiendo probar, fallar, ajustar y perfeccionar al instante", destaca Juan Santillán, Director de Desarrollo de Producto de Ford de México.

La capacidad de crear prototipos rápidos in-house empodera al equipo de Ford de México para proponer soluciones disruptivas sin las barreras logísticas tradicionales, asegurando que el ingenio mexicano siga definiendo cómo se mueven los vehículos del futuro en todo el mundo.