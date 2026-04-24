El nuevo Porsche Cayenne Coupé Eléctrico llega con mejor diseño, autonomía y rendimiento

¿Eres fan del increíble Porsche 911? De ser así, te tenemos noticias, pues los nuevos Cayenne Coupé cuenta con un aspecto imponente con la icónica línea de techo del 911, así es, la famosa "flyline".

Los modelos coupé se diferencian desde el pilar A hacia atrás, y el parabrisas también ha sido diseñado específicamente para esta variante. “La suave caída de la línea de techo se extiende elegantemente sobre los anchos hombros del coche y le confiere al Cayenne Coupé una apariencia especialmente deportiva”, afirma Thomas Stopka, Jefe de Diseño Exterior de Style Porsche.

El spoiler trasero adaptativo se integra armoniosamente en la carrocería, mientras que la forma en que la luneta posterior queda enrasada con menos juntas garantiza una estética limpia y moderna. “Líneas trazadas con precisión, proporciones amplias y franjas negras brillantes en las ventanillas laterales aportan un diseño que destila deportividad en cada detalle. Con su presencia rotunda, el nuevo Cayenne Coupé Eléctrico es un deportivo auténtico”, concluye Stopka.

El artículo continúa a continuación.

La forma coupé, con su línea de techo inclinada, ayuda a reducir la resistencia aerodinámica. El coeficiente Cx del nuevo modelo es de 0.23 (Cayenne: 0.25). Esto aumenta hasta en 18 kilómetros la autonomía combinada WLTP del Cayenne Coupé Eléctrico, que llega a los 669 km, según la versión, en comparación con el vehículo de carrocería tradicional. El sistema Porsche Active Aerodynamics incluye elementos como las aletas de refrigeración móviles y un spoiler trasero adaptativo.

Proporciones deportivas y excepcional practicidad para el día a día

Con 4,985 milímetros de largo y 1,980 mm de ancho (sin incluir los retrovisores), el Cayenne Coupé Eléctrico tiene las mismas dimensiones que el modelo que se vende actualmente. Sin embargo, la altura se reduce en 24 mm, situándose en 1,650 mm. A pesar de sus líneas deportivas, el coupé ofrece una gran practicidad, con un volumen de carga de entre 534¹ y 1,347 litros y un compartimento de equipaje delantero con capacidad para 90 litros adicionales. Los asientos traseros, disponibles en configuración de dos plazas o 2+1, son ajustables eléctricamente en dos posiciones. Al igual que el otro SUV, dispone de gancho de remolque y una capacidad de arrastre de hasta 3.5 toneladas. Para los clientes que exigen mayor robustez, también está disponible un paquete offroad para el Coupé.

Tres versiones en el lanzamiento

Ya se admiten pedidos del Cayenne Coupé Eléctrico, que está disponible en las mismas tres versiones que con la carrocería tradicional:

Cayenne Coupé Eléctrico: 408 HP (300 kW), potencia overboost con Launch Control 442 HP (325 kW), aceleración de 0 a 100 km/h en 4.8 segundos, velocidad máxima 230 km/h.

Cayenne S Coupé Eléctrico: 544 HP (400 kW), potencia overboost con Launch Control 666 HP (490 kW), aceleración de 0 a 100 km/h en 3.8 segundos, velocidad máxima 250 km/h.

Cayenne Turbo Coupé Eléctrico: 857 HP (630 kW), potencia overboost con Launch Control 1,156 HP (850 kW), aceleración de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos, velocidad máxima 260 km/h.

La gama de sistemas de suspensión es la misma que en los Cayenne Eléctrico con la otra carrocería. El Coupé incorpora de serie suspensión neumática adaptativa con Porsche Active Suspension Management (PASM). Para el Cayenne S Coupé Eléctrico y el Cayenne Turbo Coupé Eléctrico, el sistema de suspensión activa Porsche Active Ride está disponible opcionalmente. La dirección en el eje trasero, con un ángulo de giro de hasta cinco grados, puede añadirse a todos los modelos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Gracias a la tecnología de 800 voltios, el Cayenne Coupé Eléctrico se carga a una potencia de hasta 390 kW con un cargador rápido de corriente continua (CC) compatible y, en determinadas condiciones, incluso a 400 kW². La carga en corriente alterna (CA) alcanza potencias de hasta 11 kW con el cargador integrado de serie. Opcionalmente, se ofrece un cargador de hasta 22 kW.

Equipamiento de serie más amplio y paquete opcional Lightweight Sport

El sistema de información digital Porsche Driver Experience del Cayenne Coupé Eléctrico es igual que el del modelo hermano, y ofrece un concepto de manejo centrado en el conductor. Se caracteriza por una amplia área de visualización que incluye un cuadro de instrumentos totalmente digital, la pantalla central Flow Display, así como una pantalla adicional para el pasajero y head-up display con realidad aumentada como opción. Los controles digitales y analógicos se complementan entre sí y están optimizados ergonómicamente para facilitar su acceso. Con Porsche Digital Interaction, la atención se centra en la personalización y el manejo intuitivo. Widgets personalizables, temas de pantalla configurables y la integración de aplicaciones de terceros garantizan una experiencia de usuario conectada y configurable individualmente.

Con su techo panorámico de cristal —opcionalmente con control de luminosidad variable, mediante una lámina de cristal líquido conmutable eléctricamente— y su paquete Sport Chrono, el equipamiento de serie del Cayenne Coupé Eléctrico es aún más completo que el del modelo hermano. También está disponible como opción un paquete Lightweight Sport específico para el Coupé. Dependiendo de la versión, reduce el peso del vehículo hasta en 17.6 kg. El paquete incluye un techo ligero de fibra de carbono, inserciones deportivas de carbono, llantas de 22 pulgadas específicas y neumáticos de alto rendimiento. En el interior predominan los elementos deportivos, como los paneles centrales de los asientos tapizados en tela con el clásico estampado Pepita, el revestimiento del techo Race-Tex y las superficies de fibra de carbono de poro abierto. Opcionalmente, el paquete Lightweight Sport también puede combinarse con tapicería de cuero negro y un sistema de asientos traseros 2+1.