CES 2026: BMW iX3 debuta como el primer modelo de la Neue Klasse

El nuevo BMW iX3 se robó los reflectores en el CES 2026, ¿la razón? Muy simple, por primera vez se presentó en público el BMW Intelligent Personal Assistant potenciado con IA y la tecnología Alexa+. ¿Interesante no lo crees? Si no te quieres perder ningún detalle continua leyendo.

Como modelo de estreno de la Neue Klasse, el BMW iX3 exhibe innovaciones pioneras que marcarán el futuro de toda la gama de la marca. Para 2027, las tecnologías de la Neue Klasse se integrarán en un total de 40 nuevos modelos y actualizaciones de modelo de BMW.

BMW Intelligent Personal Assistant ampliado con Amazon Alexa+

Un año después de la premier mundial del nuevo BMW Panoramic iDrive con BMW Operating System X en el CES 2025, los visitantes de esta edición podrán experimentar de primera mano el concepto revolucionario de interacción usuario-vehículo en el BMW iX3. Con una combinación equilibrada de funciones digitales y elementos físicos, eleva la operación intuitiva conforme al principio de BMW «Hands on the Wheel, Eyes on the Road» a un nuevo nivel de orientación al conductor. Basada en la plataforma tecnológica del software-defined vehicle, la experiencia del cliente en el BMW iX3 sigue evolucionando. Por primera vez, BMW presenta la siguiente generación del “BMW Intelligent Personal Assistant” potenciado por IA. BMW es el primer fabricante en ampliar su asistente por voz con el asistente de IA Amazon Alexa+. Esto posibilita una interacción intuitiva e inteligente entre los ocupantes y el vehículo mediante un diálogo natural. La interacción abarca tanto la gestión de funciones del vehículo como el acceso a información y conocimientos más allá del automóvil. Por primera vez, los ocupantes podrán formular varias preguntas en una sola frase, combinando consultas sobre las funciones del vehículo y, por ejemplo, temas de conocimiento general.

La integración de Amazon Alexa+ en el BMW Intelligent Personal Assistant representa un salto tecnológico orientado al valor para el cliente. La tecnología de IA empleada en el BMW Intelligent Personal Assistant es un modelo de lenguaje grande (LLM por sus siglas en inglés), una IA generativa que comprende el lenguaje y es capaz de formular sus propias respuestas. A más tardar en la segunda mitad de 2026, esta evolución se desplegará de forma gradual en Alemania y Estados Unidos en todos los modelos BMW equipados con BMW Operating System 9 y X.

(Image credit: BMW)

El BMW iX3 convierte el tiempo de espera en entretenimiento: retransmite una película, juega o realiza una videollamada

El stand de BMW en el CES también destaca la amplia oferta de opciones de entretenimiento en El Sistema Operativo BMW X. Ofrece una selección extensa de apps, vídeos y juegos. Además del popular servicio de streaming Disney+, los clientes del BMW iX3 tendrán acceso a la Video App (impulsada por TiVo™). Esta aplicación permite la reproducción de vídeo en la pantalla central cuando el vehículo está estacionado, con una oferta de contenidos en expansión que incluye noticias, emisiones en directo y streaming bajo demanda. El catálogo de la plataforma de vídeo seguirá evolucionando.

El BMW ConnectedDrive Store incluirá próximamente, por primera vez, la app YouTube Music, que se unirá a más de 85 aplicaciones disponibles en todo el mundo en categorías como Música y Audio, Entretenimiento, Juegos, Noticias, Viajes. YouTube Music ofrece a los clientes acceso a un amplio catálogo con más de 300 millones de temas, incluidos grabaciones de estudio oficiales, remezclas, actuaciones en directo y versiones difíciles de encontrar. Zoom permitirá ahora realizar videollamadas en la pantalla central del iX3 por primera vez cuando el vehículo esté detenido. En cuanto el vehículo vuelva a ponerse en marcha, la transmisión de vídeo se interrumpe y la conversación continúa de forma fluida mediante audio.

Tecnología BMW eDrive de sexta generación: mayor eficiencia, más autonomía, carga más rápida

La tecnología BMW eDrive de sexta generación desarrollada para la Neue Klasse incluye motores eléctricos de alta eficiencia, nuevas baterías de alto voltaje con celdas cilíndricas y tecnología de 800V. El BMW iX3 50 xDrive está impulsado por dos motores eléctricos que generan conjuntamente una potencia de 345 kW/469 hp y 645 Nm (475 lb‑ft) de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 4.9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. Su configuración eléctrica de tracción total consta de un motor síncrono encendido eléctricamente (EESM) ampliamente optimizado, con niveles de eficiencia especialmente altos en el eje trasero, y en el eje delantero un nuevo motor asíncrono (ASM) caracterizado por su diseño compacto y alta eficiencia de costes. La combinación de EESM y ASM es también evidencia del compromiso del BMW Group con la neutralidad tecnológica en la movilidad eléctrica. La tecnología de propulsión desarrollada para la Neue Klasse reduce las pérdidas de energía en un 40 % con respecto a la tecnología BMW eDrive de quinta generación, el peso en un 10 % y los costes de fabricación en un 20%.

La batería de alto voltaje del BMW iX3 50 xDrive tiene una capacidad útil de 108.7 kWh, lo que permite una autonomía de hasta 805 kilómetros en el ciclo WLTP.

BMW Charging: tiempos de carga reducidos, estreno de la carga bidireccional

Los avances de la tecnología BMW eDrive de sexta generación también influyen de forma notable en la experiencia de carga. Una potencia máxima de carga de 400 kW permite a los usuarios añadir hasta 372 kilómetros de autonomía en solo diez minutos en una estación de carga rápida de corriente continua (DC) a 800V. La batería de alto voltaje puede cargarse del 10 al 80% en 21 minutos. Gracias a la tecnología de gestión de la batería con matriz de conmutación integrada desarrollada íntegramente por BMW Group, el nuevo BMW iX3 también puede cargarse en estaciones DC de 400V. Las mejoras en la preparación de la batería también contribuyen a reducir los tiempos de carga. El nuevo BMW iX3 50 xDrive puede cargar en corriente alterna (AC) a 11 kW de serie o 22 kW como opción.

Amplias funciones de carga bidireccional [3] también estarán disponibles para el nuevo BMW iX3, lo que permite utilizarlo como fuente de energía para diversas aplicaciones. La función Vehicle-to-Load (V2L) convierte al nuevo BMW iX3 en una batería móvil, que puede suministrar energía a dispositivos eléctricos mientras se está en movimiento.

Heart of Joy: el placer de conducir alcanza un nuevo nivel

Uno de los cuatro super cerebros en la arquitectura electrónica de la Neue Klasse, el “Heart of Joy” se encarga de la gestión de la transmisión y de las dinámicas de conducción. Esta unidad de control de alto rendimiento es responsable de la transmisión, los frenos, la recuperación de energía y las funciones de dirección, y procesa la información hasta diez veces más rápido que las unidades de control convencionales. De este modo, el potencial de la movilidad eléctrica en términos de entrega instantánea de potencia, transición de par suave, agilidad, estabilidad y eficiencia se realiza por completo.

Junto con la pila de software BMW Dynamic Performance Control desarrollada internamente, el Heart of Joy calcula todos los parámetros de dinámica de conducción con un nuevo nivel de velocidad y precisión. El conductor y los pasajeros del nuevo BMW iX3 experimentan una sensación de conducción única, armoniosa y típica de BMW en cualquier situación. Cada movimiento del acelerador, del pedal del freno y del volante se ejecuta de forma directa, segura y precisa. Entre sus otras virtudes figuran la tracción suprema y —gracias a la exclusiva función Soft Stop— el proceso de detención más suave jamás alcanzado por un BMW. Además, la eficiencia del nuevo BMW iX3 se optimiza mediante la gestión integrada de la transmisión, el sistema de frenos y la recuperación de energía.

"Super computadora de conducción automatizada" para los sistemas de asistencia al conductor de la próxima generación tecnológica

Otra computadora de alto rendimiento integra todas las funciones de conducción y estacionamiento automatizadas en el BMW iX3. Con 20 veces más potencia de proceso que en la generación anterior del vehículo, la «Super computadora de conducción automatizada» refrigerado por agua permite un avance tecnológico significativo también en este ámbito con la Neue Klasse.

BMW Symbiotic Drive proporciona un apoyo sin fisuras.

El BMW iX3 utiliza su capacidad Symbiotic Drive combinada con la asistencia al conductor para crear una experiencia de conducción completamente nueva. Siempre que el conductor quiera acelerar, frenar o girar, sus aportaciones se fusionan de forma fluida e intuitiva con el software habilitado por IA. El resultado es una nueva forma de placer de conducir Por ejemplo, el control de velocidad automático no se desactiva con una pulsación ligera del pedal del freno; en su lugar, sólo se desconecta cuando el conductor frena con mayor intensidad. Del mismo modo, la asistencia de control de carril permanece activa incluso después de ligeros movimientos de dirección por parte del conductor.

Con el opcional BMW Highway / Motorway Assistant [4], los conductores pueden mantener las manos fuera del volante de forma continua a velocidades de hasta 85 mph / 130 km/h, permaneciendo atentos y listos para intervenir. El sistema asiste en la guía del vehículo dentro del carril y también puede realizar cambios de carril automatizados cuando es necesario —una confirmación con una simple mirada por parte del conductor es suficiente. Con la guía activa de rutas de BMW Maps, el sistema propone de manera proactiva cambios de carril en cruces y salidas de autopista, que pueden confirmarse con un rápido vistazo al espejo retrovisor exterior. El Highway Assistant permanece activo al pasar por intercambios y hasta el final de las salidas de autopista. Esto permite a los conductores del BMW iX3 disfrutar de la asistencia al conductor de Nivel 2 sin tocar el volante en aún más situaciones.

El nuevo Highway and City Assistant también ofrece funciones innovadoras para entornos urbanos, como detenerse y arrancar automáticamente en semáforos. Funciones adicionales de asistencia al conductor para situaciones urbanas complejas se implementarán más adelante mediante actualizaciones de software OTA.