Android Auto ha solucionado discretamente un importante problema con la función "No molestar" que resultaba frustrante para los pasajeros

Un enfoque mejor
- Google ha realizado un pequeño pero útil ajuste en Android Auto.
- Ahora se puede determinar el estado de la conducción a través de Bluetooth.
- Esto reduce las posibilidades de silenciar las notificaciones por error.
Si eres un usuario habitual de Android Auto, es posible que hayas notado que hay un conjunto de reglas bastante complicado en torno al bloqueo automático de las notificaciones mientras conduces, pero parece que Google ha solucionado uno de los problemas más frustrantes.
Según ha descubierto Android Authority, parece que se ha modificado la opción de activar automáticamente el modo «No molestar» en Android Auto cuando se detecta movimiento. Esta configuración era conocida por silenciar accidentalmente las alertas en los teléfonos de los pasajeros y de los conductores.
Ahora, se ha vuelto a añadir la antigua opción de activar automáticamente el modo No molestar cuando el teléfono se conecta al salpicadero del coche a través de Bluetooth. Se trata de un indicador mucho más fiable para saber si alguien está conduciendo y si se debe activar este modo.
Es lógico que no se quiera que una avalancha de alertas distraiga al conductor mientras conduce, pero también es importante que los usuarios puedan controlar esta función y que el modo «No molestar» no se active automáticamente sin ninguna interacción manual.
Buscar actualizaciones
Google no ha dicho nada oficialmente al respecto, por lo que no tenemos toda la información, pero según Android Authority, la actualización está empezando a implementarse en varios dispositivos Android. La versión 26.05.32 de Google Play Services es la actualización que hay que buscar.
En un teléfono Pixel, puedes comprobar si has recibido la actualización abriendo Ajustes y tocando Modos y Conducción. Si seleccionas Mientras conduces, verás que la opción Bluetooth ha vuelto, si tu versión de Google Play Services está actualizada.
Los teléfonos Samsung son los que mejor lo hacen, ya que también comprueban que el teléfono esté conectado a un tablero de Android Auto, y no solo a un dispositivo Bluetooth. Esperemos que Google añada un control un poco más detallado en el futuro.
La próxima actualización notable de Android es Android 17, que debería llegar a finales de este año con múltiples mejoras incluidas. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de que Android Auto vaya a recibir mejoras significativas.
