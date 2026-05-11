Televisores OLED LG C6 vs LG G5, ¿ofrece una mejor relación calidad-precio?

Definitivamente el televisor LG OLED C6 de este 2026, se merece con creces una calificación de cinco estrellas. Ofrece una calidad de imagen excepcional, con un contraste auténtico y colores vivos y naturales, brindando una experiencia de juego a la altura de los mejores televisores para videojuegos.

Ahora lo interesante acá es que nos encontramos en una situación interesante que te pondrá a pensar cuando quieras comprar tu nuevo televisor: el LG G5 —el modelo insignia OLED de LG del año pasado— está disponible casi al mismo precio que el LG C6. Lo lógico sería pensar que la decisión es obvia: comprar el G5. Pero mejor decidimos compararlos directamente con escenas de referencia para ver cuál ofrece una mejor relación calidad-precio. Todas las pruebas se realizaron en el modo Cineasta con la configuración predeterminada.

Brillo

Escena de la película Lawrence de Arabia muestra mayor brillo del G5 (derecha), la arena se ve más nítida en comparación con el C6 (izquierda). (Image credit: Sony Pictures / Future)

El LG G5 utiliza un panel OLED Tandem RGB primario, mientras que el C6 de 65 pulgadas emplea un panel WOLED estándar. Esto significa que el G5 tiene una ventaja significativa en brillo medido con respecto al C6. Medimos el brillo HDR máximo del G5 en 2268 nits en el modo Cineasta, en comparación con los 1438 nits del C6, también en el modo Cineasta. En cuanto al brillo HDR a pantalla completa, el G5 registró 331 nits, mientras que el C6 registró 245 nits.

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Estas son grandes diferencias a favor del G5, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? Al ver las escenas del desierto en Lawrence de Arabia, el mayor brillo del G5 se reflejó en arenas blancas más brillantes y con mayor contraste en comparación con el C6. Los blancos del soldado y del uniforme del príncipe Faisal también se ven más intensos en el G5. El C6 aún muestra un brillo muy bueno durante toda la película, pero el G5 tiene ventaja.

Al observar algunas escenas con nieve de la cinta de demostración de Spears & Munsil, nuevamente notamos que el brillo en el G5 se veía más intenso, con blancos más vibrantes en cualquier escena con muchos tonos brillantes.

Colores

(Image credit: Universal Pictures / Future)

Ambos televisores ofrecieron colores excepcionales, con gran viveza y realismo. En Lawrence de Arabia, los llamativos rojos de las fajas y banderas de los soldados lucían más dinámicos en el G5, que presumía de un mayor brillo. Si bien los mismos colores se veían vibrantes en el C6 con un brillo adecuado, el G5 tenía un toque extra de viveza. Lo mismo ocurría con el cielo azul en las primeras escenas del desierto: el G5 destacaba aún más, pero el C6 también lo hizo de maravilla.

Un color que tuvo un impacto más evidente en el G5 fueron los tonos marrones arenosos de las dunas y rocas del desierto. Estos tonos marrones parecían realmente saltar de la pantalla en comparación con el C6, aunque podría decirse que este último los mostraba con un aspecto más natural.

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Con la película Wicked, por supuesto vimos colores más brillantes. Una vez más, ambos televisores hicieron un trabajo fantástico capturando los colores a lo largo de la película, mostrándolos con gran viveza y brillo. Pero, de nuevo, el G5 se impuso: las flores rosas del árbol bajo el que se encuentra Elphaba lucían más vibrantes que en el C6. El verde y el dorado brillantes del tren a la Ciudad Esmeralda también se veían más llamativos en el G5, gracias a su mayor brillo.

Sin embargo, hubo algunas escenas en las que la C6 se veía mejor, sobre todo en lo que respecta a la reproducción de colores naturales. El verde de la piel de Elphaba, más apagado que en la Ciudad Esmeralda, lucía más realista en la C6. Las paredes color arena de Shiz también parecían más auténticas en la C6, mientras que en la G5 adquirían un tono más dorado.

Contraste

(Image credit: Warner Bros. / Future)

Desde el primer momento, ambos televisores mostraron un contraste excelente. Mientras Batman merodeaba por la escena del crimen en la casa del alcalde Mitchell, ambos televisores demostraron un equilibrio perfecto entre los tonos claros de las lámparas, las linternas y los flashes, y los tonos oscuros del traje de Batman, los uniformes de policía y la habitación de madera oscura.

Al observar con más detalle, la G5 tenía ventaja en cuanto a los reflejos de las linternas mencionadas, creando un contraste percibido más fuerte. Sin embargo, en condiciones de poca luz, me sentí más atraído por la C6. Si bien los reflejos no eran tan vibrantes, su contraste se sentía más auténtico y natural, adaptándose mejor al tono de la película.

En completa oscuridad, durante la escena de la pelea en el metro, ambos televisores mostraron un gran detalle en las sombras, especialmente en los paneles de las paredes del fondo. Si bien estos detalles eran más nítidos en el G5, también presentaba tonos oscuros más intensos, con negros que adquirían un matiz ligeramente grisáceo.

LG C6 (izquierda) y LG G5 (derecha) con una toma del borde de un planeta de Alien: Romulus en pantalla. El C6 muestra un contraste más natural, pero el G5 tiene reflejos más brillantes. (Image credit: 20th Century Studios / Future)

Al usar una película más brillante pero aún de alto contraste, Alien: Romulus , me sorprendió lo similares que se veían los dos televisores en Dolby Vision. El G5 tenía un brillo ligeramente mayor en las estrellas sobre el negro del espacio o en las distintas luces de colores en los pasillos oscuros, pero el contraste del C6 se veía igual de bien. Al cambiar a HDR, el G5 ganó más brillo, pero, una vez más, el contraste natural del C6 destacó.

El precio es importante

(Image credit: Future)

Entonces, ¿qué televisor deberías elegir? Uno de nuestros favoritos es el G5, con sus escenas más coloridas y brillantes en general, especialmente las de Lawrence de Arabia . Sin embargo, también me sentí atraído por el C6 para escenas más oscuras y de mayor contraste en películas como Batman , ya que se veía más auténtico.

Por lo demás, no hay prácticamente ninguna diferencia entre ambos televisores. Ambos cuentan con un completo conjunto de funciones para juegos, incluyendo 4K a 165 Hz; ambos utilizan la plataforma webOS de LG para Smart TV; y ambos ofrecen un sonido sólido en general, aunque les vendría bien una barra de sonido. El C6 incluso incorpora el procesador Alpha 11 Gen 3, sucesor del Gen 2 del G5.

En realidad, todo se reduce al precio, y al momento de escribir este artículo (semanas antes del lanzamiento del C6), el G5 ofrece una mejor relación calidad-precio. Dependiendo de las pulgadas, ambos televisores los puedes hallar aproximadamente en $25,000 pesos mexicanos. Siempre puedes comparar precios y promociones en tiendas departamentales o e-commerce, pues puede variar.

A primera vista, el G5 es el televisor más llamativo y realmente es fantástico. El C6 también es fantástico. La verdad es que hay muchas opciones entre estos dos, y al final todo se reduce al precio y a las preferencias personales.