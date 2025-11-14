TCL acaba de lanzar un televisor QLED para juegos increíblemente barato, con soporte para 144 Hz, además de Dolby Vision y HDR10+

La serie T7 de TCL está disponible en 55, 65, 75 y 85 pulgadas.

Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos y 144 Hz.

De 599 a 1399 dólares.

¿Estás en busca de un nuevo televisor QLED? De ser así, estás en el luger indicado, pues TCL anunció la serie T7 de televisores Google TV, y vienen con precios sorprendentemente bajos: el modelo de 55 pulgadas cuesta solo 599,99 dólares, y el modelo más grande, de 85 pulgadas, tiene un precio muy bajo de 1399,99 dólares, y eso es el precio de lista, así que imagínate lo que pasará cuando lleguen las ofertas de fin de año...

El precio es especialmente impresionante si se tienen en cuenta las especificaciones. Todos los televisores cuentan con una pantalla QLED con soporte para frecuencia de actualización variable y hasta 144 Hz en todos los modelos excepto en el más pequeño (que aún así alcanza los 120 Hz), por lo que podrían competir duramente con los mejores televisores para videojuegos si se dispone de un presupuesto limitado.

Serie TCL 7: características principales

El software es Google TV, como es habitual en TCL, con compatibilidad con Chromecast y AirPlay 2, Amazon Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit, y el procesador es el AIPQ PRO Processor de TCL.

La compatibilidad con HDR incluye tanto Dolby Vision como HDR10+, y también es compatible con Dolby Atmos. Hay cuatro puertos HDMI, incluido uno eARC, y entre las funciones para gamers se incluyen VRR y ALLM (aunque no esperes que los cuatro puertos sean compatibles con ellas).

Aún no se han anunciado todas las especificaciones, por ejemplo, no sabemos qué brillo tienen las pantallas, ni tampoco conocemos la fecha concreta de salida al mercado.

Pero nos han impresionado mucho los televisores de la serie 6 de TCL, que describimos como buenos para jugar y «una buena opción para todos», así que, si estás buscando un televisor de gama media, puede que valga la pena esperar a la serie 7, aunque esperamos que las ofertas del Black Friday de TCL se calienten pronto, ¡así que no pierdas de vista modelos como el TCL QM6K y el TCL QM7K en las próximas semanas!

Los precios de cada modelo son:

55": $599.99

65": $699.99

75": $899.99

85": $1,399.99

*Precio en dólares

