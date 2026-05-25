Google lanza una actualización para los dispositivos Chromecast de primera generación, mientras que el Chromecast 4K con Google TV recibe una importante actualización de Gemini

Los Chromecast originales ya funcionan correctamente gracias a una actualización de Google

Varios usuarios habían informado de que sus dispositivos habían dejado de funcionar

Gemini ya está disponible en los modelos de Chromecast 4K con Google TV

Hace un par de días parecía que había llegado el final para el Chromecast original de primera generación, lanzado en 2013: varios usuarios informaron de que sus dispositivos habían dejado de funcionar, pero parece que la muerte de estos dispositivos ha sido muy exagerada.

Según Android Authority, Google ya ha reconocido el problema con estos viejos Chromecasts y ha lanzado una solución. «El problema que afectaba a la capacidad de transmitir algunos servicios a dispositivos Chromecast ha sido resuelto», afirma Google.

Eso no significa que estos Chromecasts vuelvan a ser totalmente compatibles de repente —Google dejó oficialmente de lanzar actualizaciones para los modelos de primera generación en 2023—, pero sí parece que estos dispositivos seguirán funcionando por un tiempo más.

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También vale la pena tener en cuenta que las aplicaciones de streaming deben ser compatibles con el hardware más antiguo: Peacock+ es una de las aplicaciones que no podrás hacer funcionar en un Chromecast de 2013, ya que ya no es compatible.

Ahora con Gemini incluido

El Chromecast con Google TV ha recibido una actualización a Gemini (Image credit: Google)

En más noticias sobre actualizaciones de Chromecast, el Chromecast con Google TV ha recibido una importante mejora de la IA Gemini, según informan Android Headlines y otros medios. Por ahora, parece que solo el modelo 4K cuenta con la actualización, y no la versión HD.

Aunque Gemini ya llegó al Google TV Streamer, no estaba claro si los dispositivos Chromecast más antiguos recibirían alguna mejora de IA: Google ha dejado de venderlos y no se sabe con certeza si el hardware es compatible con Gemini.

Ahora tengo la actualización de Gemini en mi propio Chromecast 4K con Google TV. Hay una pantalla de Gemini completamente nueva para explorar, que te permite crear imágenes y ejecutar comandos de voz tal como lo haces en las aplicaciones de Gemini para web y dispositivos móviles.

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Tiene sentido que este dispositivo cuente con Gemini, ya que esencialmente ejecuta el mismo sistema operativo que el Google TV Streamer. Los Chromecasts más antiguos, por el contrario, no tienen ningún software propio integrado y son controlados por el dispositivo que realiza la transmisión.

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