Amazon retira HBO Max en Fire TV viejos ante migración a Vega OS

HBO Max ahora requiere Fire OS 6 o una versión posterior en los dispositivos Fire TV

Algunos dispositivos con Fire OS 5 se vendieron hasta el año 2020

Fire OS ha sido sustituido por Vega OS en los dispositivos más nuevos

Si tienes un dispositivo Fire TV de 2020 o anterior, es posible que pierdas el acceso a la aplicación de HBO Max; esto solo te afecta si tu dispositivo funciona con Fire OS 5, pero se estima que aún así podría afectar a «millones» de personas.

La noticia proviene de AFTVnews, que observó que la página de soporte de la aplicación HBO Max se ha actualizado y especifica que Fire OS 6 es la versión más antigua compatible del sistema operativo para TV de Amazon.

Es una mala noticia si tienes el sistema operativo más antiguo, porque, aunque Amazon ofrece actualizaciones de software para el hardware existente, casi nunca actualiza la versión del sistema operativo.

El artículo continúa a continuación.

AFTVnews señala que «esto probablemente deja a millones de dispositivos Fire TV que aún están en uso sin posibilidad de acceder a uno de los servicios de streaming más populares».

Eso significa que si tienes uno de los dispositivos afectados y estás esperando con ansias la próxima serie derivada de Juego de Tronos, es hora de comprar un modelo más nuevo.

El Fire TV Stick de segunda generación es uno de los modelos afectados

¿Qué dice HBO Max sobre los dispositivos Fire TV?

HBO no es la única plataforma de streaming que ha dejado de dar soporte a los dispositivos Fire TV más antiguos. Netflix dejó de dar soporte a los dispositivos Fire TV de primera generación en 2025 porque la plataforma ahora utiliza formatos de vídeo que esos dispositivos no admiten.

Puedes ver la lista de dispositivos compatibles con HBO Max aquí, y en la sección de Amazon Fire TV dice: "Dispositivos Amazon Fire TV con Fire OS 6 o posterior [o] Vega OS 1 o posterior. Esto incluye dispositivos Fire TV Stick, Fire TV Cube, dispositivos Echo Show y Smart TV con Fire TV integrado".

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Fire OS 5 está presente en los productos Fire TV vendidos entre 2015 y 2020, incluido el Fire TV Stick de segunda generación. Ese fue un éxito de ventas, por lo que el hecho de que HBO deje de ofrecer compatibilidad afectará a los dispositivos de mucha gente.

Desde la perspectiva de Amazon, actualizar el sistema operativo en dispositivos más antiguos no siempre es la mejor política: los sistemas operativos más nuevos están diseñados para hardware más nuevo, y eso puede significar problemas a la hora de llevar nuevas versiones a dispositivos para los que no fueron diseñados.

Y hacer que la gente compre modelos nuevos no solo le permite a Amazon venderte un nuevo Fire Stick con su nuevo y preferido sistema operativo Vega: también significa que la gente se pasa a una versión del producto que no se puede usar para la instalación de aplicaciones de terceros ni para el streaming gratuito de dudosa procedencia.

Al momento de la publicación, las ofertas en dispositivos Fire TV más nuevos (o dispositivos Roku, si te sientes un poco decepcionado con Fire TV) no son muy comunes, pero sí existen, así que mantén los ojos abiertos si necesitas una actualización.

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