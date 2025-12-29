Samsung presenta dos nuevas barras de sonido Dolby Atmos antes del CES

Curiosamente, Samsung no proporcionó ninguna imagen de las nuevas barras de sonido, así que aquí está la Samsung HW-Q990F de 2025.

Samsung presenta dos nuevas barras de sonido Dolby Atmos de élite antes del CES 2026

La Samsung HW-Q990H reemplaza al actual Samsung HW-Q990F

La Samsung HW-QS90H es una barra de sonido todo en uno de 7.1.2 canales

Samsung claramente no podía esperar al CES 2026 para revelar sus nuevas barras de sonido que saldrán el año que viene: acaba de anunciar dos nuevos modelos, aunque lo siento si te gustaría ver cómo son, porque la compañía no se molestó en ofrecer ninguna imagen de ellos.

Sin embargo, tenemos otros detalles y estaré en el terreno en el CES, donde estoy seguro de que los escucharé en acción y podré verlos, así que estén atentos.

Mientras tanto, esto es lo que necesitas saber: hay dos nuevas barras de sonido de alta gama en camino, llamadas Samsung HW-Q990H y Samsung HW-QS90H.

El primero no es ninguna sorpresa: es el sucesor del Samsung HW-Q990F de cinco estrellas , que calificamos como la mejor barra de sonido por su potencia inmersiva Dolby Atmos en general.

El nuevo modelo suena muy similar al anterior, lo cual no sorprende, ya que estos modelos no suelen cambiar mucho de un año a otro. Se trata de un sistema de barra de sonido compuesto por cuatro unidades: la barra de sonido principal, los dos altavoces traseros inalámbricos y el subwoofer inalámbrico.

El sistema completo es una configuración Dolby Atmos de 11.1.4 canales, con la barra de sonido frontal que ofrece siete canales, además de dos canales de altura de disparo ascendente. Los altavoces traseros cuentan con dos altavoces envolventes en ángulo, además de un altavoz de disparo ascendente.

El subwoofer volverá a ser una unidad compacta, como el actual, con dos controladores de ocho pulgadas.

Samsung reveló pocas especificaciones, pero ha afirmado que este modelo estrena dos nuevas tecnologías de procesamiento de audio: Sound Elevation y Auto Volume. La primera "eleva el diálogo hacia el centro de la pantalla para un sonido más natural", afirma Samsung, algo que las barras de sonido suelen intentar hacer (y LG incluso incluye un quinto canal de salida ascendente en barras de sonido como la LG S95AR para facilitar este proceso), pero estoy totalmente de acuerdo en que Samsung lo haga mejor que nunca.

Pero la función que más me gusta es el Volumen Automático, que, según Samsung, "mantiene un volumen constante en todos los canales y contenidos para una experiencia auditiva más fluida y equilibrada". ¿Se acabaron los anuncios repentinos con un volumen altísimo o las películas antiguas en streaming con un volumen inusualmente bajo? ¿Un volumen constante sin tener que presionar los botones de volumen? Me encanta.

No hay un precio ni una fecha de lanzamiento indicados, pero Samsung generalmente los lanza en primavera y el modelo anterior se lanzó a $1,999 dólares, aunque el precio comenzó a caer rápidamente.

La otra barra de sonido también es un modelo insignia, pero de un tipo diferente. La Samsung HW-QS90F es específicamente una barra de sonido todo en uno, lo que significa que no está diseñada para usarse con altavoces traseros ni subwoofer (aunque, conociendo a Samsung, probablemente sea posible añadirlos; aún no lo han anunciado como una opción).

Nuevamente, no tenemos una imagen del nuevo Samsung HW-QS90F, así que aquí hay una imagen del QS700F en su modo vertical para montaje en pared, que puede ser relevante (Image credit: Future)

Es una barra de sonido Dolby Atmos de 7.12 canales, con 13 controladores en total, incluidos cuatro controladores de graves (lo que Samsung llama sistema Quad Bass Woofer) para crear graves convincentes sin un subwoofer dedicado.

Un detalle interesante es que se puede usar en dos configuraciones: horizontal sobre una superficie, como la mayoría de las barras de sonido, o en posición vertical para montarla en la pared. Esto no es nuevo para Samsung: el concepto se utilizó en la Samsung HW-QS700F en 2025 y nos resultó muy eficaz en nuestras pruebas.

Esta es básicamente una competidora directa de la Sonos Arc Ultra como una opción de barra de sonido todo en uno con graves profundos incorporados, aunque la configuración de los altavoces es más cercana al Sonos Arc original en algunos aspectos, que también usaba cuatro controladores de graves para crear sus graves, mientras que el Arc Ultra usa el nuevo controlador Sound Motion de Sonos para crear graves potentes en un espacio más pequeño, dedicando más espacio de los altavoces al sonido posicional Dolby Atmos.

Será interesante ver cómo se comparan ambos, especialmente porque Samsung probablemente evitará algunos de los problemas que tuve con el Arc Ultra cuando lo analicé, incluida su falta de paso de HDMI y soporte DTS... aunque, una vez más, Samsung en realidad no ha anunciado esto para la nueva barra de sonido todavía , porque la información aún es escasa.

No está claro si este modelo admitirá las funciones Sound Elevation o Auto Volume (Samsung solo las mencionó para el modelo Q990H, pero parecen ser igualmente útiles aquí).