Focal lanza al mercado una impresionante barra de sonido Dolby Atmos, pero ¿tu sala está preparada para ella?

Mu-so Hekla cuenta con 15 altavoces en un sistema 7.1.2 con 660 W de potencia.

Dolby Atmos (pero sin DTS), HDMI eARC, Ethernet y Wi-Fi.

Saldrá al mercado en 2026 por 3600 $ / 3000 £ (unos 6030 AU$).

La fusión entre el especialista francés en audio Focal y el especialista británico en alta fidelidad Naim sigue dando frutos emocionantes: el nuevo Mu-so Hekla toma su nombre de un volcán islandés y promete un nivel de potencia igualmente impactante para su sistema de cine en casa.

Con 660 W distribuidos a través de 15 altavoces, este sistema Dolby Atmos de 7.1.2 canales en una sola caja es increíblemente potente; Focal afirma que es ideal para habitaciones de hasta 40 metros cuadrados.

Sin embargo, esa potencia conlleva una importante consideración práctica: este aparato es mucho más pesado que el resto de las mejores barras de sonido. A diferencia de algo como el Sonos Arc Ultra, que se puede colocar delante del televisor en un mueble, este tiene más bien el tamaño de las antiguas bases de sonido (¿las recuerdas?), solo que no se puede poner un televisor encima. Mide 11,8 x 100 x 29,5 cm: ¿tu salón está preparado para ella?

El Mu-so Hekla sale a la venta esta semana, pero al principio solo estará disponible en los mercados de Corea del Sur y China. Se lanzará a nivel mundial en el primer trimestre de 2026 con un precio de venta recomendado de 3600 $ / 3000 £ / 3300 € (unos 6030 AU$).

Mu-so Hekla: gran sonido, gran caja

Hay siete altavoces en la parte frontal del Mu-so Hekla, dos a cada lado y cuatro en la parte superior, y el sonido se beneficia del sistema «Sphere» de Focal/Naim, una combinación de tecnologías de formación de haces y cancelación de diafonía.

La barra de sonido cuenta con la última placa de streaming de la plataforma Naim Pulse, con acceso a los principales servicios de streaming, y utiliza la misma aplicación Focal y Naim que los demás reproductores de la empresa, con widgets, compatibilidad con relojes inteligentes y asistentes de voz tanto para Apple como para Google. También es compatible con el modo multisala y el modo fiesta.

Es compatible con Dolby Atmos, pero no se menciona DTS en la lista de especificaciones, lo que puede frustrar a los aficionados al cine en casa: si te gastas tanto dinero en una barra de sonido que promete un sonido de alta resolución, probablemente tengas Blu-rays 4K que quieras escuchar con la mejor calidad posible. Sin embargo, la Hekla incluye una función inteligente de ajuste de la sala para su sonido.

Las entradas son HDMI eARC (pero, por desgracia, no hay puerto HDMI passthrough) y TOSLINK óptico, y también hay Wi-Fi y un conector Ethernet para redes cableadas. También tiene Bluetooth en formato básico SBC y AAC, pero... eso no encaja con el espíritu de esta bestia, ¿verdad?

Las salidas RCA te permiten combinar tu Mu-so Hekla con un subwoofer para obtener un audio aún más potente.

