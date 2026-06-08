Se ha filtrado un nuevo televisor OLED de Sony, y parece que, aunque se trata de un modelo más económico, podría hacerte cambiar de opinión respecto al Bravia 8 II

El televisor OLED Sony Bravia 6 aparece en Internet, situándose entre el televisor RGB Bravia 7 II y el televisor LED Bravia 5

Parece que estará disponible en tamaños de 48 a 83 pulgadas

No hay confirmación oficial, pero se ha filtrado en los propios sitios web de Sony

Parece que Sony ha filtrado un nuevo televisor OLED Bravia de gama económica, el Bravia 6 (con el nombre de modelo A60), en tamaños que van desde las 48 hasta las 83 pulgadas. Descubierto inicialmente por un usuario del foro AVS (a través de FlatpanelsHD), el modelo apareció en las bases de datos de Sony de varios países, aunque la mayoría de los registros ya han sido eliminados.

La publicación original en el foro AVS incluye capturas de pantalla que muestran el Bravia 6 (A60) como un modelo compatible con los soportes de montaje en pared de Sony, y detalla los números de modelo y los tamaños: 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas.

Dado que Sony ha lanzado su televisor insignia Bravia 9 II con «True RGB», se especuló con que Sony podría estar alejándose de la tecnología OLED, pero la aparente existencia del Bravia 6 sugiere lo contrario.

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Si bien se espera que el Bravia 6 sea un modelo económico, podría resultar muy tentador tanto para los gamers como para los aficionados al cine en casa. Viene en tamaños tanto más grandes como más pequeños que los más caros Sony Bravia 8 o Sony Bravia 8 II OLED: el primero viene en tamaños de 55 a 77 pulgadas, y el segundo solo en tamaños de 55 a 65 pulgadas.

También cuenta con cuatro puertos compatibles con HDMI 2.1, en lugar de los dos que tienen los televisores más caros de Sony (debido a limitaciones del procesador).

Sony Bravia 6 A60: lo que sabemos hasta ahora

El Bravia 6 sería el televisor OLED más asequible de la gama actual de Sony, situándose justo por debajo del Bravia 8.

Según los listados, el Bravia 6 utiliza el mismo chipset MediaTek Pentonic P800 que el Sony Bravia 3 II, lo cual tiene sentido: también cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1. El enfoque está en «la asequibilidad y características comparables a las del LG OLED C6», afirma la fuente.

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No tenemos información sobre el precio ni la disponibilidad, ni siquiera la confirmación de que Sony planee lanzar un nuevo televisor OLED. Sin embargo, el hecho de que apareciera en los propios sitios web de Sony en lugar de en sitios de terceros indica que sí existe y que probablemente saldrá pronto al mercado.

Si el Bravia 6 se lanza en 2026, será el tercer modelo OLED Bravia de la gama, junto con el Bravia 8 y el Bravia 8 II. La gama también incluye tres modelos de televisores LED, entre ellos uno mini-LED, y dos modelos insignia True RGB, el Bravia 7 II y el Bravia 9 II, aunque no todos los modelos están disponibles en todos los países —expliqué la gama completa de Sony para 2026 (sin el Bravia 6, obviamente)

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