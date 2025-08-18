Samsung lanza su televisor Neo QLED más grande hasta la fecha con un precio realmente competitivo

115 pulgadas con tecnología Glare Free de Samsung

Mejora de escala AI 4K y HDR y gran optimización de imágenes

$26,999 dólares (poco más de medio millón de pesos), disponible ahora

Samsung presentó su televisor Neo QLED más grande hasta la fecha, el QN90F. Y si más grande es mejor, este es su mejor televisor QLED hasta la fecha. Con 115 pulgadas, está diseñado para ofrecer lo que Samsung describe como una experiencia cinematográfica "impresionante".

Los televisores grandes tienen una gran demanda actualmente, con un crecimiento interanual del 148 % en las ventas de televisores de 98 pulgadas o más. Con un precio recomendado de 26 999 $ (poco más de medio milón de pesos), el QN90F de 115 pulgadas tiene un precio competitivo para ese mercado.

Uno de los puntos de venta de este televisor en particular es que es muy brillante en comparación con OLED, lo que lo hace ideal para cosas como ver deportes en vivo durante el día sin tener que oscurecer tanto su habitación que caiga sobre sus amigos, familiares o compañeros de casa.

Samsung aún no ha publicado todos los detalles, pero como propietario de un Samsung Neo QLED mucho más modesto, puedo confirmar que estos televisores suelen ser tan brillantes que siento que debería usar protector solar.

(Image credit: Samsung)

Samsung QN90F: características principales

La hoja de especificaciones completa aún no se ha revelado, pero sabemos que el QN90F cuenta con el diseño antirreflejos de Samsung e incorpora la última generación del procesador NQ8 AI Gen3, que habilita funciones como Supersize Picture Enhancer. Este optimiza la pantalla para garantizar que, como dice Samsung, "más grande no significa más borroso" debido al mayor tamaño de los píxeles de las pantallas gigantes.

El televisor también cuenta con la tecnología Quantum Matrix Pro de Samsung para un control preciso de la iluminación y 4K Upscaling Pro, que ofrece exactamente lo que esperarías con resoluciones sub-4K. También cuenta con Neo Quantum HDR Pro para la optimización del color en tiempo real y Auto HDR Remastering Pro para mejorar la calidad de los contenidos multimedia con rango dinámico estándar a una calidad similar a la de HDR.

Los juegos y los deportes son increíbles en televisores enormes, y aquí Samsung ha incorporado Motion Xcelerator de 144 Hz para los primeros y AI Motion Enhancer Pro para los segundos, para mantener la nitidez. Y para musicalizar todo, cuenta con altavoces Atmos de canal superior y el inteligente Object Tracking Sound+ de Samsung, que ofrece audio posicional que sigue la acción en pantalla.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El sistema operativo es el ya conocido One UI Tizen, y cuenta con una garantía de siete años de actualizaciones del sistema operativo para mantener actualizadas las aplicaciones y servicios de tu televisor.

El QN90F está disponible en EE. UU. a partir de hoy, 18 de agosto de 2025, por $26,999 (poco más de medio millón de pesos). El precio oficial y la disponibilidad para otros mercados aún no se han publicado, pero ten en cuenta que estamos deseando verlo.