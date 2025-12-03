Prepárate para los televisores "True RGB": los televisores de última generación de Sony, que superan a los OLED, parecen tener un nombre, y no serán los únicos

Sony ha registrado la marca "True RGB" para televisores en Japón y Canadá.

Se espera que Sony lance televisores RGB mini-LED a principios de 2026.

Se unirá a los modelos de TCL, Hisense, Samsung y también a un televisor secreto de LG.

Los preparativos de Sony para lanzar sus televisores LED RGB han dado un gran paso adelante: parece que ya tienen nombre. Es probable que salgan al mercado bajo la marca «True RGB». Así lo afirma The Walkman Blog, que ha descubierto que Sony ha registrado la marca en Japón y Canadá para «pantallas LED, aparatos de televisión y televisores».

Llevamos tiempo siguiendo con gran interés los televisores LED RGB, y Sony mostró su versión de esta tecnología a principios de este año, describiéndola como una «tecnología de 2026».

Recientemente, volvimos a echar un vistazo al televisor LED RGB de Sony y entrevistamos a los ejecutivos de Sony sobre esta tecnología. Se mostraron cautelosos sobre la fecha exacta de lanzamiento, pero no descartaron explícitamente su presentación en el CES 2026 en enero.

Sony aún no nos ha permitido tomar fotos de los prototipos de televisores que hemos visto, pero sí nos ha permitido tomar esta foto de un ejemplo de la tecnología LED RGB que utiliza la empresa; esto es, a grandes rasgos, lo que ocurre detrás de los píxeles. (Image credit: Future)

¿Qué tienen de especial los televisores LED RGB?

La gran ventaja aquí es el brillo y la precisión: los televisores LED RGB son mucho más brillantes que los OLED típicos y requieren menos filtrado de color que otros tipos de televisores LED, con menos fuga de luz de las áreas brillantes a las oscuras.

Son ideales para verlos durante el día y pueden ser considerablemente más eficientes energéticamente que otros tipos de televisores. Además, Sony nos ha dicho que esta tecnología también es muy escalable.

«Los televisores OLED llevan ya muchos años en el mercado y siguen estando limitados a 97 pulgadas, un tamaño que sigue teniendo un precio muy elevado en comparación con los de 83 o 77 pulgadas», nos ha dicho Sony. «Por lo tanto, la escalabilidad también será una de las ventajas del LED RGB». Sony incluso sugiere que los usuarios avanzados con proyectores de altas prestaciones se sentirán tentados por esta tecnología.

Parece que 2026 va a ser el año de los televisores LED RGB, con el lanzamiento de nuevos modelos en una amplia gama de tamaños para abarcar tanto precios asequibles como precios muy elevados. Hisense lanzará una gama de modelos de 55 a 100 pulgadas a precios muy competitivos, así como su monstruoso 116UX de 116 pulgadas, cuyo precio de lanzamiento fue de 24 999 dólares / 39 999 dólares australianos / 28 999 euros (aproximadamente 25 000 libras esterlinas).

TCL también fabrica televisores LED RGB y ha anunciado dos modelos de última generación para septiembre de 2025, el Q9M y el Q10M Ultra. El televisor RGB Q9M es el más asequible de los dos, con un precio a partir de 7999 yuanes (unos 1150 dólares/830 libras esterlinas/1700 dólares australianos) para la versión de 65 pulgadas.

Actualmente, estos televisores son exclusivos del mercado chino, pero esperamos que se anuncie su disponibilidad en Estados Unidos en el CES, y poco después en el Reino Unido y Europa.

Samsung ha anunciado su primer televisor micro-RGB, un modelo de 115 pulgadas con un precio aproximado de 32 000 dólares / 24 000 libras esterlinas / 28 000 euros / 49 750 dólares australianos; que actualmente está disponible en Corea del Sur, pero Samsung ha confirmado que pronto llegará a Estados Unidos.

Algunas empresas no han anunciado nada oficialmente, pero de todos modos se han revelado algunos de sus planes relacionados con el RGB: en noviembre, LG anunció que había ganado un premio a la innovación en el CES por un misterioso nuevo televisor: un «televisor LCD premium con tecnología Micro RGB».

Estamos muy impresionados con lo que hemos visto de los televisores micro-RGB y RGB mini-LED, y también es impresionante ver la rapidez con la que la nueva tecnología ha entrado en producción. Aunque el micro-RGB sigue siendo increíblemente caro, la tecnología RGB mini-LED, mucho más asequible, parece que podría hacerle la competencia al OLED en los próximos meses.

