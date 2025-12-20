Los televisores RGB ya están aquí: estos son los planes de Samsung, LG, TCL e Hisense para esta tecnología

La próxima gran novedad en televisores es la retroiluminación LED RGB. Esto ha estado claro desde que se presentó la tecnología por primera vez en el CES 2025 en enero, y todas las principales empresas de televisores afirmaron que tenían previsto incorporarla.

Casi un año después, el primero de estos televisores ha salido al mercado en Estados Unidos y Reino Unido de la mano de Hisense, y ya hemos visto cómo serán las futuras gamas de televisores RGB de Samsung, LG, TCL e Hisense. (Sony lanzará un televisor este año, pero aún no ha revelado la versión definitiva, solo prototipos).

Samsung y LG denominan esta tecnología «Micro RGB», mientras que Hisense y TCL la llaman RGB MiniLED, al menos por ahora.

A continuación, te contamos lo que necesitas saber sobre la tecnología que hay detrás de los televisores RGB y qué podemos esperar de los grandes fabricantes de televisores que compiten por incluir estos nuevos modelos en nuestra codiciada lista de los mejores televisores. En enero, durante el CES 2026, conoceremos aún más detalles.

¿Qué es un LED "Micro RGB"?

Las pantallas LED y mini-LED normales funcionan proyectando una luz brillante de un solo color a través de una rejilla de píxeles que filtran el color, los cuales convierten esta luz en los colores correctos que cada píxel individual necesita mostrar, creando la imagen final que ves.

Por lo general, la retroiluminación es azul (aunque en ocasiones es blanca o una mezcla de dos tonos), y cada píxel utiliza cristales líquidos para convertirla en el tono que necesita. Los puntos cuánticos también se utilizan a menudo para cambiar el color.

La diferencia entre LED y mini-LED es puramente, como sugieren los nombres, el tamaño de las luces LED que brillan a través de los píxeles. Unos LED más pequeños permiten tener más de ellos, lo que crea colores más brillantes y uniformemente iluminados, además de ayudar a atenuar selectivamente áreas precisas de la luz, para ayudar a mejorar el contraste entre las secciones claras y oscuras de la imagen.

Los televisores LED RGB funcionan igual que otros televisores mini-LED, en el sentido de que una capa de pequeñas luces brilla a través de una rejilla de píxeles que cambian de color, pero en este caso los LED no son de un solo color. Cada mini-LED tiene elementos rojos, verdes y azules (de ahí su nombre) y puede combinarlos para brillar básicamente con el color adecuado para esa sección de la pantalla incluso antes de que la luz incida en los píxeles que filtran el color.

Los píxeles siguen filtrando los colores hasta obtener el tono final preciso, pero hacen mucho menos trabajo que en la tecnología mini-LED más antigua.

Esta es una foto de la retroiluminación LED RGB de Sony, que se utilizará en un futuro televisor (Image credit: Future)

¿Cuáles son las ventajas de esto? En primer lugar, significa que el televisor puede crear una gama de colores más amplia. Los televisores RGB prometen poder mostrar mucho más del 100 % de la gama de colores DCI-P3, que es el sistema de coloración utilizado para las películas y la televisión HDR, lo que significa que mostrarán realmente todo lo que los creadores quieren que veas. No solo eso, sino que también alcanzarán el 100 % de la gama de colores BT.2020, utilizada para trabajos profesionales.

También debería ser más eficiente que la tecnología anterior. Cada vez que se filtran los colores, se pierde algo de energía en el proceso, lo que reduce el brillo. Esa es en parte la razón por la que se utilizan puntos cuánticos: pierden menos energía en el proceso que los píxeles LCD estándar.

Pero si no tienes que filtrar los colores de forma tan drástica, como ocurre en los televisores RGB, se pierde menos energía. Esto significa que estos televisores pueden ser incluso más brillantes que los actuales, o podrían alcanzar el mismo brillo pero con un menor consumo de energía.

Sony me ha dicho que esta tecnología también debería ayudar a que el manejo de las áreas de contraste intenso por parte de los mini LED se acerque aún más a lo que puede hacer el OLED. A la gente le encantan los mejores televisores OLED porque cada píxel genera su propia luz y se puede atenuar hasta alcanzar la oscuridad total, lo que significa que el negro verdadero puede estar a un píxel de distancia del brillo deslumbrante de la imagen en pantalla.

Pero cuando la luz que brilla detrás de los píxeles cambia de color, es menos probable que se filtre: las diferentes longitudes de onda de la luz se absorben de manera diferente, por lo que los televisores RGB pueden acercarse más al contraste «perfecto» de los OLED.

¿Cuáles son los planes de Samsung para los televisores Micro RGB?

Tres modelos Micro RGB disponibles próximamente: MR95H, MR90H y MR85H

Disponibles en tamaños de 55, 65, 75, 85, 100 y 115 pulgadas

(Image credit: samsung)

Samsung me mostró el primer televisor RGB que vi en mi vida, un prototipo en el CES 2025, y me dijo que tenía previsto lanzar un televisor antes de que acabara el año. Cumplió ese objetivo con tiempo de sobra, lanzando un modelo RGB de 115 pulgadas en agosto, pero lo más interesante es, por supuesto, lo que vendrá después.

Parece que Samsung lanzará varios modelos Micro RGB, dirigidos a diferentes niveles de presupuesto: el MR95H será el de gama más alta, el MR90H será premium, pero no tanto, y el MR85H será el más asequible. ¿Qué tan asequible?, se preguntarán. Aún no lo sabemos, y probablemente no lo sabremos hasta la primavera de 2026; sin embargo, cuando vi por primera vez el prototipo de Samsung, la empresa me dijo que la tecnología no debería ser mucho más cara de producir que la actual tecnología mini-LED. Aun así, no me sorprendería que los primeros modelos tuvieran un precio similar al de los televisores mini-LED de gama alta actuales de Samsung.

Samsung promete que los televisores alcanzarán el 100 % de la gama de colores BT.2020 y contarán con un nuevo procesador de imagen Micro RGB AI Engine Pro para aprovechar al máximo la tecnología.

Cabe destacar que al menos algunos de los televisores de Samsung destacarán por ofrecer el revestimiento de pantalla Glare Free de la empresa, un acabado mate que convierte los reflejos espejados en una ligera neblina para eliminar las distracciones en habitaciones luminosas. Nos encantó esta característica en el televisor OLED Samsung S95F de este año.

¿Cuáles son los planes de LG para los televisores Micro RGB?

Se ha anunciado el MRGB95 y, según se informa, están por llegar dos modelos más

Hasta ahora se han prometido tamaños de 75 pulgadas, 86 pulgadas y 100 pulgadas

(Image credit: LG)

LG ha revelado que lanzará un modelo de televisor «Micro RGB evo» de gama alta, con el nombre de MRGB95. Al igual que Samsung, el aparato promete una cobertura de color 100 % BT.2020, pero también compatibilidad con el 100 % del color Adobe RGB.

Solo está disponible en tamaños grandes (75, 86 y 100 pulgadas) y promete «más de mil zonas de atenuación» para la atenuación local, aunque los mini LED de gama alta actuales suelen tener muchas más, aunque con los LED RGB quizá eso ya no sea necesario.

El televisor utilizará un procesador Alpha 11 Gen 3 de nueva generación, el más avanzado de la gama de LG hasta la fecha, y funcionará con webOS 26, su software de televisión inteligente de última generación.

LG solo ha anunciado un modelo, pero FlatpanelsHD informa de que hay dos más en preparación: el MRGB9M y el MRGB85. Esto podría hacer que su gama se pareciera a la de Samsung, con opciones superpremium, premium y más asequibles. Tendremos que esperar al comunicado oficial para saber más, incluido el precio.

¿Cuáles son los planes de Hisense para los televisores RGB MiniLED?

Hisense presenta en China la gama E8S Pro RGB MiniLED en tamaños de 75, 85 y 100 pulgadas

Hisense ya lanzó el televisor Hisense UX116 RGB

(Image credit: Future)

Hisense aún no ha revelado sus planes oficiales para Estados Unidos y Reino Unido, pero se espera que lo haga próximamente. Sin embargo, ya ha anunciado su primera línea RGB MiniLED en China, por lo que conocemos las especificaciones básicas que podemos esperar cuando lleve esta tecnología a otros mercados.

Ha presentado la gama Hisense E8S Pro en tamaños que coinciden con los de LG: 75, 85 y 100 pulgadas. Hisense promete más de 6000 nits de brillo HDR máximo, lo que no difiere mucho de los televisores mini-LED actuales, pero probablemente requiera menos energía para lograrlo.

A diferencia de Samsung y LG, aquí tenemos una orientación de precios en la que basarnos: los precios chinos se convierten en unos 2335, 2955 y 3940 dólares respectivamente, lo que para televisores de esos tamaños es bastante asequible, aunque obviamente los precios pueden ser muy diferentes en los televisores de otros países.

Hisense también destaca aquí porque este año ha lanzado un MiniLED RGB de 116 pulgadas, por lo que nuestra reseña del Hisense UX116 es la primera prueba completa que hemos realizado de un televisor de este tipo. Nos impresionó en muchos aspectos, pero se quedó corto en una de las áreas clave en las que esperábamos ver mejoras: tenía algunos problemas con las zonas oscuras. Tenemos mucho interés en ver si Hisense (y otras empresas) mejoran en este aspecto en 2026.

¿Cuáles son los planes de TCL para los televisores RGB MiniLED?

TCL presenta los televisores Q10M Ultra y Q9M RGB en China

Tamaños de 65 a 115 pulgadas

(Image credit: TCL)

Al igual que Hisense, TCL ha presentado sus modelos RGB para China, pero aún no para el Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, podemos hacernos una idea básica de lo que podemos esperar de estos modelos, y son bastante interesantes.

Habrá dos modelos: el Q10M Ultra y el Q9M. Según las convenciones de nomenclatura estándar de TCL, podemos suponer que ambos se sitúan en la gama alta de TCL: el TCL QM9K es su mini-LED regular de gama más alta en 2025, mientras que por encima de él se encuentra el TCL X11K, bastante especializado.

El Q10M estará disponible en tamaños de 85 a 115 pulgadas, mientras que el Q9M lo estará en tamaños de 65 a 98 pulgadas.

Sin embargo, el precio en China de la versión más pequeña del Q9M (65 pulgadas) equivale a solo 1150 dólares, mientras que el Q10M Ultra cuesta a partir de 3935 dólares. Es un precio muy interesante para el modelo más barato, aunque habrá que ver si se traduce en otros lugares.

TCL afirma que el Q10M Ultra tiene un brillo potencial de 9000 nits, con más de 16 000 zonas de atenuación en el tamaño más grande (lo que pone en perspectiva la afirmación de LG de «más de mil»).

El Q9M alcanzará unos 2000 nits de brillo y tiene hasta 2880 zonas de atenuación. Ambos televisores alcanzarán, al parecer, el 100 % de la gama de colores BT.2020, aunque no quiero sorprenderte con esto.

¿Cuáles son los planes de Sony para los televisores RGB?

Sony nos ha mostrado sus prototipos de tecnología RGB en múltiples ocasiones.

El lanzamiento está previsto para 2026, pero no esperen verlo en el CES.

Aún no se sabe nada sobre el tamaño, las especificaciones ni ningún otro detalle, pero parece que se llamará True RGB.

(Image credit: Future)

Sabemos que Sony tiene previsto lanzar un televisor RGB este año. He visto una versión preliminar en funcionamiento y he interrogado a los ejecutivos de Sony al respecto. En la imagen superior, se puede ver el panel de retroiluminación de Sony para este televisor (no me permitieron tomar fotos del aparato en sí).

Pero, ¿cómo será el televisor definitivo? ¿Cuándo lo veremos? ¿Qué características tendrá? La respuesta es: ¡quién sabe! Sin embargo, Sony ha registrado la marca True RGB, lo cual es significativo.

Parece que Sony no tiene previsto lanzar su televisor en el CES, lo cual no es ninguna sorpresa, ya que tampoco lo hizo el año pasado. Es más probable que lo anuncie en primavera.

La pregunta interesante es si Sony alcanzará un brillo de alrededor de 4000 nits. La empresa nos ha dicho en múltiples ocasiones, desde que lanzó su monitor de estudio de 4000 nits utilizado para la masterización de películas HDR, que quiere ofrecer televisores domésticos de 4000 nits para que puedas tener una reproducción lo más cercana posible a la del estudio.

Y sabemos por los televisores de Hisense y TCL que los mini-LED pueden lograrlo... pero Sony tiene un historial de limitar el brillo de sus televisores para conseguir una mayor precisión, por lo que será interesante ver si este televisor puede ser lo suficientemente brillante y preciso.

