LG presenta el televisor Micro RGB evo con la audaz afirmación de que ofrece un color perfecto

Hemos oído hablar mucho sobre la tecnología RGB para televisores de todos los principales fabricantes, incluidos Sony y Samsung, y ahora LG se prepara para presentar en el CES 2026 (Consumer Electronics Show) lo que considera lo mejor de lo mejor: un televisor Micro RGB capaz de ofrecer una de las gamas de colores más amplias que hemos visto en una pantalla LCD.

El primer televisor Micro RGB de LG se presentará en la feria anual y se denominará LG Micro RGB evo. Al igual que otros televisores RGB, incluido el televisor Micro RGB de Samsung que vi en persona, cuya imagen vívida superaba claramente a muchos televisores Mini-LED con colores más intensos y refinados, la idea aquí es obtener una salida más brillante y un control mejorado del oscurecimiento local para lograr una de las mejores imágenes posibles.

En este caso, el primer televisor Micro RGB de LG sustituye los LED de retroiluminación tradicionales que se encuentran en la mayoría de los televisores LCD por LED rojos, verdes y azules ultrapequeños. Estos están controlados por el nuevo procesador α11 AI Gen 3, que ofrece un control más preciso de la luz y el color. Al igual que con otros televisores RGB, LG afirma que este enfoque acerca el televisor al nivel de control de los televisores OLED en comparación con los televisores LCD tradicionales.

Básicamente, se trata de combinar un alto nivel de brillo con un control de precisión para obtener negros más profundos y una experiencia visual más envolvente en general. Las nuevas retroiluminaciones y el procesador se combinan con lo que LG denomina Micro Dimming Ultra, su término para las más de 1000 zonas de atenuación local que se encuentran en el Micro RGB evo. No es exactamente OLED, donde los píxeles individuales pueden apagarse por completo para obtener negros perfectos, pero debería acercarse más que la mayoría de los demás televisores basados en LCD.

En cuanto al color, LG señala que el Micro RGB evo ha sido certificado por Intertek para una cobertura del 100 % de la gama de colores en BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB. Se trata de una afirmación sobre la gama de colores que puede mostrar el televisor, más que una garantía de una precisión cromática perfecta desde el primer momento.

Aun así, se trata de una combinación poco habitual y, si la implementación de LG está bien ajustada, algo que analizaremos detenidamente cuando lo veamos en persona, el Micro RGB evo podría acabar entre los mejores televisores LCD jamás lanzados.

El nuevo procesador α11 AI Gen 3 de 2026 también introduce varias características, entre ellas la capacidad de procesar dos pistas de escalado AI simultáneamente. Aunque muchos televisores inteligentes llevan varias generaciones ofreciendo escalado, LG promete que este enfoque aumentará la nitidez sin alejarse de las imágenes naturales.

Al igual que otros televisores de LG, el Micro RGB evo viene con webOS, que ofrece acceso a los principales servicios de streaming y a una serie de funciones basadas en IA, como un chatbot, identificación por voz y mejoras en la calidad de la imagen.

LG no es la primera, pero la tecnología RGB para televisores está empezando a ser interesante

Un vistazo al televisor micro RGB de 115 pulgadas de Samsung (Image credit: Future/Jacob Krol)

LG no es la primera marca en mostrar la tecnología RGB para televisores (Samsung e Hisense ya la han presentado y comercializan televisores con ella), pero el Micro RGB evo sugiere que esta categoría está evolucionando rápidamente. El énfasis de LG en una gama de colores más amplia y un control más preciso de la retroiluminación podría darle una ventaja significativa, especialmente para el contenido HDR.

Lo que resulta especialmente prometedor es cómo los televisores RGB siguen acortando la distancia entre LCD y OLED. Si LG consigue combinar su amplia gama de colores con una potente calibración de fábrica y un eficaz sistema de atenuación local, podría convertirse en una opción muy atractiva para los compradores que buscan pantallas de gran tamaño, alto brillo y menos riesgos a largo plazo que con OLED. El precio también será importante, pero LG aún no lo ha revelado y los televisores RGB de la competencia no son baratos.

Dicho esto, el CES 2026 se perfila como un momento crucial para la tecnología de televisores de próxima generación. Dado que se espera que otros fabricantes muestren sus propias versiones de Micro RGB, Mini-LED perfeccionado y soluciones alternativas de retroiluminación, es probable que el Micro RGB evo de LG no sea el único que destaque en la feria. Estaremos muy atentos para ver cómo se comporta y qué otras sorpresas surgen una vez que comience el CES.

El Micro RGB evo de LG (modelo MRGB95) se lanzará en tamaños de 75, 86 y 100 pulgadas a finales de 2026.

