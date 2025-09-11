LG cambia su postura sobre Dolby Vision 2 para sus televisores y dice que está "evaluando la oportunidad"

Dolby anunció recientemente Dolby Vision 2 , la versión de próxima generación del formato HDR avanzado de la compañía , que cuenta con un motor de análisis de imagen más avanzado y brinda control del suavizado de movimiento a los creadores por primera vez, entre otras actualizaciones.

Naturalmente, quería saber qué fabricantes de televisores soportarían Dolby Vision 2 , y una respuesta notable fue la de LG, que dijo que no tenía planes de soportar el nuevo formato HDR.

Sin embargo, LG se ha puesto en contacto con TechRadar para informarnos sobre su postura, que, en realidad, es mucho más ambivalente. La compañía no confirmó si será compatible con Dolby Vision 2, pero aclaró que, a pesar de la declaración anterior, tampoco ha decidido no hacerlo.

"Estamos evaluando la oportunidad y mantenemos nuestro compromiso de ofrecer experiencias de visualización excepcionales", comentó Baik Seon-pill, director de la División de Planificación de Productos de LG Media Solution Company, refiriéndose específicamente a Dolby Vision 2.

Esto coincide con lo que dijo Sony: "¿Estamos en conversaciones con Dolby? Sí, pero por el momento no tenemos una declaración clara sobre Dolby Vision 2".

¿Quién sí está con Dolby Vision 2?

Televisor mini-LED RGB de 85 pulgadas de Hisense en exhibición en IFA 2025. La compañía ha dicho que su nueva línea de televisores mini-LED RGB admitirá Dolby Vision 2 HDR. (Image credit: Future)

Hisense es la única compañía que ha confirmado que soportará Dolby Vision 2 en un número limitado de televisores existentes, pero más en televisores futuros.

Se espera que los primeros televisores que obtengan esta función sean su próxima línea mini-LED RGB , que estará disponible en tamaños de 50 a 100 pulgadas cuando llegue a principios de 2026. La compañía también ha dicho que su modelo actual Hisense 116UX se puede actualizar con Dolby Vision 2, una promesa que debería ser un alivio para los compradores de ese televisor de $ 30,000.

Más allá de Hisense, TCL aún no ha hecho una declaración oficial sobre Dolby Vision 2, aunque mostró de manera reveladora un logotipo de Dolby Vision 2 debajo de un televisor en su stand en la reciente feria IFA 2025.

En cuanto a Samsung, la compañía nunca ha sido compatible con Dolby Vision en ninguno de sus televisores, por lo que hay pocas razones para esperar que se lance a una versión de nueva generación del formato HDR. Y aún no hemos escuchado ningún anuncio relacionado con Dolby Vision 2 por parte de Panasonic, Roku, Amazon o Philips, aunque todas estas marcas son compatibles con Dolby Vision en sus televisores actuales.

Claramente, a excepción de Samsung, el fiel defensor del HDR10+, todos estos fabricantes de televisores apoyan a LG al evaluar la posibilidad de incorporar Dolby Vision 2 a sus futuros televisores. Sin duda, conoceremos sus decisiones en el CES 2026 cuando se anuncien los nuevos televisores, así como sus planes, si los hay, para actualizar televisores antiguos con Dolby Vision 2.