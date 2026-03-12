La polémica del “QLED falso” llega a los televisores: por qué esta batalla entre Samsung y TCL debería preocupar a los compradores en México

Un tribunal alemán ordenó a TCL detener la publicidad de algunos televisores QLED tras una demanda de Samsung. La decisión abre un debate incómodo sobre una de las etiquetas más populares del mercado de televisores y plantea una pregunta que también aplica para México: cuando compras una TV QLED, ¿realmente estás obteniendo lo que crees?

Durante años, las siglas QLED se han convertido en un símbolo de televisores “premium”. Para muchos compradores significan mejores colores, mayor brillo y una experiencia visual superior.

Pero una reciente decisión judicial en Europa acaba de poner ese concepto bajo una lupa bastante incómoda.

Según reportó The Korea Herald, un tribunal regional en Múnich falló a favor de Samsung Electronics en una disputa contra TCL, determinando que la filial alemana de la compañía china utilizó el término QLED de forma potencialmente engañosa en la promoción de algunos televisores.

La decisión obliga a la empresa a detener ese tipo de publicidad en Alemania, al considerar que la implementación de la tecnología de puntos cuánticos en ciertos modelos no ofrecía la mejora de color que un consumidor razonable esperaría de una TV con esa etiqueta.

El detalle no es menor.

Porque QLED no es solo una palabra en la caja: es uno de los pilares del marketing en el mercado global de televisores.

El problema no es la tecnología, es cómo se vende

Para entender la controversia hay que separar la ciencia del marketing.

Un televisor QLED es, técnicamente, un panel LCD con retroiluminación LED que utiliza una capa de Quantum Dot (puntos cuánticos) para mejorar la reproducción de color.

Estos nanocristales reaccionan a la luz produciendo colores más precisos y un rango cromático más amplio.

La tecnología es real. Funciona. Pero la clave está en cómo se implementa.

La cantidad de material cuántico, su posición dentro del panel y la arquitectura del televisor pueden cambiar drásticamente el resultado final. Y eso significa que dos televisores etiquetados como QLED pueden ofrecer experiencias visuales bastante distintas.

Ahí es donde empiezan los problemas.

Por qué este pleito podría afectar a México

Aunque el caso se resolvió en Alemania, la discusión tiene implicaciones mucho más amplias.

Así como LG es sinónimo de OLED en el mercado global, Samsung ha sido el parteaguas de posicionar la tecnología QLED, por lo que esto podría tener algunas implicaciones para los consumidores que no comprenden este tipo de tecnologías.

Eso significa que miles de consumidores mexicanos están tomando decisiones de compra basadas en etiquetas tecnológicas que prometen mejoras claras en calidad de imagen.

Si el uso del término QLED comienza a cuestionarse en tribunales internacionales, inevitablemente surge una duda lógica:

¿Los consumidores realmente saben qué están comprando?

En México, además, existe un marco legal claro contra la publicidad engañosa bajo la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo que abre la puerta a debates similares si el tema escalara.

Por ahora no existe ningún proceso legal de este tipo en el país.

Pero la conversación ya comenzó.

El verdadero riesgo: pagar más por algo que quizá no es tan distinto

El impacto para los compradores puede ser más simple de lo que parece.

Muchas televisiones QLED se venden con un precio superior frente a modelos LED tradicionales, precisamente porque prometen mejoras visibles en brillo y color.

Si la implementación de la tecnología no produce esa diferencia en la práctica, el consumidor podría terminar pagando un sobreprecio por una característica cuyo impacto real es menor.

Y en un mercado donde las pantallas pueden costar decenas de miles de pesos, ese detalle importa.

Mucho.

Esta disputa podría cambiar cómo se venden las televisiones

Más allá del enfrentamiento entre Samsung y TCL, el caso revela algo más profundo sobre la industria de televisores.

Durante años, los fabricantes han construido su estrategia alrededor de nuevas etiquetas tecnológicas:

QLED

Mini LED

OLED

Neo QLED

AI Picture

Cada una promete mejoras en la experiencia visual, pero no siempre existe un estándar universal que explique exactamente qué significa cada término.

Cuando un tribunal entra a revisar esos conceptos, el mensaje para toda la industria es claro:

Las palabras también tienen consecuencias.

Qué deberían hacer los compradores en México

El aprendizaje aquí no es evitar los televisores QLED. Muchos de ellos siguen siendo excelentes productos.

Pero sí vale la pena adoptar un enfoque más crítico al momento de comprar:

Comparar pruebas de brillo y color reales: Como lo he dicho anteriormente, desactivar el modo tienda en el centro comercial o donde estés comprando el televisor.

Como lo he dicho anteriormente, desactivar el modo tienda en el centro comercial o donde estés comprando el televisor. Revisar análisis independientes (como las reseñas que realizamos acá en techradar, en T3 y por supuesto en geekzilla.tech)

Entender qué tecnología usa realmente el panel

En tecnología, como en la física cuántica, los nombres pueden sonar impresionantes.

Pero lo que realmente importa es cómo funciona cuando se enciende la pantalla.

Y esta polémica acaba de recordárselo a toda la industria.

Fuente: The Korea Herald.

Nota importante: El equipo de Techradar México se ha puesto en contacto con Samsung y TCL para conocer sus respectivas posturas, así que en cuanto tengamos alguna respuesta, actualizaremos esta nota.