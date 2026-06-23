La gama de televisores de Sony ahora es más clara, aunque también tiene nombres que pueden resultar confusos tras el lanzamiento de sus últimos modelo

Ya se ha dado a conocer toda la gama de televisores de Sony para 2026

Tres categorías: mini-LED RGB, OLED y LED

En tamaños que van desde las 43 pulgadas hasta las 115 pulgadas

Sony acaba de lanzar hoy dos nuevos televisores Bravia: los nuevos Bravia 7 II y Bravia 9 II, que reemplazan a los actuales Bravia 7 y Bravia 9. Los nuevos modelos cuentan con retroiluminación RGB mini-LED y precios bastante elevados: el Bravia 7 II tiene un precio inicial de 1,899 libras esterlinas / 1,599 dólares (aproximadamente 3,560 dólares australianos) para el modelo de 50 pulgadas, y este aumenta a 22,999 libras esterlinas / 30,999 dólares (aproximadamente 43,165 dólares australianos) para el Bravia 9 II de 115 pulgadas.

Aunque los dos modelos de gama más alta simplemente reemplazan a sus predecesores, otros modelos de la gama actual de Bravia son un poco más confusos: están disponibles tanto el Bravia 8 como el Bravia 8 II, mientras que no existe un Bravia 5 II, solo el Bravia 5. ¿Y alguna vez has intentado decirle en voz alta a alguien el nombre del Bravia 2 II? ¡Requiere una explicación!

Es un poco confuso (aunque solo un poco, para los estándares de los nombres de televisores), pero todo tiene más sentido cuando ves que los Bravia se dividen en tres niveles: mini-LED True RGB, OLED y LED, respectivamente. Cuanto mayor es el número, más arriba se encuentra en la lista.

Latest Videos From Watch full video here:

Nos han impresionado tanto el Bravia 7 II (izquierda) como el Bravia 9 II (derecha) (Image credit: Future)

¿Qué modelos Bravia forman parte de la gama de televisores Sony de 2026?

Swipe to scroll horizontally Guía rápida de la línea de productos de Sony para 2026 Nombre Tipo de "pantalla" Tamaños Bravia 9 II True RGB 65, 75, 85 y 115 pulgadas Bravia 7 II True RGB 50, 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas Bravia 8 II OLED (QD-OLED) 55, 65 pulgadas Bravia 8 OLED (W-OLED) 55, 65 pulgadas (77 pulgadas solo en US) Bravia 5 LED (mini-LED) 55, 65, 75 y 85 pulgadas Bravia 3 II LED 43, 50, 55, 65, 75, 85 y 100 pulgadas Bravia 2 II LED 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas

Empecemos primero con los modelos insignia.

Los Bravia 9 II y Bravia 7 II son televisores True RGB. El Bravia 7 II está disponible en versiones de 50, 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas, mientras que el modelo insignia Bravia 9 II viene en versiones de 65, 75, 85 y 115 pulgadas.

Esto convierte al Bravia 7 II en el primer televisor RGB de cualquier marca en ofrecer una versión de 50 pulgadas —antes, el más pequeño era de 55 pulgadas— y lo coloca a la altura de los mejores televisores OLED si buscas un televisor de gama alta en un tamaño más pequeño. Esos televisores deberían estar preocupados: hemos visto la tecnología RGB de Sony en múltiples ocasiones y es muy impresionante.

La diferencia clave entre el Bravia 7 II y el Bravia 9 II es que este último cuenta con una retroiluminación más potente que la de su hermano. Es capaz de alcanzar los 3,990 nits en el modo Profesional. Medimos el Bravia 7 II en 2,078 nits en el mismo modo. Ambas cifras provienen de pruebas con modelos de preproducción, pero esperamos que los resultados en el mundo real sean muy similares; también prevemos que habrá menos zonas de atenuación y otros cambios en el Bravia 7 II, pero tendremos que probar los televisores para obtener más detalles al respecto.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

A continuación están las dos gamas OLED: el Bravia 8 OLED y el Bravia 8 II QD-OLED. Ambos vienen en versiones de 55 y 65 pulgadas. En EE. UU., el Bravia 8 también está disponible como televisor de 77 pulgadas. Aquí está nuestra reseña del Bravia 8 y nuestra reseña del Bravia 8 II, si quieres leer sobre ambos modelos.

Y el último nivel lo ocupan los televisores LED; el Bravia 5 cuenta con tecnología mini-LED, mientras que el Bravia 3 II y el Bravia 2 II incorporan tecnología LED más convencional.

El Bravia 5 está disponible en 55, 65, 75 y 85 pulgadas; el Bravia 3 II, en 43, 50, 55, 65, 75, 85 y 100 pulgadas, y el Bravia 2 II, en 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas.

Así que eso es todo: en general, basta con fijarse en el primer número para saber si un modelo es mejor o peor que los demás, pero a veces el hecho de que sea un «II» importa… y otras veces no.

¿Pensando en adquirir un nuevo televisor?

¡Prueba nuestro buscador de tamaños y modelos de televisores! Solo tienes que indicarnos a qué distancia te sientas del televisor y te diremos qué tamaño comprar según los consejos sobre el ángulo de visión de nuestros expertos en calidad de imagen, además de recomendarte nuestros tres mejores televisores de ese tamaño en diferentes rangos de precios.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.