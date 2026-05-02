"Nada puede sustituir a un buen diseño de la sala": cómo aborda las instalaciones a medida un galardonado diseñador de sistemas de cine en casa

Para muchos de nosotros, poder ver películas y series de televisión con la mejor calidad posible en casa es algo a lo que aspiramos. Siendo realistas, eso implicará combinar uno de los mejores televisores con una de las mejores barras de sonido. Sin embargo, para unos pocos afortunados, la posibilidad de tener un espacio dedicado al cine en casa, con filas de sillas, insonorización y un sistema de proyección similar al de un cine, es algo muy real (el resto de nosotros todavía podemos babear ante los envidiables cines instalados a medida, por supuesto).

Y nadie hace instalaciones de cine en casa a medida como David Moseley y su empresa, Wavetrain Cinemas. Con sede en Australia, Wavetrain Cinemas cuenta con el distinguido reconocimiento de haber sido galardonada en dos ocasiones con el premio al Mejor Cine en Casa Global por CEDIA, la asociación comercial internacional que representa a la industria profesional de la automatización del hogar y la tecnología de hogares inteligentes.

Si bien es fácil simplemente mirar las imágenes de las instalaciones de Wavetrain y pensar «Me encantaría tener algo similar algún día», la pregunta más interesante es cómo se diseña realmente cada espacio para que funcione a un nivel tan alto. Recientemente tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas a David y, según él, la respuesta comienza con un marco de trabajo más que con una lista de productos.

Wavetrain se rige por la guía RP22 de CEDIA para el diseño de audio inmersivo, que establece parámetros clave como la capacidad de nivel de presión sonora (SPL), la cobertura de los altavoces, la geometría de los asientos y el diseño general del sistema. Dentro de este marco, David ha definido sus propias prioridades, que, en su opinión, garantizan la mejor instalación de cine en casa: uniformidad entre los asientos, baja distorsión a niveles de referencia y tiempos de decaimiento controlados.

Se acabó el punto óptimo

Ese primer punto es especialmente importante. Para Moseley, la consistencia significa que todos los oyentes deben experimentar el mismo equilibrio tonal, la misma imagen sonora y el mismo impacto, independientemente del lugar en el que se sienten. Sé que, en mi caso, cada vez que voy al cine de mi barrio, intento asegurarme de conseguir el asiento más céntrico, ya que creo que me proporcionará la experiencia más envolvente, sobre todo en lo que respecta al sonido, ya que todos los altavoces emitirán el sonido hacia el centro de la sala. Lograr que cada asiento en un cine más pequeño reciba el mismo nivel de rendimiento no es tarea fácil.

Para Wavetrain, es ese objetivo el que impulsa las decisiones en torno a la selección de altavoces, su colocación y la geometría de la sala. La segunda prioridad es la dinámica sin esfuerzo: la capacidad de alcanzar un nivel de presión sonora (SPL) de referencia sin distorsión ni esfuerzo. La tercera es el rendimiento en el dominio del tiempo, especialmente los tiempos de decaimiento, para que la sala conserve los detalles, la claridad y las señales espaciales en lugar de ofrecer un sonido totalmente confuso.

David admite que no siempre es tan fácil como ejecutar un software para obtener cálculos precisos. Afirma que «todo diseño de cine implica concesiones, y que los diseñadores sin experiencia a menudo se atascan tratando de hacer funcionar un diseño basado en la teoría, incluso cuando no suena bien en la sala». David adopta un enfoque diferente respecto a los compromisos, si es que hay que hacerlos. «Nunca permitimos una decisión de diseño que resulte en un compromiso que el cliente pueda realmente escuchar», dice.

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Sus instalaciones tampoco se realizan nunca con prisas, como cabría esperar, sino que él y su equipo dedican mucho tiempo desde el principio a hablar con los clientes —a menudo tres o cuatro horas— para explicarles las opciones tecnológicas, las expectativas y las consecuencias de las diferentes alternativas antes de cerrar una sola decisión.

(Image credit: Wavetrain Cinemas / Kaleidescape)

No es el tamaño lo que importa, sino cómo lo usas

Para David, la mayor parte del proceso de diseño de una instalación de cine tiene que ver con la sala en sí misma y con cómo sus propiedades acústicas afectarán al resultado final. De hecho, el parámetro principal de la empresa es el «tiempo de reverberación en todo el rango audible».

Si estás leyendo esta frase y no entiendes muy bien a qué se refiere David, él lo explica con bastante claridad cuando dice: «Esto se puede percibir en la vida cotidiana: tu voz cambia al pasar de una habitación a otra. »

«Un cine no es diferente. Cada sonido está moldeado por el espacio en el que se encuentra».

Y encontrar el sonido perfecto para cualquier sala no viene dictado únicamente por los números: «Aquí es donde la acústica va más allá de la ciencia pura y se convierte en una forma de arte», dice David.

«Simplemente hay demasiadas variables como para que pueda automatizarse de manera efectiva. Los datos de medición deben ser interpretados por alguien que entienda tanto la física como la forma en que percibimos el sonido».

Una buena acústica puede ser invisible, pero es lo que marca la diferencia entre un sistema que simplemente mide bien y uno que realmente se siente bien al escucharlo. Como él mismo dice, «nada puede reemplazar un buen diseño de sala».

Mejoras eficaces para el hogar

Si estás en proceso de completar tu propia instalación personalizada, o tienes planes para el futuro, y si cuentas con un presupuesto limitado, esa filosofía también tiene implicaciones prácticas. Moseley sostiene que las mejoras de mayor impacto suelen ser las más sencillas: «aleja los asientos de las paredes para mejorar la consistencia de los graves», afirma.

Otros ajustes sencillos pueden incluir añadir un tratamiento acústico básico para mejorar la claridad del diálogo, al tiempo que se eliminan los traqueteos y los ruidos no deseados, y sentarse más cerca de la pantalla y los altavoces para que el sistema no tenga que esforzarse tanto, lo que también puede tener efectos positivos. También señala que siempre hay un «punto óptimo» de rendimiento, más allá del cual las mejoras se vuelven desproporcionadamente caras. En otras palabras, la mejora más inteligente no siempre es la más cara.

(Image credit: Wavetrain Cinemas / Kaleidescape)

Para el resto de nosotros, que contamos con salones más convencionales, aún hay cosas que podemos hacer para maximizar el rendimiento. Aunque una combinación de televisor y barra de sonido no igualará el aislamiento de un cine en casa dedicado, los principios fundamentales no cambian. Como explica David: «La norma CEDIA RP22 es una práctica recomendada para el audio inmersivo, no solo para cines dedicados, por lo que los mismos estándares se aplican a cualquier sistema multicanal en cualquier espacio».

Por supuesto, existen desafíos adicionales en cuanto a la distribución, los materiales y el aislamiento acústico, pero David afirma que con "el enfoque adecuado en cuanto al tratamiento acústico, el diseño del sistema y la integración, un espacio habitable aún puede ofrecer un rendimiento excepcional".

"En muchos casos, la acústica se puede integrar perfectamente en el diseño a través de elementos como cortinas, alfombras, carpintería y muebles, en lugar de ser visualmente obvia".

Elementi, mi querido cinéfilo

Ahí es donde entra en escena Elementi, la marca de altavoces de Wavetrain. Moseley la posiciona como un puente entre los sistemas de alta fidelidad de gama alta y los sistemas de cine comerciales, pero con un enfoque más refinado. Afirma que «la mayoría de los altavoces de alta fidelidad de gama alta están diseñados para la escucha de campo cercano, normalmente a una distancia de entre uno y dos metros y medio, y a muchos les cuesta mantener su rendimiento más allá de los tres metros».

Por el contrario, añade que los altavoces de cine comercial están diseñados para cumplir con requisitos específicos de SPL establecidos por organizaciones como Dolby. Los altavoces Elementi han sido diseñados para «cerrar esta brecha».

Esto significa que están construidos para poder mantener una alta potencia de salida de forma continua, al tiempo que mantienen la distorsión al mínimo absoluto, y lo hacen a través de un diseño totalmente activo con amplificación dedicada para cada componente.

Optar por una solución activa tiene múltiples beneficios, y David señala que uno de los más importantes es que "reduce las pérdidas relacionadas con la impedancia y elimina muchos de los problemas asociados con los cables de altavoz largos, que en los sistemas de cine en casa a menudo pueden superar los 10–30 metros".

(Image credit: Wavetrain Cinemas / Kaleidescape)

¡Ubicación!

En cuanto a los altavoces, le pregunté a David qué tenía mayor impacto: el altavoz en sí o cómo se integra en la habitación. Me respondió: «Ambos son importantes, pero la integración tiene mayor impacto».

«Un altavoz debe adaptarse fundamentalmente al uso para el que está destinado, pero incluso el mejor altavoz rendirá por debajo de lo esperado si está mal posicionado o colocado en una habitación con un diseño inadecuado».

Si alguna vez has escuchado un sistema de altavoces de alta fidelidad 2.0 tradicional y te has movido por la habitación, habrás notado que el sonido general puede cambiar. Esto se debe a la forma en que las ondas sonoras se transmiten a la habitación y a cómo las captan tus oídos. Lo mismo ocurre con los sistemas de cine en casa: «La ubicación de los altavoces afecta directamente al escenario sonoro», dice David.

«Pequeños errores pueden tener consecuencias significativas. Y aunque parte de esto pueda parecer obvio, en la práctica seguimos viendo que se hace incorrectamente con demasiada frecuencia».

(Image credit: Wavetrain Cinemas / Kaleidescape)

Añade que, cuando inspecciona el espacio actual de un cliente, "nos encontramos con frecuencia con altavoces de techo orientados directamente hacia el piso en lugar de hacia el oyente, altavoces frontales anchos que emiten el sonido a través de la sala en lugar de hacia la zona de asientos, o altavoces envolventes colocados de tal manera que confunden por completo la percepción espacial".

Y no creas que los subwoofers pueden colocarse en cualquier lugar de la sala, ya que David sostiene que "el rendimiento de las bajas frecuencias también se ve muy influido por la ubicación".

"El objetivo de un sistema bien diseñado es permitir que el oyente experimente toda la capacidad de los altavoces en los que ha invertido. Eso se reduce a tres cosas, en orden: el diseño de la sala, la ubicación de los altavoces y, por último, la calibración".

Dime de dónde lo has sacado

Moseley presta igual atención a la calidad del material de origen que alimenta el sistema. Hace especial hincapié en la reproducción digital con bajo nivel de fluctuación, argumentando que la fluctuación introducida en el ámbito digital acaba convirtiéndose en ruido tras la conversión. En su opinión, esas pequeñas imperfecciones se acumulan, especialmente en sistemas construidos con los más altos estándares. Esa es una de las razones por las que Kaleidescape se ha vuelto tan común en los proyectos de Wavetrain: ofrece una calidad de construcción excepcional, bajo jitter y una gran biblioteca 4K con una compresión menor que la de los discos UHD en muchos casos.

Personalmente, tengo cierta experiencia con Kaleidescape, ya que el año pasado probé el reproductor Strato E 4K. Aunque era consciente de las posibles ventajas visuales y auditivas que ofrecería en comparación no solo con los servicios de streaming, sino también con los discos Blu-ray 4K, no estaba seguro de cuánta diferencia habría.

(Image credit: Wavetrain Cinemas / Kaleidescape)

El sonido fue quizás el factor diferenciador más importante, y sentí que podía sacar aún más partido, incluso de mi modesta instalación de cine en casa de Sonos. Solo puedo imaginar el nivel de rendimiento que se puede alcanzar en un espacio dedicado, como un cine Wavetrain.

«Para nosotros, el rendimiento comienza con una señal limpia y estable», afirma David.

«La excepcional calidad de fabricación de Kaleidescape es una de las razones clave por las que se considera la fuente con menor fluctuación disponible en la actualidad. Combinado con la mayor biblioteca de medios 4K —a menudo con una compresión menor que los discos UHD—, se convierte en una fuente de medios ideal. No es de extrañar que casi todos los cines que hemos entregado en los últimos cinco años hayan incluido Kaleidescape».

Si te interesa una instalación de cine en casa personalizada, no te pierdas la guía detallada de David sobre cómo diseñar el cine en casa definitivo.