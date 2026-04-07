He visto en acción la tecnología True RGB de Sony para televisores, y supone un gran avance en la calidad de imagen

Hace tiempo que sabemos que Sony ha estado desarrollando su propia versión de la tecnología de televisores RGB, que se sumaría a su oferta de modelos mini-LED y OLED.

Ahora, tras una visita a la sede de Sony en Tokio, Japón, he podido ver en persona la última versión de esta tecnología, y la empresa ha confirmado que, a finales de 2026, la tecnología "True RGB" de Sony hará su debut en los televisores para el público en general.

Qué cambia realmente el "True RGB"

(Image credit: Future/Jacob Krol)

En esencia, el enfoque de Sony —al igual que el de otros televisores con retroiluminación RGB— replantea uno de los componentes más fundamentales de un televisor LED: la retroiluminación.

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Los televisores LED y mini-LED tradicionales dependen de una retroiluminación azul (o blanca) que pasa a través de filtros para crear otros colores. El LED RGB utiliza LED rojos, verdes y azules controlados de forma independiente en la propia retroiluminación para generar el color directamente.

Eso significa una menor dependencia de los filtros y, en teoría, un control más preciso tanto del brillo como del color.

La implementación de Sony utiliza tres diodos individuales —uno rojo, uno verde y uno azul— combinados con un nuevo controlador de retroiluminación y su tecnología de procesamiento. El objetivo es sencillo en teoría: controlar la luz y el color a un nivel mucho más detallado de lo que permiten los sistemas LED tradicionales.

Y, como hemos visto en informes anteriores, esa combinación también puede ofrecer un alto brillo —con Sony apuntando a hasta 4,000 nits— junto con un volumen de color más amplio.

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Un enfoque constante en la precisión

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Sin embargo, lo que más destacó en las demostraciones de Sony no fue solo el brillo o el color, sino la moderación.

Sony sigue apostando firmemente por su filosofía de la «intención del creador», y eso se refleja aquí. En lugar de recurrir a rojos sobresaturados o verdes hipervivos, la imagen busca mantenerse fiel a la fuente, solo que con una paleta más rica de la que sacar partido. El resultado es una imagen que no se percibe como artificialmente realzada, sino más bien bien controlada.

Los tonos de piel fueron un ejemplo particularmente claro. En escenas que a menudo pueden parecer demasiado cálidas o exageradas en otras pantallas, la representación de Sony se mantuvo realista y más acorde con lo que se esperaría de un monitor profesional.

Ese no es siempre el enfoque más llamativo, pero es deliberado, y ayuda a que True RGB se destaque de otras implementaciones tempranas de RGB que he visto.

Dicho esto, Sony no es la primera en lanzar televisores RGB, pero eso es claramente intencional. Esta es una tecnología que ha estado en desarrollo durante años, y el enfoque de la empresa refleja esa paciencia. En lugar de limitarse a adoptar LED RGB, Sony se está centrando en gran medida en cómo se controlan, especialmente en términos de densidad y procesamiento.

Porque, si bien el LED RGB consiste fundamentalmente en pasar de una retroiluminación única a una colorida, el rendimiento depende en última instancia de lo compactos que estén esos LED y de la inteligencia con la que se controlen.

Por lo que pude ver, Sony está apostando por un diseño de retroiluminación muy denso, con un espacio mínimo entre los LED, combinado con un control preciso de su procesamiento. Esto le permite gestionar la emisión de luz —y, lo que es más importante, el color— con un nivel de precisión muy alto.

El control es un elemento clave de la historia

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Si tuviera que destacar algo de la demostración, diría que el control es un factor diferenciador clave en este caso. El sistema de Sony puede ajustar el brillo y el color con gran precisión en toda la pantalla y, lo que es más importante, mantiene la integridad del color incluso en las zonas más claras, un aspecto en el que la retroiluminación RGB suele tener dificultades.

En lugar del típico efecto de halo blanco, el efecto de difuminado en el prototipo de Sony se asemejaba mucho más al color del propio objeto. Un punto de luz rojo brillante, por ejemplo, producía una extensión teñida de rojo en lugar de un resplandor descolorido.

Es una mejora sutil, pero que hace que las escenas luminosas se vean más naturales y distraigan menos.

El brillo es otra ventaja clara, lo que hace que esta tecnología sea particularmente atractiva en habitaciones más luminosas —espacios con muchas ventanas o con menos control sobre la luz ambiental— donde los mejores televisores OLED a veces pueden tener dificultades para competir.

Y, según lo que vi, ese brillo no se logra a costa de la precisión del color, lo que a veces puede ser una disyuntiva.

Basándome en esta primera impresión, no parece que True RGB intente reemplazar al OLED ni, necesariamente, al mini-LED. En cambio, parece que Sony está creando una tercera opción que probablemente será bastante premium.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Se obtienen las ventajas de brillo del LED, combinadas con un nivel de control del color que se acerca al del OLED —algo que ya habíamos señalado anteriormente como un objetivo clave para la retroiluminación RGB—.

Aún es pronto, y estas fueron demostraciones controladas, por lo que siguen existiendo dudas sobre el rendimiento en el mundo real —incluidos los ángulos de visión, la uniformidad y cómo se comporta con el contenido cotidiano—. Pero la dirección está clara.

El True RGB de Sony parece un paso significativo más allá del mini-LED en cuanto a rendimiento y control del color; no es un salto definitivo todavía, pero sí una fuerte indicación de hacia dónde podrían dirigirse los televisores LED de gama alta.

Y si Sony puede ofrecer esto a gran escala, no reemplazará al OLED, pero podría convertirse en una alternativa atractiva junto a él.

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