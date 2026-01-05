He visto el primer televisor RGB de 130 pulgadas del mundo de Samsung, y es una auténtica maravilla

Samsung acaba de presentar un nuevo televisor Micro RGB en el CES 2026, que según afirma es el primer televisor de 130 pulgadas del mundo que utiliza esta tecnología de última generación, superando al anterior más grande, el televisor Hisense 116UX de 116 pulgadas.

Lamentablemente, por ahora solo se trata de una pieza de exposición y no de un producto que se vaya a comercializar oficialmente, aunque no hay que olvidar que el año pasado por estas fechas vi por primera vez los prototipos de esta tecnología Micro RGB y que Samsung lanzó su primer televisor Micro RGB antes de que acabara 2025. Así que quién sabe, quizá este modelo sí que salga a la venta.

Hasta entonces, tendrás que conformarte con la nueva gama Micro RGB confirmada de Samsung, que estará disponible en tamaños de 55 a 115 pulgadas.

Sin embargo, el televisor de 130 pulgadas es un aparato totalmente construido y funcional, lo vi en persona en el CES y es impresionante.

Uno de los puntos cruciales aquí es el atractivo soporte en el que está integrado. Samsung lo llama «Timeless Frame» (marco atemporal): toma elementos del lenguaje de diseño Frame utilizado en los televisores The Frame e incorpora elementos del diseño Samsung Timeless Gallery TV de hace más de una década, utilizado en el televisor Samsung S9 Ultra.

Un televisor de 130 pulgadas domina obviamente cualquier espacio y plantea algunas preguntas sencillas como «¿cómo lo monto? ¿Necesito encontrar un mueble de televisión de 3 metros de ancho?». Pero aquí todo está resuelto: es un mueble enorme, bonito y fácil de montar. Bueno, probablemente se necesitaría un equipo de cinco personas para montarlo de forma segura, pero por lo demás: bonito y fácil.

Utiliza la misma tecnología que el resto de televisores Micro RGB de Samsung, incluidas las tecnologías Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, que aprovechan al máximo la gama de colores ampliada de la tecnología RGB. Al igual que la gama de televisores RU95H que Samsung está lanzando actualmente, promete ofrecer el 100 % de la gama de colores BT.2020.

(Para obtener más información sobre por qué la tecnología RGB es especial y qué televisores saldrán al mercado en 2026, consulte mi artículo al respecto aquí. En resumen, la retroiluminación LED sustituye un solo color de LED por un sistema a todo color rojo/verde/azul, lo que significa que los píxeles no tienen que trabajar tanto para convertir los colores, por lo que se obtiene una paleta de colores mucho más rica y también más eficiente desde el punto de vista energético).

También incluye el revestimiento mate Glare Free de Samsung, para evitar los reflejos especulares. Entiendo la lógica: una pantalla enorme es más propensa a reflejar cosas simplemente porque es muy grande, por lo que eliminar los reflejos es importante si se piensa en este televisor como un televisor para usar en cualquier habitación.

Sin embargo, si Samsung realmente lo fabricara, parece que encontraría su mayor vocación en las salas de cine en casa, o al menos entre los aficionados al cine en casa que planean controlar la iluminación, por lo que tal vez sea un elemento innecesario. Pero bueno, es un escaparate llamativo y es la tecnología que Samsung utiliza en sus productos estrella, por lo que tiene sentido que esté aquí.

Y en persona es realmente impresionante: imágenes del tamaño de un proyector, pero con una viveza de color absolutamente alucinante, tonos negros ultraprofundos gracias a un excelente control de la atenuación y un brillo asombroso que ayuda a que las imágenes del mundo real parezcan hiperrealistas.

Es con los colores más vivos donde las ventajas de la tecnología de retroiluminación RGB realmente resaltan en la pantalla, con verdes y rojos que se ven especialmente más dulces y reales de lo que realmente se ven, y con un nivel de brillo general mucho más alto que el que pueden ofrecer los televisores OLED.

No pude escuchar el sistema de sonido del televisor, pero tiene 14 (¡!) unidades de graves integradas en la parte trasera, por lo que Samsung no está jugando en ese aspecto.

Samsung no mencionó si utiliza la caja Wireless One Connect que la empresa ofrece para The Frame Pro y el nuevo televisor OLED insignia Samsung S95H que saldrá al mercado en 2026, y eso es probablemente porque se trata de un prototipo y esas cuestiones prácticas no tienen realmente importancia. Pero tengo que suponer que, si Samsung lo lanzara, lo utilizaría.

No me sorprendería que este no fuera el único televisor RGB de 130 pulgadas que vea en el CES de este año, pero Samsung se ha ganado sin duda el honor de ser el primero, y eso me ha causado una gran impresión.

