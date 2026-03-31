Es oficial: TCL fabricará los futuros televisores de Sony en una nueva empresa conjunta. Demos la bienvenida a "Bravia, Inc".

Sony y TCL crearán oficialmente una nueva empresa conjunta dedicada a los televisores llamada «Bravia, Inc.»

Se espera que comience a operar en abril de 2027

Tendrá su sede en la sede central de Sony y estará dirigida por miembros de ambas empresas

Sony y TCL han anunciado que seguirán adelante oficialmente con la creación de una nueva empresa conjunta para hacerse cargo del negocio de televisores de Sony, algo que ya habían anunciado a principios de año. En aquel momento, el proyecto aún se encontraba en fase de propuesta, pero ahora ya se ha firmado el acuerdo.

La nueva empresa conjunta es propiedad de Sony en un 49 % y de TCL en un 51 %, y se llamará Bravia, Inc. Un representante de Sony declaró a TechRadar que los televisores seguirán comercializándose como modelos Sony Bravia y que, a pesar de que TCL es el mayor accionista de Bravia, Inc., la nueva empresa tendrá su sede en la oficina de Sony en Osaki, Tokio.

El representante de Sony afirmó: «BRAVIA Inc. aúna la tecnología de imagen y sonido de alta calidad de Sony, el valor de su marca premium y su experiencia operativa, junto con la avanzada tecnología de pantallas de TCL, su escala global, su presencia en la fabricación, su eficiencia de costos de principio a fin y sus capacidades de cadena de suministro verticalmente integrada».

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El veterano de Sony, Kazuo Kii, será el director ejecutivo de la nueva empresa, y habrá una junta directiva de cuatro miembros que la supervisará, con dos de Sony y dos de TCL.

La nueva empresa no solo abarcará el apreciado negocio de televisores de Sony, sino también sus legendarios proyectores de cine en casa, que suelen considerarse lo mejor en su categoría, e incluirá las pantallas comerciales de Sony. Un representante de Sony declaró: «BRAVIA Inc. sucederá al negocio de entretenimiento doméstico de Sony e incluirá el desarrollo y diseño de productos, la fabricación, las ventas y la logística, así como el servicio al cliente para productos tales como televisores de consumo (BRAVIA), pantallas planas B2B (B2B BRAVIA), pantallas LED B2B, proyectores y equipos de audio para el hogar, como sistemas de cine en casa y componentes de audio».

Se supone que la nueva empresa conjunta comenzará a operar en abril de 2027, lo cual es interesante: esperamos que Sony anuncie más televisores en los próximos meses, incluido su primer televisor «True RGB» (después de un par de años mostrándonos prototipos).

La incertidumbre sobre el futuro de la tecnología

Los televisores OLED de Sony son muy apreciados por la comunidad audiovisual, gracias al compromiso de la empresa con la precisión: Sony fabrica monitores de referencia que se utilizan en producciones de vídeo para lograr una imagen «perfecta», y ha intentado que sus televisores se acerquen lo más posible a ese nivel. Esto ha llevado a la empresa a ganar comparativas de televisores en las que la precisión es el elemento más importante.

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Pero a TCL no le gusta nada el OLED en sus televisores. La empresa no utiliza esta tecnología en absoluto (aunque su división de desarrollo de pantallas, TCL CSOT, es líder en el desarrollo de OLED de impresión por inyección de tinta de próxima generación, pero la empresa me ha dicho que aún faltan años para ver eso en los televisores), y apuesta por completo por el mini-LED.

El esperado lanzamiento de un televisor RGB por parte de Sony es interesante en el contexto de la fusión, porque TCL también está apostando fuerte por los televisores con retroiluminación RGB. Sin embargo, TCL en realidad no ve esta tecnología como su opción de pantalla insignia actualmente —el TCL X11L utiliza una tecnología que la empresa denomina SQD mini-LED, para maximizar el brillo y el número de zonas de atenuación— y espero que Sony haga de esta tecnología su mejor opción.

¿Qué significará esto entonces para los televisores de gama alta de Sony? Quién sabe, los representantes de ambas empresas tendrán que resolverlo.

Donde espero ver las mayores diferencias es en los modelos más asequibles. Los televisores de Sony han tenido dificultades para ofrecer una buena relación calidad-precio en los segmentos de gama media y económica, y TCL sabe exactamente cómo lograrlo. No me sorprendería que la nueva empresa conjunta se mantuviera en silencio sobre los modelos de gama alta al principio, pero que entrara con fuerza con muchas opciones más asequibles con la marca Sony (y, con suerte, el procesamiento de imagen) y los paneles de TCL.

A continuación les dejaremos una encuesta originalmente en inglés, pero aquí abajo está la traducción para conocer su opinión:

¿Seguirías comprando un televisor Sony después del acuerdo con TCL?

Sí, siempre confiaré en Sony.

Sí, si las reseñas muestran que la calidad no ha disminuido.

No, ya no confiaría en la marca.

No, nunca fui comprador de Sony.

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