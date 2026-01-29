El nuevo televisor OLED económico de Samsung para 2026 parece que va a tener un gran aumento de brillo, pero habrá una trampa

Según se informa, Samsung ha encargado nuevos paneles OLED "sin polarizador" para televisores.

Parece tratarse del nuevo panel "OLED SE", más brillante y económico, del que hemos oído hablar.

Estos paneles serán más reflectantes, y la falta de Dolby Vision en los productos de Samsung sigue siendo relevante.

¿Recuerdas que hace poco les compartimos la llegada del nuevo panel OLED SE para televisores de LG Display, que promete ser más económico que los paneles OLED actuales, y al mismo tiempo, más brillantes?

Recordemos que LG Display ya había confirmado que la pantalla se utilizaría en los televisores de 2026, y me atrevo a suponer que eso significa que estará en el LG B6, el nuevo televisor OLED económico para 2026, cuyo lanzamiento ha confirmado LG, pero del que no hablará oficialmente hasta la primavera, por lo que probablemente no será antes de marzo.

Pero es casi seguro que también se incorporará a otros televisores, ya que LG Display vende sus paneles a otras empresas, solo que no sabíamos exactamente en qué otros productos lo veríamos.

Sin embargo, ahora un nuevo informe de Daily Korea (a través de FlatpanelsHD) afirma que Samsung ha aumentado en un 30 % el número de pantallas OLED que ha encargado para los televisores de 2026, y parece que esta cifra incluye los paneles OLED SE.

Podemos suponer que esto significa que el televisor OLED económico de Samsung para este año, el Samsung S85H, incluirá el nuevo panel más brillante y barato, lo que, con suerte, le dará mucho más empuje que su (aún bueno) predecesor de 2025, el Samsung S85F.

Sin embargo, hay un inconveniente en todo esto: los reflejos. Una de las principales razones por las que el nuevo panel OLED SE es más barato y brillante es que LG Display ha eliminado la capa polarizadora, que es la principal forma en que estas pantallas reducen los reflejos, para que se pueda ver mejor lo que hay en la pantalla.

De hecho, por eso sabemos que Samsung está utilizando estos paneles: el informe dice que la compra de Samsung incluye "paneles sin polarizador", y todas las demás pantallas OLED utilizan un polarizador.

La reflectividad dentro del panel puede marcar una gran diferencia. Aquí hay un ejemplo de dos generaciones de televisores OLED: el de la izquierda tiene un polarizador superior. (Image credit: Future)

Probablemente, la eliminación del polarizador sea la razón principal por la que los paneles son más brillantes que antes, alcanzando, según se informa, hasta 1000 nits de brillo HDR máximo, en comparación con los 777 nits que medimos en el Samsung S85F. Los polarizadores absorben la luz mientras funcionan, por lo que eliminarlos es una forma fácil de conseguir una pantalla más brillante, aunque tenga el inconveniente de mostrar reflejos más intensos.

En lugar del polarizador, FlatpanelsHD informa de que esta pantalla utilizará «una nueva película reflectante» (que supongo que en la práctica es antirreflectante) y afirma que esta tiene una reflectancia de luz medida del 4,4 %, en comparación con la reflectancia del 0,3 % que se atribuye al nuevo panel OLED Tandem de gama alta de LG que se utiliza en el LG G6 (uno de los cinco televisores de la CES 2026 que más nos entusiasma probar).

¿Es el Samsung S85H el OLED barato a batir, entonces? No tan rápido

Si bien el aumento de la reflectividad es la mayor ventaja del nuevo panel OLED, el Samsung S85H tendrá otra desventaja: la falta de compatibilidad con Dolby Vision HDR.

Samsung nunca ha sido compatible con Dolby Vision HDR en sus televisores y apuesta por el formato rival HDR10+, del que la empresa es uno de los principales creadores. Sin embargo, Dolby Vision cuenta actualmente con una mayor compatibilidad entre películas y programas en servicios de streaming, incluso aquellos que admiten ambos formatos.

Es probable que el LG B6 utilice el mismo panel que el Samsung S85H, pero será compatible con Dolby Vision, lo que puede marcar una diferencia real.

Cuando nuestro crítico principal de televisores, James Davidson, comparó el Samsung S85F y el LG B5, los dos modelos de 2025, descubrió que Dolby Vision marcaba una diferencia real en la calidad de imagen en comparación con el HDR estándar al ver el mismo video en ambos televisores.

Esto se debe a que una de las principales características de Dolby Vision es que permite al televisor adaptar mejor las imágenes HDR, especialmente en televisores con menor brillo. La mayoría de las películas y programas se crean para un brillo máximo de 1000 nits como nivel de brillo más alto, y todos los demás tonos se calibran a partir de ahí, por lo que si un televisor no puede alcanzar esos niveles de brillo (como es el caso de los televisores OLED económicos anteriores), es necesario aplicar un proceso denominado «mapeo de tonos».

El mapeo de tonos significa que el televisor decide cómo reducir esos elementos brillantes a algo que el televisor sea capaz de mostrar y, si se hace mal, puede mezclar diferentes tonos, eliminando detalles de ellos.

Un ejemplo de cómo funciona el mapeo de tonos en circunstancias extremas: en este video Dolby Vision de 10,000 nits, el LG B5 de la izquierda es capaz de reasignar los tonos blancos y grises para conservar los detalles; el Samsung S85F de la derecha aplasta esos tonos en una masa gris. (Image credit: Future)

Dolby Vision (y HDR10+) está diseñado para aplicar el mapeo de tonos según la intención del creador original, por lo que puedes estar seguro de que se hace bien y se conservan todos los detalles posibles.

Este proceso no es tan importante en televisores más brillantes (aunque puede seguir siendo un problema, y es una de las cosas que Dolby Vision 2 está diseñado para solucionar), pero en estos televisores más tenues es importante, e incluso con el panel más brillante, estos OLED económicos siguen pareciendo estar en la zona en la que se nota una clara diferencia.

Aun así, estamos deseando probar esta nueva generación de televisores OLED y compararlos entre sí; esperamos que esto suponga un gran avance para las opciones asequibles entre los mejores televisores OLED.

