El nuevo televisor gigante mini-LED 4K de Xiaomi promete especificaciones de gama alta a un precio medio y mucho más...

Mini LED de 98 pulgadas y 5200 nits con casi 4000 zonas de atenuación.

Sistema de audio con 7 altavoces y juegos a una frecuencia de hasta 330 Hz.

Alrededor de 2250 dólares (pero costará mucho más en otros lugares).

¿Un televisor mini LED de 98 pulgadas con especificaciones altas, pero con un precio asequible? Xiaomi lo hizo posible.

Según ha descubierto Notebookcheck.net, la serie 2026 TV S Pro Mini LED parece ofrecer unas especificaciones similares a las del avanzado TCL QM9K, y lo hace a un precio incluso inferior al del TCL QM7K, un modelo de gama media mucho más asequible.

En Estados Unidos, el TCL QM7K cuesta 4999 dólares el modelo de 98 pulgadas (aunque ha bajado a aproximadamente la mitad en ofertas especiales), y el buque insignia QM9K cuesta 5999 dólares. Pero el nuevo mini LED de 98 pulgadas de Xiaomi está a la venta en China por solo 15 999 yuanes. Eso son aproximadamente 2250 dólares.

Yo me tomaría ese precio con mucha cautela, no porque no sea real, sino porque el precio de venta de los televisores en China no es el mismo que el de venta cuando se aplican los gastos de envío, los gastos generales y, por supuesto, los aranceles en mercados como el de Estados Unidos. Pero sigue siendo un precio excepcionalmente bajo para un televisor tan grande, especialmente teniendo en cuenta las especificaciones que se han dado a conocer.

Xiaomi 2026 TV S Pro Mini LED: Principales características

El nuevo televisor tiene un brillo máximo de hasta 5700 nits con 3864 zonas de atenuación y una frecuencia de actualización de 165 Hz para contenido 4K. Pero para los jugadores, puede mostrar resoluciones más bajas a la impresionante velocidad de 330 Hz, lo que lo convierte en un competidor interesante para los mejores monitores para juegos, tan rápido que muchas computadoras para juegos tendrían dificultades para funcionar a esa velocidad.

Otras características interesantes para los gamers son VRR y AMD FreeSync Premium Pro.

El modelo 2026 cuenta con Dolby Vision y HDR10+, tres puertos HDMI 2.1 y puertos USB 2 y 3. Además, incluye un control remoto muy similar al que viene con el Apple TV 4K. Cuenta con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 para la conectividad inalámbrica.

Cuenta con un sistema de audio de siete altavoces con Harman AudioEFX, la versión 3 del HyperOS de Xiaomi y el mismo chip XM9000 que vimos en la gama de modelos 2025. Las imágenes promocionales muestran un modo foto al estilo Samsung que convierte el televisor en un atractivo marco de fotos.

Puedes ver la página del producto (en chino) aquí, y todo parece muy impresionante. Lo que aún no sabemos es si este televisor llegará a otros mercados para competir con los mejores televisores, aunque Xiaomi ha comenzado a lanzar televisores en países occidentales, por lo que es posible. Si lo hace, lo realmente interesante será ver cuánto difiere el precio del que se cobra en China.

