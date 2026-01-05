CES 2026: Hisense presenta 3 innovaciones televisivas, todas ellas relacionadas con colores alucinantes

Hisense ha anunciado dos series de televisores RGB mini-LED con pantallas de entre 50 y 100 pulgadas.

También ha presentado el RGB mini-LED Evo, una variante de su televisor RGB mini-LED que añade un componente cian al módulo de luz RGB.

El nuevo RGBY MicroLED de Hisense es un avance en la tecnología MicroLED que añade el amarillo como cuarto color primario a la pantalla RGB.

Hisense anunció en el CES 2026 que su televisor RGB mini-LED estará disponible en tamaños de pantalla más pequeños, y la empresa anunció además una tecnología mejorada de paneles RGB mini-LED y una nueva variante de pantallas MicroLED.

Hisense ya había presentado un televisor RGB mini-LED de 116 pulgadas, el modelo 116UX, en el CES 2025. A ese modelo se sumarán ahora las series UR9 y UR8 de Hisense, con tamaños de pantalla de entre 55 y 100 pulgadas.

La tecnología RGB mini-LED incorpora LED rojos, verdes y azules en cada lente de un panel mini-LED para ofrecer una gama de colores más amplia y mejorar el contraste y el brillo. Probamos el Hisense 116UX el año pasado y, aunque todavía no supera a los mejores televisores OLED, sin duda nos impresionó.

En otras noticias del CES 2026, Hisense también reveló una evolución de su panel RGB mini-LED llamado RGB mini-LED Evo. Este introduce un cuarto color, el cian, al que el ojo humano es sensible, en la lente óptica. Hisense sostiene que esta incorporación producirá colores aún más realistas. El primer televisor en incorporar esta tecnología será el Hisense 116UXS, un televisor de 116 pulgadas que utiliza el procesador RGB Hisense Hi-Vew AI Engine, que analiza el contenido en tiempo real para mejorar el contraste y el color.

Hisense también afirma que el nuevo televisor cubrirá el 110% del espacio de color BT.2020, lo que supondría el nivel más alto alcanzado por un televisor hasta la fecha. El máximo anterior que medimos fue el primer mini-LED RGB, el Hisense 116UX, que cubría el 92,64 % del BT.2020. Las nuevas especificaciones lo situarían a la altura de algunos de los mejores proyectores impulsados por tecnología de luz láser triple.

Por último, Hisense anunció RGBY MicroLED, un avance en la tecnología MicroLED que añade el amarillo como cuarto color primario. Hisense afirma que esta incorporación mejorará los ángulos de visión, la claridad y la durabilidad. El primer producto con esta tecnología es el Hisense 163MX, una pantalla de 163 pulgadas que utiliza paneles microLED autoemisivos y que, según la empresa, cubre el 100 % del espacio de color BT.2020. El Hisense 163MX también cuenta con el procesador HI-View AI Engine RGB.

Aún no se han confirmado los precios ni las fechas de lanzamiento de los nuevos televisores Hisense.

Mini LED RGB: ¿una amenaza para OLED?

Hisense lleva la tecnología RGB mini-LED a las pantallas más pequeñas. ¿Podría ser esta la tecnología que acabe con el OLED? (Image credit: Future)

Cuando se presentó por primera vez el mini LED RGB, se promocionó como un posible «asesino del OLED», con colores más vibrantes, mayor brillo y mejores negros y contraste de lo que el OLED podía esperar alcanzar.

Aun así, cuando probé el televisor mini LED RGB Hisense 116UX, me pareció que su color y detalle eran sorprendentes, y sus niveles de negro impresionantes, pero también había problemas de nubosidad en la pantalla y destellos de luz de fondo visibles en las imágenes oscuras.

En la IFA 2025, vi el primer mini LED RGB en un tamaño de 85 pulgadas más adecuado para el hogar, y me alegró ver que ofrecía el mismo rendimiento de color y contraste que el modelo mucho más grande de 116 pulgadas. Lo que no tenía en mi tarjeta de bingo del CES 2026 era un mini LED RGB de 55 pulgadas, ¡con dos modelos entre los que elegir! Aunque aún no se han revelado los precios ni las especificaciones completas, es de suponer que el Hisense UR8 será un modelo más económico.

Si Hisense consigue fijar un precio adecuado para estos televisores mini-LED RGB más pequeños, además de evitar los problemas de nubosidad en la pantalla que observé cuando probé el Hisense 116UX, podríamos estar ante un verdadero rival para la corona de los OLED.

