Cada vez más usuarios de televisores OLED de LG están experimentando problemas de apagado y encendido repentinos provocados por destellos intensos

Otro usuario de un LG OLED informa de un problema de apagado y encendido involuntario provocado por destellos intensos

El usuario de Reddit u/RandomGamer414 informó del problema con su LG G5 en el subreddit r/LGOLED

Otros usuarios informan de problemas similares con diferentes televisores LG OLED, provocados por otros juegos y servicios de streaming

Cada vez más usuarios de televisores LG OLED están experimentando problemas de apagado y reinicio provocados por destellos brillantes en la pantalla, y los modelos y las causas son muy variados.

La semana pasada informamos sobre el caso de un desafortunado jugador de Resident Evil Requiem cuyo televisor LG OLED se apagó al disparar el arma protagonista; al parecer, el destello brillante del arma provocó un problema de apagado y reinicio en su LG C1. El usuario de Reddit u/yorgo332 informó de este problema en el subreddit r/LGOLED.

Pues bien, ahora otro usuario de Reddit está experimentando un problema similar, solo que esta vez se trata de un LG G5, el buque insignia de la marca y uno de los mejores televisores OLED del año pasado. Echa un vistazo a la publicación del usuario u/RandomGamer414 a continuación:

El artículo continúa a continuación.

Una vez más, es el destello brillante del cañón de un arma (esta vez en el juego Cronos: The New Dawn) lo que provoca que el LG G5 de este usuario se apague y se vuelva a encender.

Al explorar más a fondo el hilo de Reddit, parece que no solo hay una amplia variedad de juegos que causan el problema, entre los que se mencionan Halo 4, Rocket League, The Division 2 y Borderlands 3, sino que algunos usuarios lo experimentaron al ver contenido a través de sitios de streaming como Netflix y Hulu. Sin embargo, la mayoría de los problemas reportados sí provienen de videojuegos con grandes destellos de explosiones.

Los usuarios también están reportando el problema en varios modelos diferentes, desde el LG C9 (lanzado por primera vez en 2019) hasta el LG G5 (que es el modelo que u/RandomGamer414 está usando en la publicación anterior). El CX (2020) y el B4 (2024) se encuentran entre algunos de los otros modelos mencionados.

Vale la pena señalar que hay muchos otros usuarios de LG OLED, incluidos los propietarios de G5, que afirman que nunca han experimentado este problema antes. Aquí en TechRadar utilizamos regularmente el G5 como nuestro televisor de referencia para pruebas, comparativas y nuestra sección Blu-ray Bounty, y tampoco hemos experimentado este problema nunca. También contamos con un LG C5 y un LG B5 en nuestro laboratorio de pruebas y, de nuevo, no hemos experimentado este problema antes con ninguno de ellos.

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Una vez más, no está del todo claro qué está causando el problema, si se trata de una falla en la fuente de alimentación o de un problema con los paneles mismos.

Algunos usuarios sugieren que un cable HDMI nuevo podría solucionar el problema, o que ajustar el brillo del televisor para atenuar el destello podría evitar que se produzca el reinicio, pero por el momento no parece haber una solución clara.

Nos hemos puesto en contacto con LG para recabar sus comentarios y actualizaremos este artículo tan pronto como recibamos respuesta.

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