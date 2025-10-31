Algunos usuarios de AirPods Pro 3 tienen un problema de estática que les distrae. ¿Te afecta a ti también?

Algunos usuarios de AirPods Pro 3 dicen que escuchan un ruido estático o blanco.

Parece ser más notable cuando la cancelación activa de ruido (ANC) está activada y no se está reproduciendo nada.

Algunos clientes dicen que van a devolver sus AirPods, mientras que otros no tienen ningún problema.

¿Tienes unos nuevos AirPods Pro 3, pero estás teniendo problemas con la cancelación activa de ruido? De ser así, parece que no eres el único.

Como informa MacRumors, algunos propietarios de AirPods Pro 3 han publicado en Reddit y en los propios foros de MacRumors sobre un extraño sonido similar a la estática que se oye especialmente cuando la ANC está activada y no se está reproduciendo ningún contenido multimedia (aunque algunos afirman que también afecta a la música).

Las descripciones varían: los usuarios lo han comparado con el sonido de la lluvia, el sonido del océano, el ruido blanco y la estática, pero el denominador común es que hay un ruido que no debería estar ahí.

¿Te afecta este problema? Responde a nuestra encuesta a continuación o cuéntanoslo en los comentarios al final del artículo.

¿Apple tiene un problema con la ANC?

MacRumors cita algunos comentarios de sus propios lectores: «Es como si tuviera un pequeño ventilador encendido en la habitación todo el tiempo (pero no es así)», dice un propietario de AirPods. «En los míos es muy pronunciado, pero solo en el modo Transparencia/Adaptativo. Y solo, o al menos mucho más pronunciado, en el derecho». Y un lector dijo que se puso tan mal que tuvo que devolver y reemplazar sus audífonos después de experimentar un «silbido/ruido de viento en mi AirPod derecho todo el tiempo» durante un vuelo largo.

También hay informes en el subreddit de AirPods Pro de Reddit, donde algunos usuarios encuentran variaciones; por ejemplo, D_vei_D percibe «un zumbido eléctrico que se desvanece SOLO cuando escucha música, etc.», pero no en otras circunstancias, mientras que No_Story_1723 experimenta «un ruido de océano o estático... no es fuerte, pero yo lo noto. Suena un poco como si estuviera poniendo la oreja en una concha».

Algunos de los informes se remontan a varias semanas atrás, por lo que no parece estar relacionado con las últimas actualizaciones de iOS.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

A juzgar por las historias en las redes sociales, Apple está reemplazando al menos algunas de las unidades afectadas, aunque un usuario dijo que el problema se repitió en su reemplazo.

Varios miembros del equipo de TechRadar han pasado mucho tiempo escuchando estos audífonos durante el último mes para nuestra reseña de los AirPods Pro 3, y son los que utilizan a diario varios miembros del equipo de TechRadar. Nosotros no hemos tenido este problema en absoluto.

Pero, por supuesto, eso no significa que no haya problemas para otras personas: cuando se fabrican y venden tantos pares de AirPods Pro como Apple, un problema que solo afecta a una pequeña proporción de clientes puede afectar a mucha gente.

Entonces, ¿se trata solo de unos pocos AirPods Pro 3 defectuosos o hay algo más grave? Nos encantaría saber si estás experimentando algún problema con tus AirPods en la encuesta anterior.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.