YouTube rediseñará pronto su aplicación de TV: así es como lucirá

Google ha anunciado un rediseño de la experiencia de YouTube para televisores

La actualización llegará "este verano" e incluye mejoras en la navegación

Google también ha anunciado una actualización de Multiview para los suscriptores de YouTube TV.

Como te compartimos anteriormente, se cumplieron 20 años de que se subió el primer video de YouTube (el popular "Yo en el zoo"), pero esta no es la única novedad para la plataforma.

Para celebrar este hito, Google ha anunciado que la aplicación de YouTube para televisión va a recibir pronto una gran actualización. Y como alguien que ve mucho YouTube en pantalla grande, es algo que espero con impaciencia.

Google no ha revelado mucho sobre la "actualización de la visualización de TV" que tiene planeada. Al parecer, llegará "este verano" (lo que significa entre junio y septiembre, si estás en el hemisferio sur). Pero ha revelado una captura de pantalla (abajo) de cómo será, además de algunas pistas sobre lo que está por venir.

Al parecer, vamos a tener una "navegación más sencilla" junto con algunos "ajustes de calidad" y una experiencia de reproducción mejorada. También habrá un "acceso simplificado a los comentarios, la información del canal y la suscripción". En otras palabras, YouTube en tu televisor (no confundir con YouTube TV) va a parecerse mucho más a la experiencia completa del navegador.

(Image credit: Google)

Además de la mejora de la experiencia televisiva, los suscriptores de YouTube TV también podrán crear su propia experiencia multivista. Esta parrilla cuádruple ha estado tradicionalmente reservada a los aficionados al deporte, pero se abrirá a contenidos no deportivos con un «pequeño grupo de canales populares» en los "próximos meses". Así que si aún no te sientes lo suficientemente distraído, esta actualización de multivista podría ser para ti.

Una actualización sutil pero importante

(Image credit: Google / YouTube)

Llevo años viendo YouTube en la televisión y siempre me ha parecido que iba unos pasos por detrás de la experiencia completa. La aplicación para Apple TV, por ejemplo, no dispone de sección de comentarios hasta hace relativamente poco, y aunque esto pueda parecer una bendición, siempre he encontrado que los comentarios son una parte importante de la experiencia de los canales que sigo.

La nueva actualización de YouTube para televisores parece tener más que ver con el diseño que con la funcionalidad, pero sigue pareciendo mucho más moderna y en sintonía con sus aplicaciones móviles. Hay un nuevo botón para añadir el vídeo a tus listas de reproducción y también parece más fácil suscribirse desde los vídeos. Sin duda, hay más ajustes que no se muestran en la única imagen del teaser.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por supuesto, YouTube también reserva muchas funciones para los suscriptores Premium. Como parte de los anuncios que ha hecho hoy con motivo de su 20º aniversario, Google también ha revelado que los suscriptores de Premium (un servicio que cuesta 13,99 $ al mes) dispondrán de una opción de «velocidad de reproducción 4x» en los teléfonos inteligentes.

Todavía estoy muy tentado de pasarme a YouTube Premium (sobre todo después de leer los sólidos argumentos de mi colega David Nield a favor de hacerlo), pero me alegra ver que YouTube sigue mejorando la experiencia televisiva para nosotros, los mortales que no somos Premium. Esperemos que ocurra en la interpretación más temprana que tardía del "verano".