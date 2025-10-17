Xiaomi fusiona tecnología y moda junto a Alfredo Martínez en el Volvo Fashion Week México 2025

¿La moda y la tecnología en un solo lugar? Así como lo lees, y todo gracias a la nueva colaboración de Xiaomi y el diseñador mexicano Alfredo Martínez, quien presentó una pasarela inspirada en el nuevo color “Oro Moca” de la nueva Serie Xiaomi 15T.

La propuesta formó parte de Volvo Fashion Week México 2025 y refleja el compromiso de la marca con la innovación, el diseño y el estilo de vida contemporáneo.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Xiaomi) (Crédito de la imagen: Xiaomi)

Xiaomi mostró cómo la innovación puede integrarse de manera natural en la moda y en la expresión personal. Los cinco looks presentados por Alfredo Martínez reinterpretaron la elegancia, modernidad y sofisticación de la nueva Serie Xiaomi 15T, acompañados por otros dispositivos de la Golden Family, como Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi OpenWear Stereo Pro y Xiaomi Watch S4 41 mm, que complementaron la propuesta al reflejar la armonía entre tecnología, funcionalidad y diseño.

Lanzada en México el pasado 9 de octubre, la Serie Xiaomi 15T representa un paso adelante en la evolución tecnológica. Compuesta por el Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, incorpora óptica profesional co-desarrollada con Leica, y una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas con un brillo máximo de 3200 nits, que ofrece una experiencia visual sobresaliente.

A través de esta colaboración, Xiaomi celebra la convergencia entre tecnología y creatividad, invitando a las personas a expresar quiénes son a través de la innovación que llevan consigo cada día.