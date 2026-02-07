Vivir mejor empieza en casa: Pequeños ajustes tecnológicos para una rutina sin estrés

¿En febrero aún se considera inicio de año? Nosotros creemos que sí, sobre todo si lo tomamos como oportunidad de hacer ajustes que nos ayuden a mejorar nuestra vida.

Y, muchas veces, esos cambios comienzan en casa: optimizar la rutina, ganar comodidad y convertir los espacios en aliados del bienestar cotidiano.

Para quienes buscan un hogar más funcional, conectado y eficiente, Hisense comparte algunas ideas para actualizar diferentes áreas de la casa sin necesidad de grandes remodelaciones. Desde refrigeradores más inteligentes hasta sistemas de climatización que se adaptan al usuario, la tecnología está transformando la manera en que vivimos lo cotidiano.

Refrigeración inteligente: más orden y menos desperdicio

Hoy, los refrigeradores ya no solo enfrían: conservan mejor los alimentos, facilitan la organización y ayudan a ahorrar energía. Tecnologías como No Frost, Multi Air Flow y Eco Inverter permiten mantener temperaturas estables, reducir el consumo energético y minimizar el ruido en la cocina.

Modelos como el Refrigerador Side-by-Side integran funciones prácticas como dispensador de agua, control electrónico touch y un diseño moderno con iluminación LED, pensados para quienes buscan eficiencia sin sacrificar estética.

Algunas opciones avanzan un paso más al permitir ajustar zonas del refrigerador o congelador según las necesidades del momento, incorporar conectividad Wi-Fi y sistemas de control inteligente. Tal es el caso del Refrigerador Quad Door, que incluye la función My Fresh Choice o Triple Zona de Enfriamiento, ideal para una cocina flexible y visualmente limpia.

(Image credit: Hisense)

Clima que se adapta a ti (no al revés)

El confort en casa no depende solo de la temperatura, sino también de la calidad del aire que respiramos y de la eficiencia con la que funcionan los equipos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Algunos sistemas actuales integran tecnología Smart Eye, con sensores infrarrojos capaces de detectar la presencia y ubicación de las personas en una habitación para dirigir el flujo de aire con mayor precisión, evitando enfriar espacios vacíos y reduciendo el desperdicio energético. Otros modelos incorporan funciones de purificación activa que ayudan a neutralizar partículas nocivas, además de permitir el control desde el celular o mediante asistentes de voz.

Un ejemplo es Fresh Master, que combina climatización inteligente con purificación del aire, permitiendo crear un entorno más saludable y conectado con solo un clic.

(Image credit: Hisense)

Lavado más silencioso y eficiente

La tecnología también ha transformado el cuarto de lavado. Las lavadoras equipadas con motores Inverter reducen el ruido, optimizan el consumo energético y prolongan la vida útil de las prendas. Además, integran funciones como Jet Wash o PureJet, que mejoran la limpieza sin afectar los tejidos.

Con programas inteligentes que se ajustan automáticamente a la carga y paneles LED de fácil lectura, estas soluciones hacen la rutina diaria más ágil, especialmente en hogares con múltiples responsabilidades.

(Image credit: Hisense)

Vivir mejor empieza en casa

Crear un hogar más inteligente no se trata solo de estrenar tecnología, sino de elegir herramientas que realmente acompañen las necesidades del día a día. En ese sentido, Hisense apuesta por hacer accesible esta transformación a través de productos funcionales, eficientes y conectados.

Recientemente, Hisense consolidó su ecosistema de hogar inteligente en el CES 2026 con la X-zone Master, la primera lavasecadora con bomba de calor X-in-one del mundo, galardonada con el premio Best of Innovation por su diseño modular y tecnología avanzada. Este liderazgo en línea blanca se vio reforzado por la línea PureFit y la estufa de inducción Slide In, innovaciones que consolidan a Hisense como un referente en el hogar moderno al fusionar diseño sofisticado con una eficiencia tecnológica sin precedentes.