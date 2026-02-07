Vivir mejor empieza en casa: Pequeños ajustes tecnológicos para una rutina sin estrés

Noticias
Por publicado
Hisense
(Crédito de imagen: Hisense)

¿En febrero aún se considera inicio de año? Nosotros creemos que sí, sobre todo si lo tomamos como oportunidad de hacer ajustes que nos ayuden a mejorar nuestra vida.

Y, muchas veces, esos cambios comienzan en casa: optimizar la rutina, ganar comodidad y convertir los espacios en aliados del bienestar cotidiano.

Refrigeración inteligente: más orden y menos desperdicio

Hoy, los refrigeradores ya no solo enfrían: conservan mejor los alimentos, facilitan la organización y ayudan a ahorrar energía. Tecnologías como No Frost, Multi Air Flow y Eco Inverter permiten mantener temperaturas estables, reducir el consumo energético y minimizar el ruido en la cocina.

Modelos como el Refrigerador Side-by-Side integran funciones prácticas como dispensador de agua, control electrónico touch y un diseño moderno con iluminación LED, pensados para quienes buscan eficiencia sin sacrificar estética.

Algunas opciones avanzan un paso más al permitir ajustar zonas del refrigerador o congelador según las necesidades del momento, incorporar conectividad Wi-Fi y sistemas de control inteligente. Tal es el caso del Refrigerador Quad Door, que incluye la función My Fresh Choice o Triple Zona de Enfriamiento, ideal para una cocina flexible y visualmente limpia.

Hisense

(Image credit: Hisense)

Clima que se adapta a ti (no al revés)

El confort en casa no depende solo de la temperatura, sino también de la calidad del aire que respiramos y de la eficiencia con la que funcionan los equipos.

Algunos sistemas actuales integran tecnología Smart Eye, con sensores infrarrojos capaces de detectar la presencia y ubicación de las personas en una habitación para dirigir el flujo de aire con mayor precisión, evitando enfriar espacios vacíos y reduciendo el desperdicio energético. Otros modelos incorporan funciones de purificación activa que ayudan a neutralizar partículas nocivas, además de permitir el control desde el celular o mediante asistentes de voz.

Un ejemplo es Fresh Master, que combina climatización inteligente con purificación del aire, permitiendo crear un entorno más saludable y conectado con solo un clic.

Hisense

(Image credit: Hisense)

Lavado más silencioso y eficiente

La tecnología también ha transformado el cuarto de lavado. Las lavadoras equipadas con motores Inverter reducen el ruido, optimizan el consumo energético y prolongan la vida útil de las prendas. Además, integran funciones como Jet Wash o PureJet, que mejoran la limpieza sin afectar los tejidos.

Con programas inteligentes que se ajustan automáticamente a la carga y paneles LED de fácil lectura, estas soluciones hacen la rutina diaria más ágil, especialmente en hogares con múltiples responsabilidades.

Hisense

(Image credit: Hisense)

Vivir mejor empieza en casa

Crear un hogar más inteligente no se trata solo de estrenar tecnología, sino de elegir herramientas que realmente acompañen las necesidades del día a día. En ese sentido, Hisense apuesta por hacer accesible esta transformación a través de productos funcionales, eficientes y conectados.

Recientemente, Hisense consolidó su ecosistema de hogar inteligente en el CES 2026 con la X-zone Master, la primera lavasecadora con bomba de calor X-in-one del mundo, galardonada con el premio Best of Innovation por su diseño modular y tecnología avanzada. Este liderazgo en línea blanca se vio reforzado por la línea PureFit y la estufa de inducción Slide In, innovaciones que consolidan a Hisense como un referente en el hogar moderno al fusionar diseño sofisticado con una eficiencia tecnológica sin precedentes.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor