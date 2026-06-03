¿Vale la pena el LG OLED C5? PROFECO lo califica como “excelente”
¿Quieres un nuevo televisor, pero no sabes cuál es el mejor? El LG OLED C5 es una excelente opción, y no, no solo lo decimos nosotros, también "La Procuraduría Federal del Consumidor" mejor conocida como "PROFECO" calificó al televisor como "excelente", esto de acuerdo a un análisis realizado a docenas de modelos y marcas disponibles en el país.
De acuerdo con la evaluación, presentada en la Revista del Consumidor, el televisor LG OLED55C5 destacó en la experiencia que ofrece al consumidor gracias a su reproducción de color, contraste, negros perfectos (característicos de la tecnología OLED) y uniformidad de color e imagen.
La tecnología OLED de LG ofrece contraste infinito y negros perfectos gracias a los pixeles de autoiluminación que componen el panel, a diferencia de la tecnología LED tradicional que requiere una luz en la parte trasera del panel. Por este motivo, LG OLED se ha convertido en referente para cineastas, curadores audiovisuales y gamers del más alto nivel, que necesitan la mejor calidad de imagen.
Además del desempeño visual reconocido por organismos especializados y expertos en la industria de la tecnología, el cine y la colorimetría, una de las características más importantes es la experiencia de usuario: que debe ser memorable, fácil e intuitiva. Los televisores LG integran la plataforma webOS, diseñada para ofrecer acceso rápido a cualquier aplicación que el usuario necesite, ya sea streaming, películas, deportes o videojuegos.
LG Electronics presentó el primer panel OLED del mundo durante el CES 2013, el evento de tecnología más importante a nivel mundial, que se lleva a cabo cada año en Las Vegas, Nevada. La reputación construida por la compañía a lo largo de su historia garantiza la calidad y el respaldo de la marca dentro de sectores como los televisores premium, así como de todos sus demás productos y soluciones tanto B2C como B2B.
En la Revista del Consumidor, PROFECO destaca también la relevancia de la manufactura a nivel nacional, en donde LG Electronics es líder tanto en manufactura como en distribución, fabricando televisores LG OLED en Reynosa, México, para posteriormente distribuirlos en toda América y Oceanía.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.