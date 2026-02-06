Un regalo que no se marchita: así puedes revivir tu historia de amor con Aura Frames

¿Eres de los que no regala nada en San Valentín con el pretexto de que normalmente tienen una vida corta: las flores se marchitan y los chocolates se terminan? De ser así, te tenemos la opción perfecta.

¿Qué pasaría si pudieras regalar una experiencia que no sólo perdura, sino que evoluciona cada día, manteniendo viva la chispa de tus momentos más románticos durante todo el año?

En estos días, en los que guardamos miles de fotos en la galería de nuestro celular, los marcos digitales Aura Frames son una buena opción para rescatarlas y transformar la forma en que compartimos recuerdos.

Además de su diseño premium y pantallas HD optimizadas, los marcos Aura destacan por su sencillez y, sobre todo, por un atractivo único en el mercado: almacenamiento ilimitado y gratuito en la nube, sin necesidad de suscripciones.

Este San Valentín, te proponemos ir un paso más allá para sorprender a tu pareja. Aquí tienes cinco ideas para utilizar Aura para crear una experiencia narrativa o fortalecer ese puente emocional que conecta historias, sin importar si están juntos o a miles de kilómetros de distancia.

Bienvenida la nostalgia: rescata los tesoros en papel y digitaliza tu historia

Más allá de las fotos del smartphone, un marco Aura puede desplegar imágenes de esos tesoros en papel que conservas en una caja. Utiliza el escáner de la aplicación para capturar los boletos de ese concierto especial, el primer pase de abordar que compartieron, o incluso esa nota escrita en una servilleta que dio inicio a su historia. Y, por supuesto, esta función es muy útil para digitalizar fotografías en papel si tu relación se remonta a la era analógica.

La historia detrás de las fotos: crea una narrativa y añade texto

A través de la app de Aura (disponible en español para iOS y Android), puedes añadir texto como pie de foto o como leyenda. Cada imagen cobra un significado más profundo al registrar el lugar, la fecha o un chiste interno que los hace sonreír en complicidad. Esta herramienta transforma una galería en una narración de su relación, aportando contexto sin esfuerzo.

Además de la narrativa, los pies de foto son una buena herramienta para registrar los detalles esenciales, como lugares y fechas, de una fiesta, un viaje o un evento social importante.

¿Cómo funciona? Selecciona la foto a la que deseas añadir una leyenda en la aplicación Aura y escribe el pie de foto en el cuadro de texto que aparece debajo de la imagen. Visualiza, edita o elimina la leyenda en cualquier momento.

El marco como cómplice: invitaciones y pistas para la cita ideal

Un marco Aura puede ser tu aliado para sorprender. Sube una imagen con la invitación a una cena romántica ("Cena en tu lugar favorito, paso por ti a las 9”) o genera expectación al compartir videos con pistas sobre una escapada de fin de semana. Utiliza las funciones "Mostrar ahora" e "Intervalo" para asegurar que el mensaje o la pista aparezca de inmediato y durante el tiempo que consideres necesario para que tu pareja los vea.

La red de Cupidos: un regalo colaborativo

Aura te permite invitar a tus mejores amigos y familiares para que colaboren compartiendo imágenes en tu marco digital. Basta con enviarles una invitación a que descarguen la app para que tengan acceso a enviar fotos y videos, y que se desplieguen en tu Aura.

Si entre tus amigos y familiares hay quienes jugaron el papel de Cupido en la historia de tu relación, puedes aprovechar esta opción para pedirles que suban alguna foto con un breve mensaje en el que celebren con ustedes que sus acciones tuvieron un resultado positivo.

Un amor a distancia: juntos, a través de la imagen

Si por alguna razón tu pareja vive en otra ciudad, puedes enviarle un marco digital Aura previamente configurado con una selección de las imágenes más significativas de los dos y agregar una primera foto de bienvenida en la que expreses el amor que sientes por esta persona a pesar de la distancia.

¿Cómo enviarlo? Cuando adquieres en línea un marco digital Aura, ya sea a través de su sitio web o del sitio web de alguno de los distribuidores autorizados, tienes la opción de elegir “regalar el marco”. Al seleccionarla, recibirás un código asociado al marco que vas a enviar a tu pareja. Dicho código te permitirá configurar el marco para subir las fotos que le sorprenderán una vez que lo reciba e instale en casa.

A partir de ese momento, podrás compartir más fotografías y videos de forma ilimitada, lo que los mantendrá conectados a través de las imágenes.

En resumen, regalar un marco digital Aura este San Valentín no es solo entregar un objeto de diseño impecable; es abrir una ventana permanente a los momentos que los hacen únicos. Mientras otros regalos se olvidan, este marco se convierte en el corazón del hogar, un rincón donde su historia se actualiza diariamente, recordándoles que lo mejor de su relación sigue sucediendo hoy.

La tecnología de Aura te permite decir "te quiero" de forma visual, dinámica y profundamente personal. Este 14 de febrero, no te conformes con capturar momentos: dales vida en tu día a día.

En México, los marcos digitales Aura Frames (modelos Carver y Carver Mat) están disponibles en las tiendas Liverpool, El Palacio de Hierro, iShop y Costco. Y en línea a través de Amazon y el sitio oficial.