Todo lo que necesitas conocer de la nueva Dyson PencilWash

¡Es oficial! Dyson presentó la nueva PencilWash, se trata de una nueva solución más ligera, delgada y compacta para la limpueza en húmedo, y lo mejor de todo, sin comprometer la higiene. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Combinando la experiencia de Dyson en tecnología de limpieza en húmedo con un diseño revolucionario, ultradelgado y estilo “lápiz”, PencilWash ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo y un rendimiento higiénico pensado para los hogares modernos.

Buscamos crear máquinas cada vez más pequeñas y ligeras, mientras mejoramos drásticamente su rendimiento. PencilWash™ refleja esa ambición aplicada a la limpieza en húmedo: nuestro formato más delgado y ultraligero, que se desliza sin esfuerzo y llega a donde otros no pueden. Gracias a la combinación de hidratación, absorción y extracción, ofrece una limpieza higiénica con agua limpia en todo momento, y con un sistema sin filtro. Es la simplicidad de una escoba con la precisión y potencia de la ingeniería Dyson. John Churchill, Director de Tecnología, Dyson

Se reclina completamente para limpiar espacios reducidos

El nuevo mango ultradelgado de solo 38mm de diámetro facilita la limpieza en húmedo sin comprometer el rendimiento ni la higiene.

Con un peso total de 2.2kg y 380g en mano, el Dyson PencilWash es altamente maniobrable y se controla con un simple giro de muñeca. Puede reclinarse hasta 170° para limpiar bajo muebles bajos y alcanzar rincones estrechos sin perder eficacia.

Sin filtro sucio, Sin malos olores

A diferencia de los trapeadores húmedos convencionales, Dyson PencilWash no utiliza filtros que acumulen suciedad, generen bacterias, produzcan olores o sean difíciles de lavar. Su diseño sin filtro evita lodos, obstrucciones y pérdida de rendimiento, garantizando una limpieza potente y eficaz en todo momento.

Elimina derrames y manchas con acabado de secado rápido

PencilWash está diseñado para limpiar todo tipo de suciedad en una sola pasada, incluidos derrames húmedos y manchas. Su rodillo de microfibra de nueva generación cuenta con 64.000 filamentos por cm² y gira a gran velocidad para recoger simultáneamente residuos húmedos y secos.

El agua sucia se extrae continuamente del rodillo en cada rotación, mientras que el sistema de hidratación de 8 puntos suministra agua limpia de manera constante.

Así, siempre limpias con agua fresca —el primer uso será tan higiénico como el siguiente.

Limpia hasta 100m² con modos de hidratación personalizables2

Dyson PencilWash ofrece dos modos de hidratación para controlar con precisión el nivel de humedad en el piso. Desde derrames ligeros hasta manchas difíciles, los usuarios pueden ajustar el flujo de agua según el tipo de superficie y necesidad.

El depósito de agua limpia de 300ml permite limpiar hasta 100m²

Con hasta 30 minutos de autonomía, los usuarios pueden limpiar más superficie de su hogar en una sola sesión, siempre con un acabado de secado rápido.

Dyson PencilWashTM estará disponible próximamente en México