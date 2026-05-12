Todo lo que debes saber antes de jugar Saros en PS5

Saros llegó finalmente a PlayStation 5, ¿estás listo para adentrarte en una experiencia de acción y ciencia ficción construida alrededor de la supervivencia, misterio y evolución constante?

Desarrollado por Housemarque, el título propone un viaje desafiante y atmosférico a través del planeta Carcosa, un mundo hostil que cambia con cada expedición.

Antes de comenzar la aventura de Arjun Devraj, agente de Soltari enviado a investigar la desaparición de una colonia extraplanetaria, hay algunos elementos clave que vale la pena que los jugadores tengan en cuenta para aprovechar al máximo de la experiencia de Saros.

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Cada ciclo transforma la experiencia

Uno de los pilares principales de Saros es su estructura dinámica. Cada vez que Arjun regresa a Carcosa, la distribución de rutas, encuentros y recompensas cambia, creando nuevas oportunidades de exploración y combate en cada intento.

El planeta evoluciona constantemente, especialmente durante los eclipses, eventos que alteran el entorno, modifican el comportamiento de los enemigos y aumentan tanto el riesgo como las posibles recompensas. Explorar caminos alternativos y adaptarse a lo inesperado será parte fundamental de la experiencia.

Morir no significa empezar desde cero

En Saros, la derrota es parte del progreso. El sistema "Regresa más fuerte" permite conservar ciertos avances y desbloquear mejoras permanentes a través de la Lucenita, un recurso obtenido durante las expediciones.

Con cada ciclo, los jugadores podrán fortalecer distintas habilidades, mejorar estadísticas y acceder a nuevas herramientas que modifican la forma de enfrentar el combate y la exploración. La progresión permanente es uno de los elementos centrales del juego y funciona como incentivo para experimentar distintos estilos de juego.

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El combate recompensa el movimiento y la adaptación

Housemarque retoma su característico estilo de acción tipo "bullet ballet", centrado en la movilidad constante, la precisión y la toma rápida de decisiones.

Además de esquivar proyectiles, Saros introduce mecánicas donde absorber ataques enemigos puede convertirse en una ventaja ofensiva. Las armas, habilidades especiales y sistemas defensivos permiten generar distintas estrategias dependiendo de la situación y del equipamiento encontrado durante cada expedición.

La exploración también forma parte de la narrativa

Más allá de la acción, Saros construye su identidad a través de una narrativa fragmentada y ambiental. Registros, conversaciones, hologramas y rastros de expediciones anteriores ayudan a revelar poco a poco el misterio de Carcosa y de la misión de Soltari.

El juego apuesta por una atmósfera de tensión e incertidumbre constante, donde el diseño visual, el audio y los espacios interconectados forman parte activa de la experiencia.

Una experiencia diseñada para distintos estilos de juego

Saros también incorpora modificadores carcosanos que permiten ajustar distintos elementos de dificultad y adaptar la experiencia al nivel de desafío que cada jugador prefiera. Además, incluye opciones de accesibilidad como personalización de controles, ajustes visuales y configuraciones de audio.

Gracias a las capacidades del DualSense y el audio 3D de PS5, el juego refuerza la sensación de inmersión durante la exploración y los enfrentamientos en Carcosa.