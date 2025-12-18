¡Swifties, a celebrar! Instagram despliega "Easter Eggs" para honrar todas las eras de Taylor Swift

¿Eres fan de Taylor Swift? De ser así, esperamos que estés listo para unirte a la celebración de "The End of an Era" (y todas las eras icónicas de la popular estrella) en Instagram con" Easter Eggs, pero ¿de qué se trata?

Con Easter Eggs por tiempo limitado que podrás desbloquear en tu Perfil y en Notes para expresarte y divertirte con amigos.

Representa tu ERA favorita con música en tu Perfil:

Selecciona una canción de Taylor Swift como música de tu perfil.

Tu perfil mostrará un banner temático, codificado por color según la era elegida.

Cambia la canción para descubrir los distintos colores y emojis de cada era.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Meta) (Crédito de la imagen: Meta)

Desbloquea Easter Eggs de las ERAS en Notes:

Publica una canción de Taylor Swift en una Nota.

La Nota se transformará con visuales y colores inspirados en el álbum o la era de la canción seleccionada.

Además, desde hoy también podrás desbloquear Easter Eggs para celebrar el Año Nuevo y darle la bienvenida a 2026.

Fuente y efecto de texto de Año Nuevo: Eleva tus Stories y Reels con una fuente exclusiva y un efecto animado que convierte tu texto en púrpura y brillante (disponible: 16/12–2/1).

Efectos Restyle de Año Nuevo: Presets Restyle festivos y reflectantes para resaltar tus mejores momentos y celebraciones de fin de año (disponible: 19/12–2/1).

Frases secretas en Notes: Escribe palabras, frases o emojis temáticos de Año Nuevo como "Cheers", "hnye!" o "🎆" en Notes para desbloquear una temática sorpresa de celebración (disponible: 30/12–2/1).

Frases secretas en comentarios de Stories: Comenta en las Stories de tus amigos con frases y emojis especiales de Año Nuevo para desbloquear un efecto personalizado y brillante (disponible: 30/12–2/1).