¡Buenas noticias para los papás de Spotify! Los "KPop Demon Hunters" ya no volverán a afectar tus resultados de "Wrapped", gracias al lanzamiento de las cuentas administradas en Spotify Free

Las cuentas "administradas" permiten a los padres crear una experiencia de Spotify para sus hijos

Esta función, que antes estaba reservada a las cuentas Premium Family, ahora se está implementando en todas las cuentas

Las cuentas "administradas" son exclusivamente para música, sin mensajes, pero sí incluyen el resumen de Wrapped

¿Estás harto de esperar tu resumen de Wrapped solo para descubrir que KPop Demon Hunters vuelve a ocupar el primer lugar —y que, sin duda, no se debe a ti?

Buenas noticias: Spotify está ampliando su servicio de cuentas administradas (que la gran plataforma verde de streaming lanzó hace unos dos años, dentro de sus suscripciones familiares de pago) al servicio gratuito con anuncios.

Esto les da a los jóvenes la oportunidad de tener su propia experiencia personalizada en Spotify (incluido su propio resumen de Wrapped), pero dentro de lo que Spotify llama una «experiencia enfocada y exclusivamente musical».

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Con las cuentas administradas (que debe configurar un adulto «administrador de la cuenta», por lo general un padre o tutor), los jóvenes pueden crear sus propias listas de reproducción y recibir recomendaciones personalizadas de música nueva. Sí, nuestra función favorita, Daylist, además de un resumen de Wrapped al final de cada año, están incluidas.

La empresa me informa que, si bien el 90% de los padres que usan Spotify están de acuerdo en que escuchar música en la plataforma es un buen uso del tiempo de sus hijos (frente a solo un tercio de los padres cuando se les hace la misma pregunta sobre los videojuegos), los padres realmente no quieren que sus listas de reproducción de Wrapped se vean influenciadas por su hijo de nueve años.

Spotify también señala que más del 70% de los niños escuchan música cada semana, pero que el hecho de que los niños les pidan a sus papás que pongan su canción favorita (a menudo muchas veces) puede generar tensiones familiares —especialmente cuando los niños compiten con un hermano por el tiempo de reproducción, o simplemente ignoran por completo lo que la mamá quiere escuchar en el auto.

Cuentas administradas en Spotify: todo lo que debes saber (y por qué son la mejor opción)"

(Image credit: Spotify)

Como muestra la imagen de arriba, el proceso para crear una cuenta administrada es sencillo mediante la pestaña «Agregar cuenta». Como cualquier padre o madre en el Reino Unido sabe, ya están muy avanzados los planes para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, por lo que esta medida de Spotify solo puede considerarse acertada y bienvenida.

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Lo básico es lo siguiente: además de los filtros de Spotify para letras o contenido explícito, los padres y tutores pueden filtrar manualmente el contenido y administrar la reproducción de artistas o canciones específicas.

Los videos y los elementos visuales en bucle de Canvas también están desactivados de forma predeterminada en las cuentas administradas. Durante su lanzamiento inicial, Spotify indica que el 60 % de los padres optó por mantener desactivado el contenido de video, por lo que en este lanzamiento más amplio —que llega hoy a 17 mercados de todo el mundo— viene desactivado de forma predeterminada.

Además, las características predeterminadas de las cuentas administradas implican que se configuran automáticamente como privadas y no se pueden buscar, sin fotos de perfil (solo avatares), y los jóvenes oyentes no tendrán acceso a los mensajes.

Spotify me informa que las cuentas administradas suelen estar destinadas a niños de entre 7 y 12 años, quienes aún no están listos para una cuenta completa pero desean forjar su identidad y explorar su amor por la música por sí mismos, a través de su propia cuenta administrada.

Una vez más, las cuentas administradas están limitadas a la música por el momento, es decir, no incluyen podcasts, videos ni audiolibros. Sin embargo, Spotify afirma que la experiencia irá evolucionando a medida que la empresa continúe trabajando en estrecha colaboración con los padres, así como con el equipo de seis socios externos de Spotify, incluido el Consejo Asesor de Seguridad de Spotify.

¿Tu hijo necesita su propio celular? No, existe una opción de cambio de dispositivo, que bloquea el contenido del titular de la cuenta con un PIN, de modo que el titular de la cuenta administrada pueda empezar a disfrutar de contenido en streaming con los controles y filtros predeterminados y los que se hayan agregado.

¿Y cuando tus hijos crezcan (¡eso pasa tan rápido!), qué pasará entonces? Una vez que un niño alcance la edad mínima para su mercado respectivo, podrá enviar una “solicitud” al titular de la cuenta principal para que se le actualice a una cuenta completa. Una vez que el titular de una cuenta administrada cumpla 18 años, ese joven podrá cambiar su propia cuenta a una cuenta normal, para que no se pierda ninguna lista de reproducción.

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