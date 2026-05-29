Swift Spin 14 AI: la nueva laptop de Acer con IA, Snapdragon X2 y batería de varios días

Acer ha presentado hoy el Swift Spin 14 AI y el Aspire Go 15, ampliando así su gama de computadoras portátiles con una mayor variedad de dispositivos equipados con tecnología Snapdragon. El Swift Spin 14 AI, una computadora portátil ultraportátil de gama alta con IA, cuenta con un procesador Snapdragon X2 Elite o Snapdragon X2 Plus.

«Los procesadores de la serie Snapdragon X2 ofrecen un rendimiento líder combinado con un diseño convertible y altamente portátil, lo que se une para dar como resultado algo más que la suma de sus partes en el Acer Swift Spin 14 AI», afirmó James Lin, director general de Portátiles de Acer Inc. «Gracias a estas sinergias, este portátil con tecnología Snapdragon es el motor definitivo para los profesionales de alto rendimiento que exigen una velocidad sin concesiones, procesamiento integrado con IA y una duración de batería de varios días».

En el segmento convencional, la Acer Aspire Go 15 es la primera computadora portátil que funciona con la plataforma Snapdragon C.

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«Los anuncios de Acer reflejan la solidez y la amplitud de la cartera de productos Snapdragon, desde experiencias de IA de primera categoría con la serie Snapdragon X2 hasta soluciones informáticas accesibles para el día a día con la nueva plataforma Snapdragon C», afirmó Nitin Kumar, vicepresidente de Gestión de Productos y vicepresidente sénior y director general de Informática y Juegos de Qualcomm Technologies, Inc. «En conjunto, estas plataformas están contribuyendo a ampliar el ecosistema de Windows, al tiempo que ofrecen a nuestros socios nuevas oportunidades para llegar a más usuarios».

Máxima movilidad con IA y rendimiento sin cables gracias a una batería de varios días de duración

La Swift Spin 14 AI (SFSP14-Q51T) es la nueva computadora portátil convertible de Acer para quienes exigen un rendimiento de IA excepcional en un diseño móvil refinado. Equipada con los últimos procesadores Snapdragon X2 Elite o Snapdragon X2 Plus, esta potente máquina multitarea cuenta con una robusta NPU de 80 TOPS para ofrecer soporte de IA multimodal y de agentes rápido y estrechamente integrado, lo que permite trabajar de manera más inteligente. Equipado con los nuevos procesadores, el Swift Spin 14 AI puede ser el centro de un espacio de trabajo de alto rendimiento tanto en la oficina como en cualquier lugar; admite hasta tres monitores 4K externos y ofrece un excelente rendimiento de la batería cuando no está enchufado. Ofrece una configuración con hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento SSD. El rendimiento gráfico de primera clase con la GPU Adreno integrada ofrece compatibilidad con DirectX 12.2 para tareas avanzadas como el trazado de rayos acelerado por hardware.

Además, los procesadores permiten una autonomía de varios días —hasta 23 horas en escenarios de reproducción de video y 16,5 horas en escenarios de navegación web—, lo que elimina el estrés de estar lejos de una toma de corriente durante los viajes y las reuniones largas. Para encendidos rápidos, el dispositivo ofrece carga rápida con un puerto de entrada de CC de hasta 100 vatios a través de USB 4 Tipo C.

Diseño versátil para adaptarse a cualquier entorno

La nueva computadora portátil convertible Swift Spin 14 AI se adapta con fluidez a una amplia variedad de entornos; sus bisagras de 360 grados le permiten transformarse de una máquina de productividad para redactar informes a modos optimizados para realizar presentaciones y colaborar, así como en una elegante tableta para tomar notas, editar y firmar documentos. La pantalla de cristal IPS WUXGA de 14 pulgadas es táctil, tanto con la yema del dedo como con el Acer Active Stylus 420, un lápiz óptico sensible y preciso que viene de serie con el

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portátil. El lápiz utiliza la tecnología Wacom AES 2.0, que admite 4096 niveles de presión y cuenta con detección de inclinación para el sombreado, por lo que las interacciones con el lápiz son precisas y realistas. Cuando no se utiliza, el lápiz se puede guardar en el práctico compartimento del portátil, donde se almacena de forma segura y se puede cargar para 100 minutos de uso con una carga rápida de 30 segundos. Para aumentar aún más su versatilidad, el elegante perfil del portátil cabe fácilmente en una mochila pequeña o un bolso, con un grosor de solo 15,9-16,5 mm (0,63-0,65 pulgadas) y un peso de tan solo 1,34 kg (2,95 libras). Este elegante portátil cuenta con un chasis de aluminio en un llamativo azul cobalto que ofrece una durabilidad de grado militar certificada según la norma MIL-STD-810H, lo que ayuda a garantizar que los creadores, estudiantes y empresarios en constante movimiento puedan seguir el ritmo de una agenda sin pausas. Además, a pesar de su estructura compacta, cuenta con un conjunto completo de puertos que incluye dos USB tipo C, dos USB tipo A y HDMI 2.1.

La conectividad del Acer Swift Spin 14 AI es rápida, confiable y práctica. La cámara IR de 5 MP del portátil permite el inicio de sesión facial seguro a través de Windows Hello y puede bloquear automáticamente el dispositivo para proteger la información y recordar al usuario que debe tomar descansos para cuidar la salud ocular. Al utilizar la cámara web para teleconferencias, la experiencia se ve mejorada gracias a Acer PurifiedView, que ofrece efectos optimizados con IA. El audio es nítido y claro gracias a los tres micrófonos que localizan con precisión la voz del hablante y a la tecnología PurifiedVoice de Acer, que mejora aún más la experiencia con la cancelación de ruido asistida por IA.

El audio DTS:X® Ultra del nuevo portátil mejora la calidad del sonido a través de sus altavoces duales dinámicos integrados, por lo que el audio es nítido tanto en una llamada de conferencia como al disfrutar de entretenimiento. Además, la tecnología Snapdragon SoundTM ofrece un audio envolvente cuando se conecta a audífonos y auriculares inalámbricos. El Swift Spin 14 AI se conecta a redes y periféricos con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y Bluetooth LE Audio.

PC con Copilot+ y soluciones de IA de Acer para un flujo de trabajo más inteligente

Como PC con Copilot+ de Windows 11 y IA integrada, el Swift Spin 14 AI ofrece experiencias de IA diseñadas para potenciar la productividad y la creatividad. Las características exclusivas de los PC con Copilot+, como Click-to-Do[3], permiten realizar acciones rápidas y sensibles al contexto basadas en lo que aparece en la pantalla, lo que se traduce en un flujo de trabajo más inteligente. También incluye soluciones de IA de Acer para la productividad y la creatividad, como AcerSense, que mejoran la experiencia general al ofrecer a los clientes formas personalizadas de trabajar, crear y conectarse. La tecla personalizable Acer My Key es una tecla de acceso rápido programable para iniciar aplicaciones, sitios web y funciones de Windows 11 con una sola pulsación, lo que proporciona una mayor comodidad.

Acer Aspire Go 15

(Image credit: Acer)

Aspire Go 15 (AG15-Q31P) ofrece lo mejor de lo esencial a un precio accesible para que los usuarios se mantengan conectados, sean productivos y estén preparados para lo que les depare el día. Equipado con el nuevo procesador Snapdragon C, ofrece un rendimiento fluido y ágil para tareas esenciales como trabajar, navegar por Internet y ver contenido en streaming, todo ello combinado con un diseño elegante y silencioso. Para un amplio almacenamiento de archivos y documentos, ofrece hasta 8 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento, mientras que la batería de larga duración permite trabajar sin enchufar durante todo el día. Su pantalla de 15,6 pulgadas proporciona imágenes nítidas con biseles estrechos para una experiencia visual optimizada.

En cuanto a la conectividad, los dos puertos USB tipo C con todas las funciones y un puerto HDMI permiten conectar y cargar dispositivos sin problemas, mientras que el Wi-Fi 6E ofrece experiencias en línea rápidas y confiables. El control intuitivo del dispositivo está disponible con solo tocar un botón a través del software AcerSense, que gestiona la configuración de la batería, el almacenamiento y las aplicaciones para un rendimiento óptimo. Empaquetado en materiales 100% reciclables y con componentes fabricados con plástico reciclado postconsumo, el Aspire Go 15 también cumple con los estándares tanto de la certificación Energy Star como del registro EPEAT[5], lo que lo convierte en la opción perfecta para los consumidores con conciencia ecológica.

Disponibilidad

El Acer Swift Spin 14 AI (SFSP14-Q51T) estará disponible en Norteamérica en agosto de 2026; en EMEA en julio de 2026; y en Australia en el tercer trimestre de 2026.

La disponibilidad del Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P) se anunciará en una fecha posterior.