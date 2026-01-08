Snapdragon Digital Chassis llega a Toyota RAV4 para ofrecer experiencias inigualables en el vehículo

¡Es oficial! El recién lanzado, Toyota RAV4 estará equipado con la innovadora solución Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm Technologies, pero, ¿qué significa realmente?

Gracias a esta colaboración tecnológica, los nuevos Toyota RAV4 utilizarán la plataforma Snapdragon Cockpit de última generación , un componente clave del Snapdragon Digital Chassis, para ofrecer experiencias premium a bordo, brindando una experiencia de conducción personalizada, intuitiva y perfectamente conectada.

La plataforma Snapdragon Cockpit, con capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA), permite pantallas de alta resolución, interfaces táctiles intuitivas y controles sensibles activados por voz, lo que mejora la experiencia general del usuario.

(Image credit: Qualcomm)

“Nos entusiasma asociarnos con Toyota para integrar nuestro Snapdragon Digital Chassis en el nuevo RAV4”, declaró Mark Granger, vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm Technologies, Inc. “Al aprovechar nuestra plataforma Snapdragon Cockpit de última generación, Toyota ofrece una experiencia de conducción superior que combina personalización, infoentretenimiento inmersivo y conectividad. Esta colaboración aporta capacidades avanzadas e innovaciones de seguridad diseñadas para que cada viaje sea más inteligente, intuitivo y seguro para los conductores y pasajeros del RAV4”.