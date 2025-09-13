SLUSHi SharkNinja: innovación que refresca las fiestas patrias

¿Quieres darle un toque diferente a las fiestas patrias? De ser así, estás en el lugar indicado.

El 15 de septiembre en México es mucho más que una fecha patria: es un ritual culinario. Las cocinas se llenan de ingredientes alusivos a los colores de nuestra bandera: verde, blanco y rojo de los chiles en nogada, las cazuelas hierven con pozole y las mesas se convierten en escenario de antojitos que evocan identidad y orgullo.

Sin embargo, la gastronomía mexicana también se distingue por su capacidad de reinventarse. Así como los platillos tradicionales se transforman en cada hogar, la innovación también encuentra espacio en nuestras celebraciones. Un ejemplo de ello es SLUSHi de SharkNinja, una máquina para preparar bebidas heladas: granizados, frappés, malteadas y mucho más sin necesidad de hielo ni mezclas adicionales. Basta un solo botón para lograr texturas suaves y refrescantes, ideales para acompañar la intensidad de la cena mexicana.

Este tipo de innovación encaja a la perfección con la cocina nacional, porque nos recuerda que la tradición puede enriquecerse con nuevas experiencias sensoriales. Y si algo caracteriza al 15 de septiembre es precisamente esa mezcla de historia y modernidad que se sirve en cada mesa.

Es por eso que aquí te dejamos tres recetas patrias con su versión más fresca para maridar nuestras cenas patrias:

Granizado de Jamaica con un toque de limón

Ingredientes: concentrado natural de jamaica (preparado en casa con flor seca), unas gotas de jugo de limón.

Resultado: un granizado intenso en color y sabor, fresco, ligeramente ácido y perfecto para acompañar los antojitos picantes.

Adórnalo con rodajas de limón y chilito en polvo .

Frappé de café de olla

Ingredientes: café de olla endulzado con piloncillo y canela.

Resultado: un frappé aromático que recuerda a la sobremesa de las abuelas, ahora en versión helada y festiva.

Adórnalo con unas ricas y tradicionales galletitas de Animalito.

Frozen margarita tricolor (con tu tequila favorito)

Ingredientes: puré de kiwi, jugo de limón con un toque de agave, y puré de fresa.

Resultado: una bebida que reproduce los colores de la bandera mexicana en un vaso refrescante, ideal para brindar en familia.

Adórnalo con una copa escarchada y una rodajita de limón.

Sabemos que el 15 de septiembre no solo es una fecha para recordar la historia, sino también para celebrar la creatividad culinaria, y qué mejor que hacerlo con herramientas que nos permiten disfrutar lo mejor de la tradición con un toque de innovación y frescura.