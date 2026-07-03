Shark reinventa los ventiladores portátiles con ChillPill, un sistema de enfriamiento 3 en 1

¿Team calor o frío? Si tu respuesta fue frio y odias el calor, te tenemos noticias, pues SharkNinja presentó al que seguramente se convertirá en tu mejor amigo: Shark ChillPill, se trata de un sistema de enfriamiento personal 3 en 1 que cambiará tu vida.

ChillPill combina un sistema de enfriamiento con tres componentes intercambiables dentro de un práctico dispositivo portátil, que incluye: un ventilador sin aspas de alta velocidad que impulsa el aire hasta 7 metros por segundo; una bruma evaporativa de toque seco, que refresca la piel hasta por 10 minutos sin dejarla húmeda, en interiores y exteriores; así como una placa de enfriamiento de contacto directo InstaChill, inspirada en tecnología criogénica, que reduce la temperatura de la piel hasta por 8°C en segundos.

(Image credit: SharkNinja)

SharkNinja ha creado una categoría completamente nueva con ChillPill con el objetivo de responder a un interés creciente en la última década por los ventiladores portátiles de alta calidad y que ofrezcan tanto durabilidad, calidad de materiales como una experiencia de enfriamiento personalizado con tecnología de punta para los consumidores mexicanos que cotidianamente conviven con condiciones de calor complejas, todo esto con un precio justo.

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Además, gracias a su diseño moderno y sofisticado, ChillPill se convierte en un accesorio imprescindible que complementa cualquier look con frescura sin importar las situación. Días de playa, viajes de verano, conciertos, eventos deportivos al aire libre y hasta trayectos cotidianos bajo el sol o momentos de estrés en la oficina están cubiertos con un alivio inmediato y dirigido cuando más lo necesitas con este innovador gadget.

"ChillPill es el primer y único sistema de enfriamiento personal 3 en 1 que se integra perfectamente al ritmo de vida actual, desarrollado como resultado de escuchar a nuestros clientes y detectar oportunidades no solo para mejorar un ventilador, sino para reinventar por completo la experiencia de enfriamiento personal en México, en cualquier momento, señaló el equipo de Shark Home.

Apalancando su experiencia en las categorías de hogar y belleza, ChillPill fusiona la ingeniería líder de ventilación de Shark con innovaciones de enfriamiento inspiradas en crioterapia desarrolladas por la marca, para ayudar activamente a enfriar el cuerpo en lugar de solo mover el aire. Además, ofrece hasta 11 horas de batería en velocidades bajas o 1.5 horas en potencia máxima, generando confort a lo largo del día.

Por sus características ergonómicas y portátiles, el dispositivo puede llevarse puesto, sujetarse con clip o colocarse sobre una superficie, según la necesidad del momento. Cuenta con accesorios adicionales como pinza para bicicleta o carriola, correas tipo crossbody o de muñeca, fundas protectoras y cubiertas antideslizantes que facilitan su integración en la rutina diaria.

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Con este lanzamiento, SharkNinja refuerza su estrategia de innovación al incursionar en nuevas categorías que combinan tecnología, bienestar y diseño. La marca, conocida por su presencia en soluciones para el hogar y cuidado personal, busca ahora competir de forma relevante en el segmento de dispositivos personales para el confort térmico.

Como parte de esta estrategia de acercamiento con los consumidores, Shark también llevó la frescura al Ángel de la Independencia en Ciudad de México, donde sorprendió a decenas de participantes con un adelanto de Shark ChillPill en medio de la emoción que vive la ciudad por la fiebre futbolera y las altas temperaturas de la temporada. A través de una dinámica interactiva de preguntas y respuestas, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca esta innovación y descubrir cómo combina ventilador, bruma evaporativa e InstaChill para brindar alivio inmediato frente al calor. La experiencia contribuyó a generar expectativa alrededor de un lanzamiento que busca acompañar a las personas en sus actividades diarias, eventos al aire libre y momentos de mayor movimiento.

Además, en Guadalajara, la marca invitó a los asistentes a descubrir y compartir sus primeras impresiones sobre el sistema de enfriamiento personal 3 en 1. Durante la experiencia, las personas pudieron probar las distintas funciones del dispositivo y experimentar cómo la tecnología InstaChill ayuda a proporcionar una sensación inmediata de frescura. La activación generó conversaciones espontáneas y reacciones positivas alrededor de una solución diseñada para quienes buscan mantenerse cómodos mientras disfrutan de actividades al aire libre o se desplazan por la ciudad.