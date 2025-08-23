Regreso a clases 2025: cómo optimizar tu PC sin gastar de más, según Kingston

¿Estás listo para el regreso a clases? Sin duda, hay muchas cosas importantes que checar antes de un nuevo ciclo escolar, pero una y tal vez la más importante sea la organización.

Ya sea a nivel primaria, secundaria o universidad, la computadora es vital para los trabajos prácticos, el almacenamiento y búsqueda de información. Para ello es indispensable contar con una PC actualizada y aquí una serie de consejos por parte de Kingston para hacer una actualización que se ajuste a todas las necesidades y bolsillos.

El inicio de clases puede ser el momento propicio para acondicionar la PC o Notebook; revisar por qué se demora tanto en guardar documentos y a la vez asegurar que haya espacio para todas las aplicaciones que ayudan a las multitareas; para mejorar es necesario pensar en una actualización. En la mayoría de los casos, la vía de la actualización o upgrade es un salvavidas maravilloso que incluso puede dar mejores resultados que comprar algo de último momento y con un presupuesto ajustado.

En toda laptop y PC hay tres componentes de los cuales depende el desempeño: el procesador o CPU, la memoria RAM y la unidad de almacenamiento interno, que necesitan de un buen balance entre ellos para alcanzar el mejor rendimiento. De estos tres elementos vitales, el único que nunca se puede reemplazar es el CPU. "Afortunadamente, en la mayoría de los casos es lo único que no necesitas tocar, con sólo aumentar la memoria y sustituir el disco duro por una unidad de estado sólido, que es más veloz y segura, se solucionan la gran mayoría de los problemas más comunes que hacen que se perciba un equipo de bajo rendimiento", explica Cristina Carbajal, gerente general de Kingston México.

"En la actualidad, tanto para hogar u oficina ya está estandarizado en 16 GB el mínimo de memoria necesario para trabajar productivamente (hoy es absolutamente normal que entre el sistema operativo y las aplicaciones de office, más el navegador con una docena de pestañas abiertas, se superen los 8 GB). Además, aplicaciones profesionales de mayor nivel pueden requerir 32GB o más, o si se desea introducir en el mundo de la IA y no morir en el intento", mencionó Carbajal.

Si el equipo en uso tiene por ejemplo 16GB de memoria, sólo es cuestión de buscar en la página del fabricante o en www.kingston.com el número de parte de memoria que se necesita según el modelo del equipo ya sea DDR4 o DDR5 y revisar si se puede extender la memoria. Sí bien es ideal tener módulos de igual capacidad (por el tema del dual channel) también es viable tener configuraciones asimétricas (Ej: 8+16) que priorizan capacidad sobre performance sin impactar el presupuesto.

Si el viejo equipo aún tiene un disco mecánico (HDD) sin duda es el principal responsable de que el equipo sea súper lento. Es vital reemplazarlo por una unidad de estado sólido o SSD que aumentará automáticamente de 5 a 10 veces la velocidad de arranque y hará que todo el equipo se sienta mucho más ágil. Si el equipo incluye slot M.2 que soporta las nuevas unidades SSD NVMe, entonces la mejor opción es ir por una de las nuevas unidades como el NV3, que alcanza velocidades de 6000 MB/s.

Con estas actualizaciones, un equipo promedio de 5-6 años de antigüedad, puede pasar de arrancar en minutos a hacerlo en sólo 20 segundos y con capacidad de manejar las aplicaciones actuales, dándole nueva vida y seguir encarando el trabajo diario por un par de años más, así como tener un año activo con una computadora óptima.

(Image credit: Kingston)

Las unidades de estado sólido que sugiere Kingston son la NV3 PCIe 4.0 NVMe, una solución robusta de almacenamiento de próxima generación impulsada por un controlador Gen 4x4 NVMe. Kingston NV3 ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 6,000/5,000 MB/s, lo que proporciona un sistema más rápido capaz de manejar una variedad de cargas de trabajo; desde edición hasta gaming. La unidad optimiza el rendimiento del sistema y brinda valor sin sacrificios. Su diseño compacto M.2 2280 (22x80 mm) permite ampliar el almacenamiento desde 500 GB hasta 4 TB, además de ahorrar espacio para otros componentes, o el NV3 M.2 2230, recientemente anunciado por Kingston, el cual tiene capacidad de 500GB hasta de 2T el cual pueden utilizarlo también en consolas pro su formato pequeño.

La unidad NV3 proporcionará a los usuarios el espacio que necesitan para sus aplicaciones, documentos, fotos, videos, videojuegos y mucho más. NV3 incluirá también 1 año gratis del software Acronis® True Image para Kingston, así como la aplicación Kingston SSD Manager, que permite a los usuarios monitorear el estado de la unidad y el uso del disco, actualizar el firmware de la unidad y eliminar datos de forma segura.

Así que ahora ya cuentas con toda la información para este regreso a clases, Kingston te acompaña y optimiza tu equipo en este BTS 2025.