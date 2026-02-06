Regalos que conectan: Sony tiene la guía ideal para celebrar el amor y la amistad

Febrero además de ser el mes del Amor y la Amistad se ha convertido en el mes favorito de los amantes del fútbol americano, pues se celebra el Super Bowl.

Por ello, Sony celebra las conexiones reales a través de la música, el gaming y el entretenimiento en casa, con una selección de equipos pensados para compartir momentos inolvidables con tus personas favoritas.

Dile lo que sientes con música

Una playlist puede decir más que mil palabras. Para acompañarla, nada mejor que unos audífonos que se adapten a cada estilo de vida. Los LinkBuds Clip son ideales para quienes quieren escuchar música sin aislarse del mundo. Su diseño de forma abierta permite que el sonido conviva de manera natural con lo que sucede a tu alrededor: puedes disfrutar tu música y, al mismo tiempo, conversar, estar atento al entorno o seguir con tus actividades diarias. Gracias a su diseño tipo clip, se ajustan cómodamente al oído sin entrar en el canal auditivo, lo que los hace ligeros, estables y muy cómodos para uso prolongado. No se caen fácilmente y se sienten naturales incluso después de varias horas.

Y para los más clásicos (o prácticos), los audífonos intrauditivos con cable USB-C® IER-EX15C son ese detalle sencillo pero útil que nunca falla, sin apps ni configuraciones, solo conectar y disfrutar.

Entretenimiento que conecta

Hay momentos que se disfrutan más cuando el sonido se comparte. La ULT FIELD 1 es una bocina portátil pensada para acompañar distintos planes como reuniones con amigos, entrenamientos al aire libre, escapadas de fin de semana o simplemente para crear ambiente en cualquier lugar. Su diseño compacto y resistente al agua, al polvo y a los golpes permite usarla sin preocupaciones, mientras que su batería de larga duración y correa integrada la hacen fácil de llevar a donde quieras.

Diversión que se comparte con amigos

Porque la amistad también se celebra jugando, los audífonos INZONE E9 con cable son un gran regalo para los amantes del gaming. Ofrecen un sonido preciso que permite identificar pasos y movimientos clave, además de un diseño cómodo pensado para largas sesiones de juego.

Siente cada jugada con BRAVIA

Con BRAVIA, cada touchdown, cada intercepción y cada celebración se disfrutan con una intensidad fascinante, haciendo de cada partido un espectáculo inolvidable en casa. Con la pantalla BRAVIA 8 II tendrás un diseño refinado, contraste espectacular y color vibrante iluminado por QD-OLED, vivirás cada jugada como si estuvieras en el estadio. Otra gran opción para ver el gran juego del domingo es la BRAVIA 5, y es que este modelo captura toda la profundidad de la acción y ofrece imágenes ricas y auténticas que te sumergen en la transmisión. Sus colores intensos y contraste detallado hacen que cada fotograma sea atractivo y emocionante.

Y si de complementos se trata, lleva tu experiencia al siguiente nivel con la barra de sonido BRAVIA Theatre Bar 6 que ofrece sonido envolvente e inmersivo, con diálogos claros y un subwoofer inalámbrico para graves bien balanceados. Para los que van un paso adelante, la BRAVIA Theatre System 6 es un auténtico sistema de sonido todo en uno de 5.1ch y 1000 W con subwoofer que aporta profundidad, claridad y potencia al sonido. Compatible con Dolby Atmos y DTS:X, para que des rienda suelta a tus sentidos.