NVIDIA amplía el catálogo de juegos con DLSS: estas son las novedades que dejo junio

Sin duda, junio ha sido un mes lleno de sorpresas, sobre todo para los gamers, pues NVIDIA los consintió con nuevos lanzamientos, actualizaciones, estrenos y demos jugables compatibles con sus diferentes tecnologías.

Por si fuera poco, la Steam Next Fest concluyó la semana pasada, lo que brindó a los jugadores de GeForce la oportunidad de probar demos mejoradas con DLSS de próximos juegos antes de su lanzamiento.

A continuación, un resumen de algunos de los lanzamientos y actualizaciones de juegos de junio, así como de lo que está por llegar:

Próximamente: Dune: Awakening lanzará su modo para un jugador y el acto final de la historia del Libro Uno el 22 de septiembre, junto con una actualización a DLSS Dynamic Multi Frame Generation y Super Resolution. Por su parte, CONTROL Resonant se lanzará el 24 de septiembre con trazado de rayos y DLSS.

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También, Steam Next Fest concluyó la semana pasada, ofreciendo a los jugadores de GeForce la oportunidad de probar demos mejoradas con DLSS de los próximos juegos antes de su lanzamiento. A continuación enumeramos una selección de juegos RTX en acción en nuestro GeForce Twitch Channel , donde se mostrarán juegos durante todo el verano:

Valor Mortis Demo con DLSS Multi Frame Generation (hasta 6X)

con DLSS Multi Frame Generation (hasta 6X) The Mound: Omen of Cthulhu Demo con DLSS Multi Frame Generation (hasta 4X)

con DLSS Multi Frame Generation (hasta 4X) Edge of Memories Demo con DLSS Multi Frame Generation (hasta 4X)

con DLSS Multi Frame Generation (hasta 4X) Onimusha: Way of the Sword Demo con DLSS Multi Frame Generation (hasta 4X) y ray tracing

con DLSS Multi Frame Generation (hasta 4X) y ray tracing Salvation: Echoes of War Demo con el último modelo de DLSS Super Resolution

con el último modelo de DLSS Super Resolution The Sinking City 2 Demo con DLSS Multi Frame Generation y Super Resolution

Descuentos de verano

Ya están disponibles las Rebajas de Verano en Steam , y queremos destacar algunos de los juegos preferidos con tecnología RTX que puedes hacerte con ellos.

Entre las ofertas destacadas se incluyen ARC Raiders, Battlefield 6, Borderlands 4, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, DOOM: The Dark Ages, Dune: Awakening, Far Far West, Hitman: World of Assassination, Kingdom Come: Deliverance II, Metro Exodus, Mortal Kombat 1, Resident Evil Requiem, RUST, Squad, The Witcher 3: Wild Hunt, Windrose y muchos más. También hay una nueva configuración de PC de