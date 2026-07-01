NVIDIA amplía el catálogo de juegos con DLSS: estas son las novedades que dejo junio
Sin duda, junio ha sido un mes lleno de sorpresas, sobre todo para los gamers, pues NVIDIA los consintió con nuevos lanzamientos, actualizaciones, estrenos y demos jugables compatibles con sus diferentes tecnologías.
Por si fuera poco, la Steam Next Fest concluyó la semana pasada, lo que brindó a los jugadores de GeForce la oportunidad de probar demos mejoradas con DLSS de próximos juegos antes de su lanzamiento.
A continuación, un resumen de algunos de los lanzamientos y actualizaciones de juegos de junio, así como de lo que está por llegar:
- EMPULSE con DLSS (Dynamic Multi Frame Generation) y DLSS Super Resolution
- Subnautica 2 actualizado al último modelo de DLSS Super Resolution
- Squad Actualizado a DLSS (Dynamic Multi Frame Generation) y Super Resolution
- Zenless Zone Zero versión 3.0 ahora con DLSS Frame Generation, Super Resolution y Ray Tracing
- Deep Rock Galactic: Rogue Core ahora incluye DLSS Multi Frame Generation y Super Resolution
- Gothic 1 Remake con DLSS Dynamic Multi Frame Generation y Super Resolution
- NBA: THE RUN con el último modelo de DLSS Super Resolution
- GOALS con DLSS Multi Frame Generation y Super Resolution
- Fatekeeper con DLSS Frame Generation y Super Resolution
- Marathon Season 2 lanzado junto con DLSS Frame Generation
- Tides of Tomorrow con DLSS Super Resolution
- Reaper Actual con DLSS Multi Frame Generation y Super Resolution
- Mortal Shell II Open Beta con DLSS Multi Frame Generation, Super Resolution, y Ray Tracing
Próximamente: Dune: Awakening lanzará su modo para un jugador y el acto final de la historia del Libro Uno el 22 de septiembre, junto con una actualización a DLSS Dynamic Multi Frame Generation y Super Resolution. Por su parte, CONTROL Resonant se lanzará el 24 de septiembre con trazado de rayos y DLSS.
También, Steam Next Fest concluyó la semana pasada, ofreciendo a los jugadores de GeForce la oportunidad de probar demos mejoradas con DLSS de los próximos juegos antes de su lanzamiento. A continuación enumeramos una selección de juegos RTX en acción en nuestro GeForce Twitch Channel, donde se mostrarán juegos durante todo el verano:
- Valor Mortis Demo con DLSS Multi Frame Generation (hasta 6X)
- The Mound: Omen of Cthulhu Demo con DLSS Multi Frame Generation (hasta 4X)
- Edge of Memories Demo con DLSS Multi Frame Generation (hasta 4X)
- Onimusha: Way of the Sword Demo con DLSS Multi Frame Generation (hasta 4X) y ray tracing
- Salvation: Echoes of War Demo con el último modelo de DLSS Super Resolution
- The Sinking City 2 Demo con DLSS Multi Frame Generation y Super Resolution
Descuentos de verano
Ya están disponibles las Rebajas de Verano en Steam, y queremos destacar algunos de los juegos preferidos con tecnología RTX que puedes hacerte con ellos.
Entre las ofertas destacadas se incluyen ARC Raiders, Battlefield 6, Borderlands 4, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, DOOM: The Dark Ages, Dune: Awakening, Far Far West, Hitman: World of Assassination, Kingdom Come: Deliverance II, Metro Exodus, Mortal Kombat 1, Resident Evil Requiem, RUST, Squad, The Witcher 3: Wild Hunt, Windrose y muchos más. También hay una nueva configuración de PC de