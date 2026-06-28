Ninja Luxe Café Black: el nuevo dispositivo de SharkNinja que apuesta por el estilo total black

¿Eres de las personas que no se complican la vida a la hora de elegir el color de sus diferentes gadgets, electrodomésticos etc. y siempre se va con un clásico negro? De ser así, te tenemos noticias, pues sabemos que las cocinas all black han ganado gran popularidad recientemente.

Desde cubiertas hasta electrodomésticos, el negro se ha convertido en el protagonista de cocinas que buscan ser sofisticadas sin esfuerzo, una extensión del estilo personal. Las cocinas “total black” se han posicionado como una tendencia clave: elegantes, modernas y atemporales.

En este contexto, Ninja lanza en México la nueva Ninja Luxe Café Black, una versión que eleva la experiencia del café en casa con un diseño sofisticado y un sistema inteligente que simplifica todo el proceso, sin sacrificar calidad.

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Uno de sus principales diferenciadores es su capacidad de integrar tres máquinas en una sola. Con Ninja Luxe Café™, es posible preparar desde un doble hasta un cuádruple shot espresso , café de goteo en distintas intensidades, ya sea clásico, rico o con hielo y cold brew en solo 15 minutos, una alternativa rápida frente a las 12 horas que suele tomar el método tradicional. Esto permite adaptarse a distintos momentos del día y preferencias, sin necesidad de múltiples equipos.

El corazón del sistema es su Barista Assist Technology, una tecnología diseñada para brindar recomendaciones automáticas, ajustar parámetros clave como el molido y la dosificación, asegurando un equilibrio constante en sabor, incluso para quienes no son expertos.

Para lograrlo, integra un molinillo cónico con 25 niveles de molienda, que permite personalizar la textura del café según la bebida elegida, así como un sistema de dosificación basada en el peso, con báscula incorporada, que garantiza precisión en cada taza. El resultado es una extracción más consistente y un perfil de sabor mejor definido.

Otro de los elementos clave es su sistema de leche derivado de Dual Froth System, tecnología que permite texturizar tanto leches lácteas como vegetales de forma automática, combinando vaporización y batido para crear una microespuma uniforme. Además, ofrece distintos estilos de espuma, lo que facilita preparar bebidas como latte, cappuccino o flat white con acabados de nivel barista, directamente en casa.

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La experiencia también se extiende a bebidas frías. Su función de preparación en frío permite obtener cafés prensados a menor temperatura y presión, conservando notas más suaves y menos amargas, ideales para quienes buscan opciones más refrescantes sin perder complejidad en el sabor.

Sin embargo, la verdadera distinción de Ninja Luxe Café™ Black es cómo logra unir diseño y funcionalidad en un mismo objeto. En una cocina donde todo está pensado para verse bien, esta máquina complementa la estética del espacio y la convierte en ese elemento que suma tanto visualmente como en la experiencia diaria.

En un contexto donde el hogar se ha transformado en un espacio que puede funcionar como cocina, oficina o punto de encuentro, invertir en equipos que aporten valor real se vuelve cada vez más relevante. Un sistema de café premium no solo ofrece calidad superior, sino también control, personalización y una experiencia más completa, todos los días.

Porque al final, el verdadero lujo está en los detalles; en una cocina que se ve bien, se siente bien… y ahora también sabe mejor.